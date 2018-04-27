المركز والهامش: مقالة سوء عن اللقاء التفاكري الأول والثاني حول الأزمة السودانية (الدوحة، 2012 و2013

06:27 PM April, 27 2018 سودانيز اون لاين

عبدالله علي إبراهيم-Missouri-USA

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كانت صحيفة حريات الإليكترونية قد نشرت بعضاً مما قُدم من الأوراق والمداخلات في اللقاء التفاكري حول الأزمة السودانية، الذي نُظم بمدينة الدوحة في عامي 2102 و2013 وتداعت له بعض صفوة الراي. وتم اللقاء بمبادرة من مجموعة من المثقفين السودانيين. واجتمع مرتين برعاية المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، الدوحة، قطر. وكان اللقاء التفاكري الأول خلال الفترة ما بين 26-27 مايو 2012، أما اللقاء التفاكري الثاني فقد كان بتاريخ 22-24 سبتمبر 2012.



وأعادت جريدة "حريات" الإليكترونية نشر بعض أوراق المؤتمر في وقت لاحق. ونظر قارئ في ما انتخبت حريات من وراق اللقاء التفاكري فساءه غلبة كتاب من سماهم مثقفي المركز على مثقفي الهامش فعلق غاضباً:



(وأين مثقفى الهامش يا صشره من الأوراق ولم تعجبه "جهوية أصحابها" فكتب محتجاً غياب مثقفي الهامش من المنتخبات المنشورة من أوراق اللقاء قائلاً:

أين فضيلى جماع ؟؟؟

أين أبكر . آ . إسماعيل ؟؟؟

أين أبو بكر القاضى ؟؟

أين محمد سليمان ؟؟

أين أمين زكريا إسماعيل ؟؟؟

أين عبد العزيز سام ؟؟

أين الطيب الزين ؟؟

وأين و أين و أين و أين … إلخ ؟؟؟

أعرفتم ( أزمة ) السودان الآن ؟؟)



ولما كنت من منظمي لقاء الدوحة مع رفيقيّ الدكتورين النور حمد وعبد الله البشير رأيت توضيح أننا راعينا ما استطعنا اعتبارات التمثيل المناسب للأحزاب والحركات والجهات والجندر والعمر. ولا نريد لمختارات "حريات" من أوراق اللقاء أن تنسحب بجهويتها على عضوية اللقاء التي جمعت فأوعت ما وسعها. والحق أننا لم نطلب أوراق من المشاركين لأن من رأينا أن الورقة تعتقل صاحبها في سورها في لقاء مراد منه التخاطر والنجوى حسب قواعد ما يعرف بالحوار العصيب difficult dialogue. ولكن حكم العادة غلب. وتواترت أوراق وجدنا صعوبة كبيرة في جدولتها في البرنامج. وقصراً للحديث ننشر أدناه قائمة بأسماء المدعوين للقاءين من حضر منهم ومن اعتذر قطعاً لقالة السوء عن لقاء لا يوصى القائمين فيه بأعراف شمول التمثيل والرؤية.

أدناه تفاصيل عن المشاركين في اللقاء الأول والثاني:



اللقاء التفاكري الأول حول الأزمة الوطنية في السودان

(الدوحة في 26-27 مايو 2012م)

(فلنحقن الدماء، ونمنع التفتت، ونستكمل كسب الاستقلال)



المشاركون في اللقاء التفاكري الأول حول الأزمة الوطنية في السودان. عدد المشاركين (32) مشارك، الاعتذارات (10) أشخاص.



أدناه قائمة بالأسماء مرتبة ترتيب أبجدي، مع الاحتفاظ بالألقاب العلمية والدرجات الوظيفية والرتب القيادية)



1. أحمد حسين آدم

2. آدم الزين

3. بابكر فيصل

4. بروفيسور أحمد المتعارض

5. التجاني عبد القادر

6. حيدر إبراهيم علي





7. رباح الصادق المهدي

8. الشاعر هاشم صديق

9. الشفيع خضر

10. صديق محيسي

11. الطاهر التوم

12. عادل الباز

13. عبد الرحمن السلاوي

14. عبدا لسلام نورالدين

15. عبد العظيم كاروري

16. عبد اللطيف البوني

17. عبد الله الفكي البشير

18. عبد الله علي إبراهيم

19. فيصل محمد صالح

20. كمال الجزولي

21. المحبوب عبد السلام

22. محمد بشير أحمد (الصاوي)

