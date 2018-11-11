ومحجوب في عرس الزين وهو على ظهره أمام دكان الطاهر ود الرواسي ينظر إلى النجوم ويقول بخفوت> جنا إدريس مطموس والآخرون .. الذين يرقدون على الرمال معه سمعوا وفهموا وظ" />

المعمل يقول إن الدولة بت كلب.. لكن بقلم إسحق فضل الله

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11-11-2018, 08:42 PM

أسحاق احمد فضل الله
<aأسحاق احمد فضل الله
تاريخ التسجيل: 24-11-2015
مجموع المشاركات: 545

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المعمل يقول إن الدولة بت كلب.. لكن بقلم إسحق فضل الله

    08:42 PM November, 11 2018

    سودانيز اون لاين
    أسحاق احمد فضل الله-الخرطوم-السودان
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    > ومحجوب في عرس الزين وهو على ظهره أمام دكان الطاهر ود الرواسي ينظر إلى النجوم ويقول بخفوت
    > جنا إدريس مطموس
    والآخرون .. الذين يرقدون على الرمال معه سمعوا وفهموا وظلوا صامتين
    > ومن كان غريباً عنهم/ يقول الطيب صالح/ يدهشه أن كل أحد فهم.. دون كلمة.. وأجاب دون كلمة و..
    > وجملة واحدة مثل جملة محجوب نقولها..
    > وكسلا تنطلق فيها الآن حمى جديدة.. حمى شراء البيوت..
    > وبأسعار مجنونة.. مجنونة جداً
    > ووجوه كانت مثلي ومثلك .. تنطلق فجأة وهي تنثر المليارات
    > وكل أحد يشعر أن من يشتري هم جهات خلف الحدود
    > وأن مخطط ابتلاع شرق السودان يمضي خطوة
    > والسودانيون الذين يشترون البيوت يعرفون أنهم يقدمون خدمات لجهة ما
    > ولو كنا نرقد أمام دكان الطاهر ود الرواسي لقلنا بخفوت
    ( لما كانت كتيبة بريطانية تتجه إلى مدينة الكوت العراقية كانت تفاجأ (بقناص) يعطل الكتيبة ويعجزها تماماً
    > وجندي عراقي مع الإنجليز ينطلق.. ويعود بعد قليل يحمل رأساً مقطوعة.. وهو يقول في ابتهاج
    : آه.. نعم.. أعرف أساليبه جيداً.. فقد كان هو .. أبي!!
    > الحكاية في تاريخ (جر تروديل) البريطانية الجاسوس التي حكمت العراق فعلياً
    > والحكاية ترسم ما يصل إليه العربي (عراقي.. سوداني.. سعودي) حين ينحدر
    > وكثيرون الآن ممن يطلقون العداء على مواقع الشبكة يبتهجون بالمهارة الرائعة عندهم وهم يأتون العدو برأس أبيهم
    (2)
    > وحرب الاقتصاد الآن
    > وصحف أمس تحمل حديث معتز عمن يعملون باجتهاد عارم لتعطيل محاولات الإفلات من المشنقة الاقتصادية
    > وبعض الكتاب يقترح جعل المتهمين بالفساد/ وكلهم أغنياء بالطبع/ يطلقون أموالهم في مشروعات!!
    > والدولة مخلصة في حرب الخراب الاقتصادي.. وتعالج
    > وبعض العلاج هو(تعديل فيضان المال عند أهله ليتجه إلى المزارع بدلاً من أن يتجه إلى البيوت)
    > والمجرمون تصبح عقوبتهم هي (الإصلاح المشترك.. لهم وللدولة)
    > ومعتز يشكو ممن يمنعون الإصلاح بخبث
    > لكن معتز يغفل عمن يدمرون الإصلاح بنية سليمة تماماً
    > ومدهش أن الجهتين (من يدمرون الاقتصاد بخبث ومن يدمرون الاقتصاد بالنيات السليمة كلاهما يلتقي في المحاكمات)
    > فالمحاكمات تمتد وتمتد
    > وأهل الفساد يريدون هذا (لهدف مدهش)
    > والدولة المخلصون فيها يمدون المحاكمات ويمدون .. دون أن يفطنوا إلى الرمال التي يغوصون فيها
    > ومحجوب الذي يرقد أمام دكان الطاهر ود الرواسي لعله كان يكتفي بأن يقول
    > السمكة..!!
    > والآخرون يفهمون
    > فمن الحكايات أن صيادين اثنين يتنازعان حول سمكة.. وفي المحكمة القاضي (بنية سليمة) يجعل السمكة معروضات.. والمحاكمة تمتد وتمتد
    > والسمكة تتعفن
    > والمحاكمة تمتد وتمتد
    > والسمكة تجف
    > والمحاكمة تمتد وتمتد
    > والسمكة تتساقط وتذهب
    > و..
    > محاكمة الفساد عندنا الحرص فيها على العدالة يجعلها تغفل عن استخدام الطرف الآخر للامتداد هذا ليجعل كل شيء يجف وينهار
    (3)
    > ونحدث عن مخطط يدار في شرق السودان
    > وأن المخطط يجعل القبائل في إثيوبيا تقتتل
    > وتقتتل دون أن تنهار الدولة.. فالقتال ما يراد منه هو
    : نزوح هائل إلى شرق السودان
    > نحدث بهذا قبل شهر
    > والأسبوع الماضي القبائل تقتتل
    > والسبت أمس والجمعة قبله مئات الآلاف يتدفقون إلى شرق السودان
    > خطوة.. بعدها خطوات
    > خطوات القريب منها هو أن النازح جائع
    > والجائع لا يتورع عن جريمة.. مئات الجرائم الآن تنتظر الانفجار
    > والبعيد منها هو البقاء في الأرض.. بقاء النازحين هؤلاء ليصبحوا ملاكاً للأرض بحكم الواقع.. الواقع المقصود
    > والبقاء لا يعني الأرض فقط.. بل الناس أيضاً
    > وكلمة الناس تعني
    > الفساد اللذيذ كله
    > وصناعة استخدام كل شيء
    (القبائل.. الحرب.. المجتمع.. الفساد.. الـ.. الـ)
    صناعة نعود إليها
    > نعود لأن ما نرسمه ليس أكثر من مقدمة
    > مقدمة تقول (لماذا علينا أن نحذر)
    > وتقول إن اتهام الدولة بت الكلب يستخدمه البعض ليجعلنا جنوداً في جيش الخنزير
    > والمقدمة ما نريده منها هو أن نقول
    : ماذا نفعل
    > وكيف.. متى .. وأين







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