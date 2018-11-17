الموبايل .. الخطر الجاثم القاتل .... بركلاوى

06:39 PM November, 17 2018 سودانيز اون لاين

جلالدونا-

مكتبتى

رابط مختصر الموبايل او الخليوى او المحمول او أيّاَ كان مسمّاه

اصبح قطعة ملازمة للانسان فهو امّا فى اليد او الجيب او حقيبة اليد

و الادهى و الامر انه اكثر الوقت لصيق بالاذن و عند ساعات النوم تجده عل المنضدة التى اما السرير او تحته على الارض

او تحت المخده ... و هنا تكمن خطورة الامر

بالامس و بحصور شلّة كريمة من الاصدقاء عرض علينا طبيب سودانى تجربة بسيطة جدا

و لكن دلالاتها خطيرة جدّاَ على قوّة تحمّل مقاومة الضغط اذ بصغط اصبعين فقط تنهار قوة يد

تلخص تماما تأثير هذا الحهاز على جسم الانسان

يمكن لاى شخصين القيام بهذه التجربة

و ان يقوم واحد منهما بمد يده الى الامام افقيا بحيث تكون فى مستوى زاوية قائمة مع جسمه

يقوم الشخص الثانى بوضع اصبعى السبابة و الوسط على اليد المدودة خلف المرفق مباشرة

ثم يقوم بالضغط محاولا انزال اليد بالقوة

فى التجربة الاولى ...الموبايل بعيد عن الشخص و بالضغط من الشخص الاخر تظل اليد ممدزدة على حالها دونن تأثير يذكر

التجربة الثانية .... الموبايل قى الجيب و لكنه مغلق ... ايضا لا تتأثر اليد بضغط الاصبعين

التجربة الثالثة ... الموبايل فى الجيب و لكنه مفتوح ...تستجيب مقاومة اليد للضغط و تصل مرحلة الانهيار

مارس الدكتور التجربة على عدد من الاشخاص و كانت النتيجة واحدة فى الحالات التلاتة

تفسيره العلمى لنواتج هذه التجربة .

قال ان كل ما خلق الله من شمس وخلايا و ما يدور بداخله يدور من اليمين فى اتجاه

و كل ما صنع الانسان يدور من الشمال الى اليمين كدوران عقارب الساعة

و ان اشعاعات الفوتون التى تنبعث من هذه الاجهزة و تغزو جسم الانسان بغير حساب

تعمل على اعاقة دوران ما بداحل خلاياه بشكل مباشر بحيث يؤثر على اداء وظائفها بالصورة المطلوبة

او يسبب خللا فى تصميم هذه الخلايا مما يسبب امراض عضوية للانسان

التجربة بسيطة و عناصرها متوفرة و الشخصان موجودان وكذلك التلفون

و الزمن الذى تستغرقه لا يزيد عن خمسة دقائق فى الوضعيات الثلاث

ده كلّو هين الاخطر ما فى الامر

ألتصاق الموبايل بالاذن و الاخد و قريبا من الانف و الفم

و كمية الفوتونات المنبعثة منه و الخارقة لجسم الانسان

و ما يهم فى هذه التجربة ان كل التجارب المتوفرة تشرح تأثير الموبايل على صحة الانسان

بما يدور داخل الجسد

و لكن اهمية هذه التجربة مع بساطتها تنبع من كون إنها ظاهرة و تراها العين و تحقق الاثر المباشر لخطورة هذه الاجهزة فى نفس الوقت

و قد تكون حافز لنا فى التفكير فى طريقة تجعلنا حريصين فى تقليل الوقت الى اقل قدر مطلوب

فى استعمالنا لهذه الاجهزه

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