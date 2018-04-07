المؤتمر السابع لملتقى ايوا بعنوان تجميع قوى المعارضة السودانية الافاق و التحديات
منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مرحبا Guest [دخول]
اخر زيارك لك: 07-04-2018, 08:58 AM الصفحة الرئيسية

اراء حرة و مقالات
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »

المكايدات السياسية : وصرف البركاوي !! بقلم حيدر احمد خيرالله

07-04-2018, 07:42 AM

حيدر احمد خيرالله
<aحيدر احمد خيرالله
تاريخ التسجيل: 26-10-2013
مجموع المشاركات: 1167

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


المكايدات السياسية : وصرف البركاوي !! بقلم حيدر احمد خيرالله

    07:42 AM April, 07 2018

    سودانيز اون لاين
    حيدر احمد خيرالله -الخرطوم-السودان
    مكتبتى
    رابط مختصر

    سلام يا .. وطن


    *زيارة السيد / رئيس الجمهورية لولاية النيل الأبيض لإفتتاح العديد من المشروعات التى أنجزتها حكومة الدكتور/ عبدالحميد موسى كاشا والتى جعلتنا نسميها زيارة الرسائل المتعددة في الزمن العصيب فقد إعترف السيد رئيس الجمهورية بما قال عنه (بعض المعاناة) فوردت الرسالة الأولى من الجزيرة أبا معقل السادة الأنصار حين قال الرئيس (إن المهدي لم يكن من الجزيرة أبا ) مايعني أنه لم يكن قبلياً ولامناطقياً ، وتبادل المواقف مع الرئيس واليه الذى أجاد الرسالة حينما قدم الرئيس قائلاً : (اليوم لاحديث لي الخشم خشمي والكلام كلام سيدي ) وكأنه يمهد الأمر للرئيس بأن يتعامل بذات الطائفية في البقعة الطائفية ، ولم يحر الانصار جواباً فإن الطائفية لم تسمح بغير السيادة لسدنتها وهم دوماً يريدون حكمنا بالجينات المقدسة التى يتوهمونها ، والآن يخاطب الوالي الرئيس على طريقة مافي حد أحسن من حد يا سيادة الامام ،وزاد الرئيس بالقول عندما وجه بتمليك المنازل والمزارع لشاغليها ليتوج الخطوة التى بدأها الدكتور عبدالحميد موسى كاشا، وكأنه يقول : الان الارض لمن يفلحها فى الجزيرة أبا.
    *(السفيرة البريطانية لمن مدتها انتهت وجاءت تودع بدل تشكرنا زي كل الناس البغادروا حاولت تديني تعليمات وتوجيهات ، لكن انا صرفت ليها بركاوي بالطريقة الصاح. وندمتها والله على اليوم الامها ولدتا فيهو زاتو. نفس السفيرة دي الآن ياها الجمعت ناس باريس وهم بسمعوا كلاما تقوليهم يمين يمشوا يمين شمال يمشوا شمال. نحن لمن قالت لينا يمين اديناها في رأسه) كانت هذه كلمات المساء التى تحدث بها السيد الرئيس في إستاد ربك الدولى عند إفتتاحه ، ولكن اللافت في صرف هذا البركاوي من المفترض أن يكون قد أصاب السيد / وزير الخارجية البروفيسور / ابراهيم غندور إصابة نجلاء فهو مواطن هذه السفيرة التى تلقت صرف البركاوي ، ويقتلنا الفضول لنعرف موقف الوزير في تلك الليلة من مصروفات البركاوي .ومن عائدات الجنسية المزدوجة ، والأهم من كل ذلك أن ينظر الرئيس لوزرائه من اصحاب الجنسيات المزدوجة ، ويصرفهم من جهاز الدولة أو يصرف لهم البركاوي .
    * والذى يجعلنا نرى هذه الزيارة بما حملته من رسائل قصيرة وبعيدة المدى أنها قد وضعت الكثير مما زعمته مسيرة الإنقاذ في مهب الريح ، فتحدث الرئيس عن شريعة غير ذات قطع وهذا مستوى لاتملكه النظرة السلفية للشريعة الاسلامية ، ولأن سلم الانجازات المطلوب يحتاج للكثير من الأدوات التى بدأت حكومة النيل الابيض تلمس خطواتها نحو الانجاز في ولاية غنية بكل الموارد ولكنها مثقلة بالكثير من العقابيل التى عوقت مسيرتها عبر خلل تنفيذي متوارث منذ إنشائها كولاية وعندما نقول خلل تنفيذي فإننا نهذب كلمة فساد !! فالنهضة التنموية إستصحبت معها قدرً كبير من العمل والانجاز ومكافحة الفساد، تم بعض هذا بعيداً عن المكايدات السياسية وصرف البركاوي ، وسلام ياااااااااوطن..
    سلام يا
    (البشير: أي زول أكل مال الشعب بنطلعوا من عيونو..وأي زول عارف فاسد يورينا) ياريت لو طلعتو من جيوبوا ياريس ،وهل الفساد محتاج نفتش عليهو ؟! نخشى أن نجد خلف كل حجر فاسد يقبع تحته .. وسلام يا..
    الجريدة السبت 7/4/2018
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>

تعليقات قراء سودانيزاونلاين دوت كم على هذا الموضوع:
at FaceBook




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات
فيديوهات سودانيزاونلاين Sudanese Online Videos
صور سودانيزاونلاين SudaneseOnline Images
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
Sudanese Online Wikipedia



فيس بوك جوجل بلس تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست Google News
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
 اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين 		News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de