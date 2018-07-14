المسؤول النجم ! بقلم أيمن الصادق

07:15 PM July, 14 2018 سودانيز اون لاين

أيمن الصادق-sudan

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يوم عن آخر أوقن أن حياتنا قد حدث فيها إختلال كبير ، وكثير من الأشياء أضحت من غير معنى ، حتى أنني قبل سنوات تساءلت خاصة بعد إعلان ما سُمى بالحوار الوطني عن ماهي الشخصية القومية ؟! .. وكيف تستحق هذا اللقب ( الشخصية القومية ) بمعنى أنها إستوفت شروط وأسباب الإستحقاق ، وحققت المعايير .. والتي تعني عندي أنها شخصية تجد القبول والإحترام والتقدير( عند الأغلبية ) لمواقفها الوطنية ، والإنسانية ، وكذلك تعرف الحق وتعمل به ، وتحب الجمال وتقف لأجله ، وأن لم يسبق لها أن خذلت الشعب ... والمهم جدآ انها بعيدة تمامآ – في كل حركتها وسكونها – عن الأجندات الحزبية والمحاباة وما يتصل .

نلاحظ هذه الفترة إهتمام وإعجاب مواطني الكرام ، وخاصة الشباب منهم بشخصيات عالمية أبهرت الكثيرين سواءً بأدائها الوظيفي والمهني أو لمواقف إنسانية ، أو كسلوك شخصي متزن ، وهذا مهم أيضآ فالشخصية العامة من المهم أن تظهر سلوك ( شخصي ) متزن ؛ لما لها من تأثير في كثير من الأوساط والمعجبين ، وأن كل تصرف يجب أن يُعمل له ألف حساب ... فجاستن ترودو رئيس وزراء كندا ، وماكرون ، ورئيسة وزراء كرواتيا كوليندا ،و كذلك الزواج الملكي الأخير لهاري وميغان ، وجارنا القريب أبي أحمد رئيس وزراء اثيوبيا ، كذلك بعض الناس ( يحسنون الظن ) بمحمد بن سلمان ومعجبين به ، فجميعهم يهتم الكثير من مواطنيَ بتصرفاتهم وأداءهم كما أسلفت والتي تُنقل إلينا من خلال متابعتهم وأخبارهم ؛ وأجدني أفسر هذا بأنه يغيب عن ساحتنا المسؤول ( النجم ) الذي يحبه الشعب والشباب بصفة خاصة ويؤثر على حياتهم وتفاصيلها ، ويجده الناس في الملمات ويبهرهم بمبادراته ومواقفه وكذا .. لذا أفسر الإهتمام ( الكبير ) بالشخصيات أعلاه كإعجاب كامن يوجهونه تجاههم ؛ لأنه ينقصهم – هنا – من يستحقه ، وإلا فدولني ، أو حدثوني عن مسؤول نجم يمدحه الجميع ( حتى من خارجه كيانه وحزبه ) ويذكره الناس بالخير ، ويتمنون إستمراره لأداءه المتميز ؛ وحتى يستمر في إبهارهم ؟!

للأسف بعض الشباب تسنم مناصب تبدو رفيعة ، وربما أن مؤهلاتهم وإمكانياتهم قد تكون مناسبة لها ؛ لكن يأتي السؤال عن معايير وأسباب إختيارهم فنجدها تعيين بالمحاصصة أو للترضيات ، أو لتاريخ العائلة وغيره ... وعندها للأسف برأيي ستسقط كل المؤهلات والقدرات والخبرات التي تمكنه من تقلد المنصب ؛ لأنها لم تكن السبب في تعيينه ( على الأقل عند من أصدر قرار تعيينه ) ، وعليه هلا حدثتموني عن مسؤول نجم ، يأسر القلوب ويلهم الشباب ؟ .



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