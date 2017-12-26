26-12-2017, 08:19 PM

حيدر احمد خيرالله

حيدر احمد خيرالله

تاريخ التسجيل: 25-10-2013

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المجلس الأعلى للإجور :واحسرتاه!! بقلم حيدر احمد خيرالله

08:19 PM December, 26 2017 سودانيز اون لاين

حيدر احمد خيرالله -الخرطوم-السودان

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*تصدّر الصحف خبراً يقول كشفه ( رئيس المجلس الأعلى للاجور عن فجوة كبيرة بين الأجور الحالية وكلفة المعيشة ، وقال إن كلفة المعيشة لأسرة مكونة من خمسة أشخاص فى الشهر تبلغ 5800جنيه ، وفقاً لدراسة أجراها المجلس داعياً لسد الفجوة بين الأجور وكلفة المعيشة ،وأوضح رئيس المجلس السيد /عبدالرحمن يوسف حيدوب فى المنتدى التفاكري حول موقف الاجور بالولايات ، وزاد بان ديوان الزكاة حددنصاب الفرد من الزكاة بمبلغ 67.500جنيه وهى نسبة تقارب الحد الادنى للأجور ، وبناءً على ذلك فان كل الموظفين خارج نطاق الزكاة وخارج نطاق كلفة المعيشة مما يتطلب علينا إعادة النظر فى كلفة المعيشة مع مراعاة مقدرة الدولة وأصحاب العمل لهذه المفارقات حتى لاتحدث آثار عكسية ).



*فى ظل هذا البون الشاسع بين تكلفة المعيشة والحد الأدنى للأجور يحدثنا رئيس المجلس الأعلى للاجور عن ضرورة إعادة النظر فى كلفة المعيشة ، ولكنه يتغاضى عن ضعف الأجور وضرورة تعديلها ، ونحن فى خضم هذه الأزمة الاقتصادية الطاحنة ، وإنفلات الأسواق وإنسداد الافق الإقتصادي يحدثنا رئيس المجلس الاعلى للاجور حديثاً مهوِّماً فى البعيد ويظل على سدة مجلس لايملك للعاملين حلاً ولايشير الاشارات التى تسوق الى الحل الجذري، خاصة وأن هذا المجلس يعمل بعيداً عن الضغط النقابي الحقيقي ، فان هذا النظام الذى أتى بنقاباته كبديل للنقابات الفاعلة والتى عرفت طرائق الضغط وتطورت بالوعي النقابي فكان أهم ماقامت به الانقاذ هو تفكيك النقابات ومحاربة النقابيين وإقصائهم من النقابات والإتيان بنقابات موالية قعدت بالنقابات وبدورها الذى من أجله قامت ، فظهرت نقابات شائهة ترى المفارقات الهائلة بين متطلبات الحياة والحد الادنى للاجور والوضع ينذر بكارثة محققة ولكن لاحياة لمن تنادي.



*وجرس الإنذار الذى قرعه رئيس المجلس الأعلى للأجور وكشفه للمفارقة الهائلة بين الاجور ومتطلبات المعيشة ، فهى محاولة مقدرة ويحمد له انه قام بكشفها ، ولكن هذه المعرفة بخطورة الوضع تقتضي بالضرورة تحمل المسئولية قانونياً وأخلاقياً والعمل على تبصرة الحكومة بحجم الجريمة التى تقع على الموظفين والعمال وهم يقومون بالصرف على الوظيفة وليس العكس بان تصرف الوظيفة على المعذبين فى الأرض من الموظفين ، أما أن تتساوى الاجور مع نصاب الزكاة فانه لأمر ٌ يجعلنا أمة من المتسولين ، ويجعل الموظفين فى مواضع اليد السفلى التى لايحبها الله ، الخطوة الأولى التى ينبغي ان يدعولها رئيس المجلس الأعلى للاجور هو التحريض على مناهضة هذا الواقع بالإضراب والإعتصام والعصيان ، فهل يفعلها !؟نأمل ذلك مجرد أمل وقد أفلح إن فعلها ..وسلام يااااااااوطن..



سلام يا



( كنا ندرس ان من اسباب غزو محمدعلي باشا لفتح السودان هو البحث عن الذهب والرجال ) ترى هل انتهت هذه الفكرة عند الرئيس رجب طيب اردوغان ، أم ان تحت السواهي دواهي ؟!وسلام يا



الجريدة الثلاثاء 26/12/2017 |Articles |News |مقالات |بيانات