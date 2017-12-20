المسجد الأقصي ليس في القدس و إنما القدس في بيت لحم أو جرزيم بقلم Tarig Anter

21-12-2017, 07:53 PM

wedzayneb

wedzayneb

تاريخ التسجيل: 05-03-2003

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Re: المسجد الأقصي ليس في القدس و إنما القدس في (Re: طارق عنتر)

المحترم طارق عنتر!



سلام!



أبدأ معك بالعهد العمرية. إني أراها كتبت بصيغة

فيها كثير من الاحترام و المسالمة مع أهل ايلياء،

و هم ينحدرون من الكنعانيين و الا`راميبن؛

أهل البلد الأصلاء الذين تنصروا.

المسلمون لم يدخلوا بلاد كنعان غزاة،

بل دخلوها استجابة لنداء الاستغاثة و النجدة

من بني عمومتهم الكنعانيين ليخلصوهم من نير

مستعمريهم الروم ترى في هذه العهدة العمرية،

نسبة لأمير المؤمنين حينها: عمر بن الخطاب،

رضي الله عنه منحة الأمان لأهل ايلياء؛ و المقصود

طبعا كل المسيحيين المنحدرين من صلب الكنعانيين،

كما هو الحال في اللغة العربية في استعمال الجزء

في محل الكل. منحة الأمان هذه لكل الكنعانيين،

من شاء منهم أن يبقى أو من شاء منهم أن يخرج

من المساحة الجغرافية لبلاد كنعان و ينضم

لسلطان الروم. و في العهدة أيضا حق الأمان

لمن يبقي على دينه منهم. و لعمري أن هذا

النص فى عهد الصلح هذا يحوي سبق

تاريخي للمسلمين باقرارهم بحق حرية

الإعتقاد لساكني البلاد التي " غزوها "

، استنادا على النص القرآني الصريح:

" لا إكراه في الدين....".

أما عبارة الجزية فهي معادل لغوي

لمصطلح الضرائب الراهن. و تم إقرار

الجزية هنا كضريبة دفاعية، و إقتصادية

تمنح للسلطات الحاكمة.

و أحب أن أشدد على معلومة مهمة في غاية

الأهمية قبل أن أنتقل لتفنيد ما أراه اغلاطا

تاريخية متضمنة في سلسلة مقالاتك أعلاه.

ينبغي أن تسأل نفسك: لماذا تكبد الخليفة عمر

إبن الخطاب مشقة السفر و الحضور بنفسه

لتسلم مفاتيح مدينة ايلياء و توقيع معاهدة

الصلح مع الزعامة الدينية لأهل ايلياء الأصلاء؟

في تقديري أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب،

رضي الله عنه، تكبد كل ذلك العناء لأنه يدرك

أن البلد التي فتحها تحوي قبلة المسلمين

الأولى، حسبما ورد في القرآن الكريم:

" سبحان الذي أسرى لعبده ليلا....

الى نهاية الآية المعلومة ". امير المؤمنين يعلم

أين يقع المسجد الأقصى، بمسمياتها المختلفة.

و حسبما أفضت، فإن المسجد الأقصى يقع

في مدينة القدس الحالية. مدينة ايلياء تقع

في إطار مدينة بيت لحم، حيث ولد سيدنا

عيسى ، عليه السلام. و المسافة بين ايلياء/

بيت لحم و القدس، بمسمياتها المختلفة، تبلغ

حوالى تسع كيلومترات. ذلك يعني أن الرحلة

بين ايلياء و القدس بالخيل لا تتجاوز

نصف الساعة الزمنية.

وإذا تتبعنا الحوار الذي دار بين امير المؤمنين

عمر بن الخطاب و كبير الأساقفة في ايلياء

لأدركنا حصافة امير المؤمنين عمر، عليه السلام،

في رفضه تلبية دعوة كبير الأساقفة بالصلاة

في حرم الكنيسة. سأل عمر عن الطريق

للمسجد الاقصى بشكل غير مباشر، مستدلا في

ذلك بمعلم يهودي بعينه مجاور له. و ما لبث

الخليفة عمر بن الخطاب أن توجه بموكبه العرمرم

ناحية المسجد.الاقصى، في حرم مدينة القدس

الحالية. و هناك أقام امير المؤمنين و جيشه

الفاتح الصلاة جماعة بها، حيث يقف المسجد الأقصى.

