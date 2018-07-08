08-07-2018, 04:20 PM

صلاح العاقب

صلاح العاقب

تاريخ التسجيل: 14-06-2018

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مكتبة الفساد من اقوالهم

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Google Plus (مكتبة مفتوحة للتحديث) الملحدون الأوائل في وادي النيل بقلم صلاح العاقب

04:20 PM July, 08 2018 سودانيز اون لاين

صلاح العاقب-Sudan

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حاربت الثورة الأولي للملحدين الكوشيون في سودان وادي النيل القديم إرض "كيمت" كما كان اسمها في ذلك الحين ،. حاربت الدين وممثلوه من الحُكام والكهنة ورجال المعبد ، حاربت الإله وفِي نظرهم اين وجوده من وجود من أسموهم بالمستغلين له والحاكمين بإسمه ، المتطلعين دوماً لنهب الشعب بإسم الرب القدير ، وللإستلاء علي ثروات وخيرات الأمة بفكرة فلسفتها تقوم علي مبدأ : هذا ما اراده الإله وما قدره ..



ففي إبان نهاية حكم الملك القوي "بيبي الثاني" او "بعانخي الثاني" الاسرة السادسة ، وبداية حكم الاسرة السابعة 2346 ق م. والذي استمر حكمه لأربعة وتسعين عاماً (94سنه) وتعتبر من أطول فترات الولاية التي نالها ملك واحد في التاريخ ، حيث تولي الحكم بعمر سبع سنوات ليموت بعمر تجاوز المائة بسنة واحدة - (بيبي Piye “بعانخي" الكوشي الحاكم الأول في الاسرة 25 تمت تسميته علي إسم هذا الملك في اغلب الظنون والروايات ، حتي وان خلفه "شباكو" قام بتسميته نفسه ب "بيبي الرابع")



حاربت تلك الثورة الإلحادية الكافرة لكل العقائد والأديان السماوية لفترة إستمرت ل(150عام) انُتهكت فيها المقدسات والحرمات ، وأُبيحت فيها ممتلكات الغير ، وأصبح القوي في الناس يأكل الضعيف.

فبالمثل الذي قاله جلال الدين الرومي (وحدهم التائهون يدلوننا) اصبح الإنسان الذي يبحث في تلك الحقبة من التاريخ عن مشكله وجوده ، وإقرارية كيان وذات ، يبحث فيه عن حقوق تكفل له حريته وعيشته علي الارض ، وتبعده عن اعمال "السخرة" والاستعباد الذي مورس عليه من الحكام والكهنة وداعيي اللاهوت الالهي في ظل حُكم المتجبر "بيبي الثاني Piye2" الذي اتسمت فترته بالاستغلال الكامل للجنس البشري والاستعباد الكامل للإنسان في تلك الفترة.



إنتهجت الثورة نهجها في محاربة الدين وممثلوا الإله والناطقين بالكلمة السماوية ، من الكهنة ورجال الدين ، فعملت علي تخليص نفسها بطريقة ما لم يفكر فيها الانسان في وجود الله فحسب ، وإنما كان الأشكال لديه هو وجوده هو في الحيّز الزمكاني الذي لا يرى فيه الا المستغلين له بإسم الإله .. إنه عبد .. وبحاجة الي حُرية اولاً .. وليس بحاجة الي إله ..



إذا فبكل واقعية فلم يكن للملحدون الأوائل من "إله" .. فهم لم يكونوا أحراراً ... لذلك كفروا بالإله .. وكفروا بتحقق وجوده.. فعملت ثورتهم اولاً علي إغلاق المعابد (الدور التي يُستغل فيها الشعب بإسم الإله) ، وعملوا علي حرق المقدسات وتهشيم التماثيل المجسدة للتصورات الإلهية ، وقاموا بإعدام الكهنة ورجال الدين ، واشاعة الفوضي من سلب ونهب وتدمير .



الإلحاد الاول في وادي النيل لم تكن مسألته هذه تنم عن مشكلة (فيلسوف) .. وإنما كانت في الأساس تتجسد رغباته في التخلص من (الرّق والاستعباد) الذي مارسه الحُكام بمساعدة الكهنة ورجال الدين... ولذلك كان هؤلاء الملحدون الأوائل في عصور ما قبل التاريخ وفِي سبيل الخروج بحّل يريحهم من العبودية فقد كانوا هم أول من أعلن (موت الإله) ... قبل ان يخرج بيان (اليوم أنعي لكم الإله) من "نيتشة" الفيلسوف الألماني بأكثر من خمسة الف عام.



يصفها الحكيم "إيبور" مرافق الملك "بيبي الثاني" قائلا:- (انهم لم يعترفوا بالإله ، كانوا ينادون بأن الإله قد مات ، حرقوا المعابد وأوقفوا التشاريع والمقدسات).



وفِي بردية أخري يصفها نفس الحكيم قائلا:-

(إن من نادوا بموت الإله في السماء وحطموا ثماثيله وحرقوا معابده ، أصبحوا يرتدون زي الكهنة ويمارسون تعاليم الشر الذي يمثلونه في الأرض ، فرضوا علي الشعب أن يقدم لهم القرابين التي كانوا يقدمونها للإله ، وأطلقوا البخور في قصورهم بدلاً من إطلاقها في المعابد ، فهم الذين يمنحون ويمنعون ، لا إله السماء).