23. محمد سليمان

24. محمد عثمان إبراهيم

25. محمد محجوب هارون

26. مضوي الترابي

27. مطرف صديق

28. مكي علي بلايل

29. ناهد محمد الحسن

30. النور حمد

31. هاشم الجاز

32. الواثق كمير



المعتذرون عن المشاركة في اللقاء التفاكري الأول لظروفهم (10) أشخاص هم: (



1. الحاج وراق

2. الطيب حاج عطية

3. الطيب زين العابدين

4. عبد الله النعيم

5. عبد الوهاب الأفندي

6. عطا البطحاني

7. عمر مصطفى شركيان

8. غادة عبد العزيز خالد

9. غازي صلاح الدين

10. منى أيوب







اللقاء التفاكري الثاني حول الأزمة الوطنية في السودان

السبت 22- الاثنين 24 سبتمبر2012م

عناق الآخر: تثقيف السياسة من أجل السلام





المشاركون في اللقاء التفاكري الثاني حول الأزمة الوطنية في السودان

1. (عدد المشاركين (45) مشارك، الاعتذارات (16) شخص. أدناه قائمة بأسماء المشاركين والمعتذرين مرتبة ترتيباً أبجدياً.

1. إبراهيم الأمين

2. أبكر آدم إسماعيل

3. أحمد أبو شوك

4. أحمد حسين آدم

5. الباقر العفيف

6. جمال زايد

7. جمال علي التوم

8. خالد التجاني

9. رباح الصادق المهدي

10. سيد خضر أبو سيف

11. الشفيع خضر

12. صديق أمبدة

13. الطاهر التوم

14. عبدالسلام نورالدين

15. عبد الله الفكي البشير

16. عبد الله علي إبراهيم

17. عثمان بشير

18. عطا البطحاني

19. عمر قمر الدين

20. غازي صلاح الدين

21. فؤاد حكمت

22. فوزي بشرى

23. فيصل محمد صالح

24. كمال الجزولي

25. ليلى صلاح

26. مأمون التلب

27. مبارك يس

28. المحبوب عبدالسلام

29. محجوب محمد صالح

30. محمد المكي أحمد

31. محمد جلال هاشم

32. محمد سليمان

33. محمد عثمان إبراهيم

34. محمد عثمان عبدالمالك

35. محمود عثمان صالح

36. مضوي الترابي

37. ميادة سوار الدهب

38. نور الدين ساتي

39. النور حمد

40. هاشم الجاز

41. هالة الكارب

42. الواثق كمير

43. وجدي كامل

44. وليام زكريا

45. الوليد مادبو



المعتذرون عن المشاركة في اللقاء التفاكري الثاني لظروفهم (15) شخص. أدناه قائمة بأسماء المعتذرين عن المشاركة مرتبة ترتيب أبجدي.

1. إبراهيم غندور

2. أبو القاسم إمام الحاج

3. أحمد المتعارض (انتقل إلى جوار ربه، له الرحمة والمغفرة)

4. إسماعيل حسين

5. أنجوى موسى كوندا

6. حيدر إبراهيم

7. سعود البرير

8. سيد الخطيب

9. الطيب زين العابدين

10. عابدة يحيي المهدي

11. الفاتح عباس القرشي

12. كمال عبيد

13. محاسن زين العابدين

14. مطرف صديق

15. مكي علي بلايل (كان قد انتقل إلى جوار ربه، له الرحمة والمغفرة)

16. منى عبد الفتاح

ولم نبلغ بالطبع الحذاقة في التمثيل الذي لا يترك هامشاً بغير اعتبار. وما زال من الناس من يرانا تخطيناه. وعسى تنفع اعتذاراتنا لها وله. ونترك مع ذلك لفطنة القارئ تقييم احتجاج القارئ المذكور على اهمالنا للهامش على ضوء القوائم أعلاه.



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