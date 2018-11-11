المجزرة الفيسبوكية للشروقيين بالقضارف قابلة للتعميم فلنعمل على حل المشكلة بقلم جعفر خضر

10:38 PM November, 11 2018 سودانيز اون لاين

جعفر خضر -

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تم بالأمس 10 نوفمبر تعطيل حساب الفيسبوك الذي يخص طه محمد الحسن الرئيس الأسبق لمنتدى شروق الثقافي بالقضارف ليبلغ عدد حسابات أعضاء المنتدى التي تم تعطيلها حتى الآن 7 حسابات



فقد تم في يوم 21 أكتوبر تعطيل حساب جعفر خضر السكرتير العام للمنتدى ، وفي يوم 22/أكتوبر تم تعطيل حساب محمد الفاتح ودو السكرتير الإعلامي الأسبق للمنتدى . وتواصلت الهجمة في نوفمبر الجاري فقد تم في يوم 7 نوفمبر تعطيل حساب نور الدائم خضر السكرتير الإعلامي الحالي للمنتدى ، وفي يوم 8 نوفمبر تم تعطيل حساب رمزي يحي الرئيس السابق للمنتدى ، ويوم 9 نوفمبر تم تعطيل حساب خالد عبد الله السكرتير الإعلامي السابق للمنتدى .



هذا وقد تم في يوم 8 نوفمبر تعطيل حساب "شروق الثقافي" نفسه وهو حساب يتم من خلاله الترويج لأنشطة المنتدى .



وقد تم تعطيل الحسابات السبعة بسيناريو مكرر ، بأن يتم انتحال شخصية المستهدف بوضع نفس الاسم ونفس صورة البروفايل ونفس المعلومات الشخصية في حساب جديد ، وإرسال طلبات صداقة كثيرة من الحساب المزيف لأصدقاء صاحب الحساب الأصلي ، ويقوم صاحب الحساب المزيف بإرسال بلاغ إلى إدارة الفيس مشككا في صاحب الحساب الأصلي ، على طريقة المثل ضربني وبكى وسبقني اشتكى ، ثم تقوم إدارة الفيس بتعطيل صاحب الحساب الأصلي وتطلب منه إثبات هويته .



وهذا الأسلوب التخريبي قابل للتكرار ليطال كل من له حساب على الفيسبوك ، لذا يجب علينا أن نوصل صوتنا لإدارة فيسبوك كي تكف عن تعطيل الحسابات جراء شكوى كل من هبّ ودبّ وعمل حساب عمره ساعات ليعطل حساب عمره سنوات يمتلئ بالكتابة والذكريات.



تم تعطيل حسابي بواسطة فيسبوك يوم 21 أكتوبر 2018 وطلبت مني إدارة الفيس إثبات هويتي فأرسلت لهم صورة رقمي الوطني وصورة جواز سفر (منتهي الصلاحية) وشهادات جامعية وغيرها ولم يستجيبوا ويفعّلوا الحساب ، بل أعادوا إرسال رسالتهم الأولى التي تطالب بإثبات الهوية .



قررت استخراج بطاقة قومية وإرسال صورتها لإدارة الفيس ، فأكملت يوم 25/أكتوبر الماضي إجراءات استخراج البطاقة ، ووعدوني باستلامها بعد عشرة أيام ، وها قد انقضت 17 يوما ولم استلم بطاقتي القومية بعد ، فهل جهاز الأمن الذي يعمل على تعطيل حساباتنا في الأسافير هو نفسه الذي يعرقل استخراج بطاقاتنا على أرض الواقع ؟! |Articles |News |مقالات |بيانات