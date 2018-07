04-07-2018, 01:45 AM

أحمد محمد البدوي

أحمد محمد البدوي

مكتبة الفساد من اقوالهم

(مكتبة مفتوحة للتحديث)

الميرم هي الفوراوية بقلم أحمد محمد البدوي

01:45 AM July, 03 2018

أحمد محمد البدوي-الخرطوم-السودان

" الفوراوية لو ركبها جعلي ما شرف لها"

( الركوب هنا بمعنى الاغتصاب عنوة)



كلام في مواجهة اللغو عن الثقافة السياسية.

أسوأ المساءة هو نشر الترابي للمقولة علنا وهي فتنة في مقام النميمة سمعها من طرف ثان ولم يسمعها من المصدر المنسوبة إليه، وروّجها

نكاية، وعيب صاحبنا أنه لم ينفها والترابي رطب اللسان لم يقبر بعد.

ما يهمنا قالوا الفوراوية واسمها التاريخي هو الميرم!

تعالوا نر أبناء الميارم:

1: جدة إسماعيل الأزهري ميرم وهو إسماعيل بن أحمد بن إسماعيل بن أحمد بن إسماعيل الولي.

2: أم ابن المهدي السيد عبد الرحمن الميرم مقبولة.

3: سلالة الميارم: ذرية الشيخ محمد البدوي شيخ الإسلام، وأبو رنات رئيس القضاء والقاضي عربي أول خليفة خلفاء للختمية في السودان وقاضي دارفوروصاحب حاكورة الشعيرية ومؤلف أهم كتاب في تاريخ قبائل السودان، مايزال مخطوطا ومحجوبا وهو: مذكرة القاضي عربي، وهو جد الشاعر المأمور عبد الباسط وابنه طاهر والعسكري الماجد عثمان وشقيقه حسن وعمنا محمود وكيل وزارة الإصلاح الإداري الخ. وهوإمام مسجد الأبيض.

4: والدة حسن بشير نصر أعظم عسكري في تاريخ السودان المستقل وجدة الموسيقار العظيم بشير عباس ( المعلومة موجودة في النت: منبر الحلفايا) ( مستمدة من الماجد الفنان سامي المك)

5: من أبناء الميارم : مامون بحيري ود. فضل الطبيب مدير جامعة الخرطوم الأسبق وإبراهيم علي الخ حفدة علي دينار. وآلاف الجوامعة وآل تقلي، تقلي التي كانت حليفة لدولة الفور: السلطنة الإسلامية.

6: نظرة استبيان عشوائية للأحياء العريقة في أم درمان تبين مدى الوجود البارز لسلالة الميارم والغرّابة ابتداء من بحر أبروف، حيث منازل آل أرباب شطة البرلماني وحتى آل بركات الحواتي، وحتى حي السيد المكي والعباسية وحي أب عنجه سيد الخور وأب كدوك وخور عمر جد الناظر الطيب هارون وضريح أولاد رحمة، بل إن فطاحل مثل حاج خالد العمرابي وود درو وفدوا مع المهدية من الأبيض، وبينهم من ارتبط بالفاشر بعدئذ ولا يخلو حي من الفور الجحاجح.

7: من أبناء الميارم أما وأبا سلالة أعرق مملكة وأكبر مملكة سودانية: علي دينار والفاضل: الشرتاي دريج.

وهنا نأتي إلى مظالم التاريخ وإدانة ما حدث من اغتصاب واسترقاق في السودان، ونكتفي هنا بما حدث في المهدية في حوش بانقا، من قبل حملة محمود ود أحمد.



“ The tukals and grass hut of Mahmoud’s former camp at HOSH BEN NAGA.. Were burned.

The prisoners included included 650 women and children, most of them were jaalin who had been seized by the dervishes after Metemmah Massacre.”

يقول جرى حرق معسكر محمود ( ود أحمد) اطلاق سراح: ستمائة وخمسين من الأسرى، من النساء الجعليات وأطفالهن.

