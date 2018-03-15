الميزانية وظهور المسروق !! بقلم حيدر احمد خيرالله

03:39 PM March, 15 2018 سودانيز اون لاين

حيدر احمد خيرالله -الخرطوم-السودان

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*النقد الذي وجهه النائب البرلماني عن حركة الاصلاح الان حسن عثمان رزق حول الميزانية الحالية وقوله انها اجيزت في رئاسة الجمهورية قبل ايداعها البرلمان تحت مسمي ( ميزانية الرقم الواحد ) التي تضم ميزانية رئاسة الجمهورية والمراجع العام والمجلس الوطني والاجهزة النظامية ( وذاد ) هناك تغول كبير من الجهاز التنفيذي ونحن في البرلمان اجزنا فقط ميزانية التربية والتعليم والاوقاف وبقية الميزانية اجيزت خارج البرلمان ، وبذلك تكون الحكومة قد خالفت توصيات الحوار الوطني التي نصت علي عدم تغول الجهاز التنفيذي علي صلاحيات الجهاز التشريعي ،بدايةًً نؤكد علي ان الاستاذ حسن رزق مشهود له بالنزاهة الشخصية ولكن مؤسسياً فهو قد هزم كل المعايير عندما ارتضي ان يبقي داخل البرلمان يعرف عنه كل هذه المعلومات ولم يغادره بل لم يعترض علي الميزانية التي تناولتها كل هذه التقاسيم ومانفهمه الان من هذه المكاشفة الغريبة هو استمرار نهج هذه الجماعة والمشاركة في فقه التستر وفقه الاستكرات السياسي والمالي وكل فقه يبتدعونه ويمارسون به ضلالهم القديم والمتجدد كذلك .

*ان البرلمان الذي يجلس تحت قبته رزق هو برلمان غير منتخب والمجموعات التي دخلت وفق مايسمي بالحوار الوطني ومنهم السيد حسن عثمان رزق يعلمون عنه كل ذلك وهاهو الان قد اوضح لنا عن الميزانية مالم نكن نعرف من انها تحمل الرقم واحد وغيره من الارقام لكن هم داخل البرلمان لم يكونوا يملكون الجرأة ليقولوا للفريق الركابي ان هذه الميزانية قد اجيزت في رئاسة الجمهورية ولم تجاز في هذا البرلمان!! وعليك ان تحترم هذا البرلمان وتجعله يعمل عمله ، واول اعماله إجازة هذه الميزانية عبر هذا البرلمان او اسقاطها هذا ان لم يحدث فان الحرية السياسية والسيادة الوطنية وفصل السلطات بين المؤسسسات ستبقي مجرد مفاهيم وكلمات لاارضية لها في بلادنا .

*من الواضح ان هذا النفر من اعضاء البرلمان الذين دخلوا عبر الحوار او السابقين فانهم لم يزيدوا عن كونهم شهود غير عدول وهم يرون غياب المؤسسية في التعامل مع الميزانية ومع المال العام والعمل العام ومن جهة اخري فقد ابان الامين السياسي للشعبي الامين عبدالرازق ان المؤتمر الوطني اجاز الموازنة داخل المكتب القيادي بصوتين فقط مانخلص له ان الاخوة في الشعبي والوطني والاصلاح الان ومن لف لفهم ومن سيتفرخ عنهم من سدنة الدجل السياسي واوهام الحوار الوطني نقول لهم جميعاً لاتستحوا لان الاستحوا ماتوا ..ومن هذه الميزانية التى إنهارت فى شهرها الاول نتوقع أن نرى ونسمع ونقرأ عن ظهور المسروق . . وسلام ياااااوطن..

سلام يا

(ثمة دراسات تظهر هذه الايام خاصة تلكم الدراسة التى وصفت بالعلمية والتى تقول أن المؤتمر الشعبي اكثر الاحزاب السودانية تأهيلا لخوض غمار اي تجربة انتخابية قادمة، والعجيب أن بروف الساعوري منسوب الوطني هو من أعد هذه الدراسة) لن نعلق فقط نسأل لماذا بقي الساعوري فى الوطني؟! ، ام نهتف قاعدين ليه ماتقوموا تروحوا..وسلام يا..

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