و تم تشييد المسجد هناك. أما ما يروى من دعاوى

باطلة أن الخليفة عمر بن الخطاب ، رضي الله عنه

قد بني ذلك المسجد فوق هيكل النبي سليمان،

عليه السلام، فلها ما وراءها. اليهود يريدون من

فريتهم هذه اتخاذها ذريعة لهدم المسجد الاقصى،

و أنى لهم ذلك.



الحقيقة التاريخية الأخرى التي تثبيتها، و تصحيحك

فيها. أن أقدم من عرف بسكن الأرض التي وفد إليها

العبرانيون، اليهود الشرقيين، و العرب المسلمين

لاحقا، و يقيم فيها الكيان الصهيوني دولته المزعومة،

أول من سكن تلك الأرض هم الكنعانيون. و قد وردت

سيرتهم في كتب النأريخ و في الكتب اليهودية القديمة

أيضا. عبارة فلسطين اشتقت من قوم وفدوا من منطقة

مجاورة لبحر ابجة، ذوي أصول يونانية، The Philistine

كانوا قد غزوا بلاد كنعان من قبل. و حينما آلت بلاد كنعان

للروم، أسموا الإقليم الإداري الذي يعرف تاريخيا ببلاد كنعان،

أسموه فلسطين، نكاية باليهود. و ظل ذلك الإقليمي يعرف بذلك

الاسم من ذلك الحين. في الحروب الصليبية، كان يعرف

الإقليم بفلسطين، و قد اعاده السلطان صلاح الدين الايوبي

الى حومة الاسلام من جديده بعد انتصاره الساحق

على الصليبيين. و ظل ذلك الإقليم بذات الإسم في فترة

الحكم العثماني، و استمر الحال كذلك حتي فترة الانتداب

البريطاني الإقليم. بل إنه قبل ذرع و خلق الكيان الصهيوني

في شكل دولة في ذلك الإقليم في مهزلة التصويت من

داخل الأمم المتحدة، قبل ذلك التأريخ المعلوم، وفي

اولمبياد 1936م المقامة في المانيا، زمن هتلر

و نظامه الفاشي، كانت فلسطين تحمل ذلك الإسم

و ممثلة بفريق معترف به، فالعثمانيون كانوا يحكمون

بحسبانهم خلفاء، و كل الشعوب العربية

و الاسلامية التي يحكمونها كانت محتفظة بسيادتها

الدولية تحت الخلافة العثمانية.

الفلسطين، The Philistine لم يأت بهم اليهود

العبرانيين الى بلاد كنعان، كما أسلفت، بل إنهم

سبقوا العبرانيين في غزو تلك البلاد.

و ما الفلسطينيين الحاليين سوى حفدة أهل

الأرض الأصلاء من كنعانيين، يبوسيبن، و ا`راميين.

و لغاتهم سامية قريبة جدا العربية. و قد تنصروا،

و استنجدوا بالمسلمين في زمن الخليفة عمر، عليه

السلام. و الأغلبية العظمى منهم قد دخلوا في الإسلام

بمحض اختيارهم: ٩٠٪، ما تبقي منهم حوالى ١٠٪ احتفظوا

بديانتهم المسيحية. بعضهم دخله الدم العربي بنسب

مختلفة بسبب التثاهر، و الكثير من " الفلسطينين '

الحاليين بهم دماء كنعانية غالبة. يعني مسمى: فلسطين

هو misnomer. و كان ينبغي ل " الفلسطينين "

أن يرجعوا لاسمهم القديم: الكنعانيون، و تسمية

بلادهم بها كذلك: كنعان، أو بلاد كنعان.



و الله من وراء القصد.



طارق الفزاري

ود زينب





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