تحكي الأسطورة المنقوشة علي إحدي البرديات ، أنه قد تجرأ أحد "الملوك الملحدين" من الأسرة السابعة في اعلان منه أن الإله قد مات ، ومات من كان معه في السماء من رسله وجنود ، وحاشيته ، متحدياً في ذات الحين : (إن كان الإله حياً فلينزل الي الأرض. ليثبت له وجوده ويُريه قوته).

وتكمل الأسطورة القصة : بأن الملك نفسه كان يتنزه في إحدي حدائقه ليلاً ، ومعه حاشيته واعوانه فإذا بتمساح ضخم يخرج من بين الحشائش قرب النيل ليسحب الملك من بين أعوانه الذين لم يستطيعوا فعل شي ، ليلتهم الملك ويأخذه ليغوص معه ويختفي الي الأبد في قاع النيل.

وهنا يلجأ اعوان الملك الي الكاهن الأكبر طلباً للمساعدة ، فيقول لهم الكاهن الاكبر : ( إن ملككم قد تنكر لوجود الاله في السماء وأعلن موته وعدم قدرته ، وأن كُنتُم لا تؤمنون بالخلود في عالم الأرواح ، واعلنتم أن الروح تفني مع الجسد في داخل الارض ، فروح حاكمكم سوف تفني مع جسده في قاع النهر ، ولن تصعد مع الأرواح الطاهرة في عالم الخلود. فإختفاء الحاكم هو تنفيذ لرغبة إله السماء الذي أعلن حاكمكم تحديه له -حين طالب في بيانه ذاك- ان يريه قوته وينزل له من عليائه إن كان موجوداً.. ).



فقد الملحدون في تلك الفترة شعورية وجودهم ، وأصبح الانسان في تلك الحقبة يعيش في أزمات ، وتحيط به العبودية من كل اتجاه ، فأصبح تطلعه للحرية والعيش الكريم مناطاً به (الكفر بوجود الإله) ، حتي يُمكن معه التقدم وتحقيق المطالَب الحياتية الأساسية ، وما فعله الكهنة ورجال الدين في تلك الفترة هو انهم ذادوا الطين بللاً .. وقامو بتديين كل مظاهر الظلم الإنساني وسلب الوجود ، وهنا ازداد القيد بؤساً ، بل هنا وحسب كان أول البؤس البشري للإنسان في كوش القديمة .. وأصبح الفقه يتم تأويله من الكهنة لتسيير مصالح بعض "النفعيين" من رجال الدولة والسلطان ، وبذلك ولأول مرة اصبح الدين لا يخص الانسانية جمعاء وإنما يختص بتسيير مصالح فئة من الناس.

لذلك اصبح " الْكُفْر " والإنكار لشريعة الإله مباحـاً ولديه الكثير من الاتباع .وكانت قضية الإلحاد في اصلها ليست نفياً للوجودية الإلهية (وان حدث إنكار الوجود لاحقاً كما ورد في الأسطورة) ، وإنما كان الإلحاد الاولي يبحث رفضاً لجماعته تلك وشريعتهم ، فحدث الخِصام في الجنس البشري الاول حينما وجدوا معابده مع الطغاة ، وكهنة الله هم لصوصـاً وسفلـة.



طبق الملحدون مبدأ "الشيوعية" قبل الفيلسوف الألماني "كارل ماركس" ، فقد أشاعوا أن الممتلكات مباحة بحرية للجميع دون تنظيم ، فكل شخص يجب ان يأخذ نصيبة من الدولة وممتلكات المعابد بالقدر الذي يكفيه ويسد رمقه .

في سبيل ذلك طبق الملحدون مبدأ (قصر الشعب) ، وهو فكرة "شيوعية" قديمه معنية بأيلولة جميع الممتلكات الخاصة لصالح الدولة ، هذه الفكرة التي تم تنفيذها حديثاً عندنا في عهد الاشتراكية في "ثورة مايو" بتأمين ومصادرة جميع ممتلكات المواطنين ، هي نفسها ما تم في العهد القديم .. فصودرت حينها جميع املاك الناس ، وسُخروا للعمل فيها لصالح الدولة.

لكن ما لبث أن فشلت التجربة بعد ان رفض المزارعون العمل في أرضهم طوال العام ثم تسليم نتاج محاصيلها الي الدولة ... فهربوا من المزارع ، وهجروا قراهم ، وتشتتوا في الارض سعياً للرزق في محاربة المبدأ الشيوعي. وهو ما حدا بالمؤرخ "إميل لودفينغ" للقول (لا جديد تحت الشمس) في استعراضه لتجارب الانسانية ومتوالياتها المتتابعة.



وفي مبدأ عبر عنه "برنارد شو" قائلا : (التاريخ يعيد نفسه .. ويكرر أخطائه ، لضعف ذاكرة الشعوب). توضح الصورة المرفقة من الجدارية المنحوتة ، ما حدث في هذه الثورة التي أخذ الكل فيها بمبدأ السلب والنهب ، وابيحت فيها الممتلكات فأصبح كل رجل يأخذ ما يستطيع من ممتلكات الغير . والرسم تحت هنا لأحد الناس ينهب في ظهرك معزة ويهرب بها.



صلاح العاقب

21-5-2018م |Articles |News |مقالات |بيانات