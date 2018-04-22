النفاق الوطني ! بقلم أيمن الصادق

04:18 PM April, 22 2018 سودانيز اون لاين

أيمن الصادق-sudan

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هنالك عوامل تضر بالممارسة السياسية والحياة العامة وأسوأها هو النفاق السياسي والذي هو الأساس لتدمير القيم والأوطان و كل شئ ، فما نعايشه اليوم من أوضاع سياسية ( المناخ السياسي العام ) يُعد جريمة في حق الوطن والشعب ، هذا في الأصل طبعآ وبحسب قوانين ودساتير وقيم وأعراف دول أخرى ( دول البغي والإستكبار )! فالقاعدة عندهم أنه ليس هنالك ما يدعو للنفاق والكذب والتضليل ومرتكب أي منها ينتظره كرسي التحقيق وسيمثل أمام القضاء ولن تسقط جريمته بالتقادم .

سياسة فرق تسد ضمن السياسات التي إعتمدها الإستعمار في سنواته الأخيرة ، وهذه السياسة تُحسب ضمن مساوئ الإستعمار ، ولكن تمضي الأيام والسنين ونجد أنفسنا نتعايش مع أساليب شبيهة ، وبإستطاعي القول أن ذلك يأتي ضمن أساليب النفاق والمكر السياسيين والذَيْنِ ما أن تم إعتمادهما إلا وتكتمل عملية التدمير ، فالأولى أن يتم محاربتهما وليس إعتمادهما ( كإحدى سمات الممارسة السياسية ) ، ولكم أن تنظروا سادتي الى تاريخ الإتفاقيات التي وقعتها الحكومة مع الأطراف والكيانات المعارضة لها وعلى سبيل المثال بدءً من اتفاقية الخرطوم للسلام 1997 مع فصيل منشق من الحركة الشعبية ، و مرورآ بالتراضي الوطني ووقوفآ عند أبوجا وجولات إنجمينا ووأديس ،وهراري ، والدوحة وصولاتها وإنتهاءآ بالأعداد الكبيرة للأحزاب والكيانات السياسية بالداخل والخارج ، مع الأخذ في الإعتبار الأرقام المهولة للحركات في دارفور .. ويجب أن نستبعد إتفاقية نيفاشا بإعتبارها جاءت في ظروف ( غير )، وحدثت لتدخلات وضغوط دوليه ، وأيضآ كانت الضامن لها كذلك .. وكل ما سبق لم يسهم في تحسين الأوضاع السياسية ووقف الحرب بصورة نهائية ولم يفضي الى تحقيق السلم والأمن ، حتى أن بعض الأحزاب تعددت أجنحتها تحت مسمىً واحد ! وهذا ما يدل على إنتهاج سياسة التشتيت وشق الصف ، وبرأيي أن الحل (كل الحل) هو ضرورة المناداة بأن يكون الجميع صفآ واحدآ وليس العمل على تشتيتهم لتحقيق الكسب السياسي ، والاستفادة من جولة أخرى تقود لمرحلة أكثر تعقيدآ ! ، هذا إن توفرت النية الصادقة لتحقيق وفاق وتوافق ، ووضع المصلحة الوطنية فوق كل شئ .

على الصعيد الشخصي أنتظر تقييمآ للحوار الوطني وما أفضى إليه ، وكذلك ما هو أثره – الى الآن – على الحياة السياسية وجميع مناحي الحياة ؟ ؛ وإلا سيكون الأمر إمتدادآ لأمور كثيرة تم الإعلان عنها ، وصرفت الميزانيات حولها ( وكأنك يا زيد ما غزيت ) ! .

أخيرآ .

يجب أن تعمل الحكومة واجهزتها على أن يكون الجميع صفآ واحدآ بالرغم من أن هذا يمثل تهديدآ لها ؛ إلا أنه الخطوة الأهم ليبقى الوطن ... فالكرة بملعبكم سادتي !

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