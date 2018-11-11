المعمل يقول إن الدولة بت كلب.. لكن بقلم إسحق فضل الله

08:42 PM November, 11 2018 سودانيز اون لاين

أسحاق احمد فضل الله-الخرطوم-السودان

مكتبتى

رابط مختصر





> ومحجوب في عرس الزين وهو على ظهره أمام دكان الطاهر ود الرواسي ينظر إلى النجوم ويقول بخفوت

> جنا إدريس مطموس

والآخرون .. الذين يرقدون على الرمال معه سمعوا وفهموا وظلوا صامتين

> ومن كان غريباً عنهم/ يقول الطيب صالح/ يدهشه أن كل أحد فهم.. دون كلمة.. وأجاب دون كلمة و..

> وجملة واحدة مثل جملة محجوب نقولها..

> وكسلا تنطلق فيها الآن حمى جديدة.. حمى شراء البيوت..

> وبأسعار مجنونة.. مجنونة جداً

> ووجوه كانت مثلي ومثلك .. تنطلق فجأة وهي تنثر المليارات

> وكل أحد يشعر أن من يشتري هم جهات خلف الحدود

> وأن مخطط ابتلاع شرق السودان يمضي خطوة

> والسودانيون الذين يشترون البيوت يعرفون أنهم يقدمون خدمات لجهة ما

> ولو كنا نرقد أمام دكان الطاهر ود الرواسي لقلنا بخفوت

( لما كانت كتيبة بريطانية تتجه إلى مدينة الكوت العراقية كانت تفاجأ (بقناص) يعطل الكتيبة ويعجزها تماماً

> وجندي عراقي مع الإنجليز ينطلق.. ويعود بعد قليل يحمل رأساً مقطوعة.. وهو يقول في ابتهاج

: آه.. نعم.. أعرف أساليبه جيداً.. فقد كان هو .. أبي!!

> الحكاية في تاريخ (جر تروديل) البريطانية الجاسوس التي حكمت العراق فعلياً

> والحكاية ترسم ما يصل إليه العربي (عراقي.. سوداني.. سعودي) حين ينحدر

> وكثيرون الآن ممن يطلقون العداء على مواقع الشبكة يبتهجون بالمهارة الرائعة عندهم وهم يأتون العدو برأس أبيهم

(2)

> وحرب الاقتصاد الآن

> وصحف أمس تحمل حديث معتز عمن يعملون باجتهاد عارم لتعطيل محاولات الإفلات من المشنقة الاقتصادية

> وبعض الكتاب يقترح جعل المتهمين بالفساد/ وكلهم أغنياء بالطبع/ يطلقون أموالهم في مشروعات!!

> والدولة مخلصة في حرب الخراب الاقتصادي.. وتعالج

> وبعض العلاج هو(تعديل فيضان المال عند أهله ليتجه إلى المزارع بدلاً من أن يتجه إلى البيوت)

> والمجرمون تصبح عقوبتهم هي (الإصلاح المشترك.. لهم وللدولة)

> ومعتز يشكو ممن يمنعون الإصلاح بخبث

> لكن معتز يغفل عمن يدمرون الإصلاح بنية سليمة تماماً

> ومدهش أن الجهتين (من يدمرون الاقتصاد بخبث ومن يدمرون الاقتصاد بالنيات السليمة كلاهما يلتقي في المحاكمات)

> فالمحاكمات تمتد وتمتد

> وأهل الفساد يريدون هذا (لهدف مدهش)

> والدولة المخلصون فيها يمدون المحاكمات ويمدون .. دون أن يفطنوا إلى الرمال التي يغوصون فيها

> ومحجوب الذي يرقد أمام دكان الطاهر ود الرواسي لعله كان يكتفي بأن يقول

> السمكة..!!

> والآخرون يفهمون

> فمن الحكايات أن صيادين اثنين يتنازعان حول سمكة.. وفي المحكمة القاضي (بنية سليمة) يجعل السمكة معروضات.. والمحاكمة تمتد وتمتد

> والسمكة تتعفن

> والمحاكمة تمتد وتمتد

> والسمكة تجف

> والمحاكمة تمتد وتمتد

> والسمكة تتساقط وتذهب

> و..

> محاكمة الفساد عندنا الحرص فيها على العدالة يجعلها تغفل عن استخدام الطرف الآخر للامتداد هذا ليجعل كل شيء يجف وينهار

(3)

> ونحدث عن مخطط يدار في شرق السودان

> وأن المخطط يجعل القبائل في إثيوبيا تقتتل

> وتقتتل دون أن تنهار الدولة.. فالقتال ما يراد منه هو

: نزوح هائل إلى شرق السودان

> نحدث بهذا قبل شهر

> والأسبوع الماضي القبائل تقتتل

> والسبت أمس والجمعة قبله مئات الآلاف يتدفقون إلى شرق السودان

> خطوة.. بعدها خطوات

> خطوات القريب منها هو أن النازح جائع

> والجائع لا يتورع عن جريمة.. مئات الجرائم الآن تنتظر الانفجار

> والبعيد منها هو البقاء في الأرض.. بقاء النازحين هؤلاء ليصبحوا ملاكاً للأرض بحكم الواقع.. الواقع المقصود

> والبقاء لا يعني الأرض فقط.. بل الناس أيضاً

> وكلمة الناس تعني

> الفساد اللذيذ كله

> وصناعة استخدام كل شيء

(القبائل.. الحرب.. المجتمع.. الفساد.. الـ.. الـ)

صناعة نعود إليها

> نعود لأن ما نرسمه ليس أكثر من مقدمة

> مقدمة تقول (لماذا علينا أن نحذر)

> وتقول إن اتهام الدولة بت الكلب يستخدمه البعض ليجعلنا جنوداً في جيش الخنزير

> والمقدمة ما نريده منها هو أن نقول

: ماذا نفعل

> وكيف.. متى .. وأين















alintibaha |Articles |News |مقالات |بيانات