المصدر( كتاب صدر عام 1898

“Sirdar and Khalifa by Bennet Burligh, Chapman, London, 1898. P: 173”).

وقد جرى من قبل في حملة الدفتردار بعد مقتل اسماعيل أخذ أسرى من الرجال والنساء إلى القاهرة وسجنوا في حارة الجاموسة في القلعة، مما أورده نعوم شقير في كتابه .

هذه الجرائم الشنيعة المشنوءة، كان مجرد توجيه اتهام ظالم وعار من الصحة تماما، أن بعض الجوامعة في أم درمان، لما شاع خبر وصول سفينة من شندي أرسلها محمود محملة بالنساء الى أم درمان، وأن بعض الجوامعة أبدوا رغبتهم في الفوز بنصيب من الأسيرات،مما استثار مروءة مختار ود قريش فاستشاط غضبا ورفض الأمر المنكر غلى المكان أي في الحال، أي في حزته.

المعلومة أوردها بابكر بدري في الجزء الأول من مذكراته.

ولم يتحر المروجون الحقيقة لأن شيخ الجعليين ومؤرخ القبائل العربية في كتابه المطبوع نفى ذلك نفيا قاطعا، وقال ما يلي:

إن بعض التعايشة هم الذين قالوا بألسنتهم إنهم ذاهبون إلى خليفة المهدي ليمنحهم جعليات يتسررون بهن، قيل ذلك أمام مختار ود قريش الذي ثار وهاج ورفض وهدد بأن هذه الفعلة ستقابل بمواجهة بما يعني حدوث القيامة قبل يومها ولو صدرت بأمر من الخليفة نفسه وروى الشيخ الفحل القول بلهجته التعايشية. وأدى ذلك بفضل حكمة جراب الرأي الأمير يعقوب إلى حماية الأسيرات وصونهن.

( المصدر كتاب العرب في السودان تأليف الشيخ الفحل والد علم القانون: مهدي الفحل)

إن مجرد نسبة هذه الأكذوبة المفتراة إلى الجوامعة أدّى إلى تحميلهم وزر مذمة لم يرتكبوها وجريمة هم أبرياء منها تماما وقد وصفهم الشيخ الفحل في كتابه بفضائل جمة لم يذكرها في حق أي قبيلة عربية أخرى.

فما بالك بمن يروج لاغتصاب الفوراوية من قبل جعلي على أساس أنه مكسب تاريخي ومجد مؤثل.

ولنكمل الصورة بعلاقة تضاد، يروي محمد عبد الرحيم في كتابه: النداء في دفع الافتراء المطبوع عام 1935، أن هاشم المسبعاتي الوالي على كردفان من قبل سلطان دارفور لما أراد الاستقلال عن دارفور والاستحواذ على كردفان، هجم عليه تيراب سلطان دار فور وهزمه وأجلاه عن كردفان وطارده حتى النيل، فلاذ هاشم بشندي وتزوج بنت الأرباب نمر ملك الجعليين وأنجب منها الميرم جعلية التي تزوجها ملك الشايقية، ونشأ حلف ثلاثي كان سيزحف على كردفان لاستعادة حكم هاشم المسبعاتي، لولا قدوم حملة إسماعيل بن محمد علي.

ومن ذرية هاشم المسبعاتي: الشيخ حامد جبر الدار الشخصية الوطنية المرموقة في عهد التحرر والاستقلال.

المسبعات من الفور، وعلى العكس ربطتهم أواصر النسب والرحم بالجعليين والشايقية قبل الحكم التركي الباطش، مما يدل على شعورهم بأنهم أهل وإخوة في بلد واحد.

أما بعد، هل يعرف من حكموا السودان مثل الترابي، حقيقة السودان وتاريخه، وقيمة ناسه بصرف النظر عن قبائلهم وأماكن إقامتهم جغرافيا.











































