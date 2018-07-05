09-07-2018, 09:21 PM

عليش الريدة

عليش الريدة

تاريخ التسجيل: 17-08-2015

مجموع المشاركات: 1541 للتواصل معنا FaceBook

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Re: القبول بالخسارة (Re: عليش الريدة)

الجسد،ذلك الجندي المجهول دون نصب تذكاري،اللون الذي يغطي خلفية اللوحة وليس اللوحة نفسها،الرجل الثاني في كل تنظيم عبر الخندق الأخير،مساعد البطل الذي يتوجب عليه أن يموت في اللحظة التي يصاب فيها الجمهور بالملل..هو من دون الخلائق من أسس ركائز المواساة ووضع اتفاقية القسمة،هو الإحداثي الذي تتلاقى فيه النهاية والبداية،هو حاوية المعنى والصور..لكن،وبما يشبه لعبتنا الأزلية في الاحتفاء بمابدى والحط لما أشكل،بما يشبه نهمتنا المفرطة في تقديم واجبات القداسة والركون،حاجتنا القائمة أبدا على تأمين خط الظهر،ظللنا على الدوام نرنو له بعين الريبة والاتهامات الشريفة..لولا الجسد لكنا هلاما حبيسا خارج مدى الجاذبية،أطيافا في حالة تقافز سرمدية،خواطر تضطرب كضوء مصباح في يد صبي..الجسد نقطة الاتزان الكبرى،المؤثر فيما حوى،المصبغ معنى السكون والتسكع..شئ يغريك على أن تحتسي الهزائم وتتبول على قارعة الطريق.

المسامات تلفظ وتمتص..مثلما يخرج العرق حاملا أملاح الرهق،تدخل معاجين آلام المفاصل وتفتيح البشرة..خلاف الأوضاع المألوفة التي يتم فيها تبادل السوائل الصريحة المباشرة،يمكن كذلك للعرق وسوائل المسام أن تدلف من جسد لآخر..ومثل سكان الحدود، ستحتفظ هذه السوائل بخلاياها في خط التماس،فيها شئٌ من كيمياء الجسدين..ورويدا رويدا،سينمو هناك جسد ثالث..هجين يحمل خلايا الجسدين..سيبدأ خجولا ككل البدايات،لكن ستأتي اللحظة التي يبسط فيها سلطانه ومزاجه..وعندها لن يعرف من يتحدث ويشتهي..لن يعرف من يخاطب من..ستختلط الإمور جدا..أن تكون في مكتبك في شركتك تمارس عملك المعتاد،ثم مع لحظة خروجك من العمل،تفكر في أنك تشتهي القرع بالكسرة،ثم تعرج بعربتك إلى سوق الخضار،تشتري القرع ومالزم..عند وصولك للمنزل،تسأل،هل من زمن لطهي هذا القرع..فيقال لك،فكرنا،طاف بخيالنا،راودنا شعور،أننا قد نشتهي القرع في هذا اليوم فأرسلنا الغلام وأحضره وطهيناه..أن تكون في سفرية،سفرية عادية من جملة الأسفار،يصطدم بك شيئا ما،معدنا او ماشاكل،يسبب لك جرحا في أسفل الركبة اليمنى،جرحا بسيطا فتتجاهله..ثم في أواخر الليل،تتصل لتطمئن على الأحوال..فيقال لك،الحمدلله الأحوال جيدة،لكن هناك ألم في أسفل الركبة اليمنى ولاندري مماهو..

ثم رويدا رويدا،مع الزمن الطويل اللامتناهي،سيصل ذاك السلطان إلى النفس وإلى الروح وإلى أي شئ آخر موجود أبدا وغير موجود..إلى الخيال والبئر التي يورد منها الخيال والبحر الذي يروي تلك البئر..الجسد نقطة البداية والنهاية..كل ماعداه هو ضيف عليه. |Articles |News |مقالات |بيانات