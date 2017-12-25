25-12-2017, 08:26 AM

حيدر احمد خيرالله

حيدر احمد خيرالله

تاريخ التسجيل: 25-10-2013

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المجد لله فى الأعالي .. بقلم حيدر احمد خيرالله

08:26 AM December, 25 2017 سودانيز اون لاين

حيدر احمد خيرالله -الخرطوم-السودان

مكتبتى

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سلام يا ..وطن







*نرفع التهنئة القلبية الخالصة لكل المسيحيين على امتداد عالمنا بمناسبة الميلادالمجيد ونسأل الله أن يعيده على الاخوة المسيحيين وعلينا بالخير والمحبة والسلام ، ونقرأ مع السيد المسيح عليه السلام (المجد لله فى الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المسرة). ومن هنا ونحن نطالع مسيرة الكنيسة الإنجيلية المشيخية بالسودان في معاناتها ومكابدتها وهي تخوض حرباً ضروساً افتعلتها وزارة الإرشاد والأوقاف عندما زجت بأنفها في ما لا يعنيها من شؤون الكنيسة فخلقت واقعاً اليماً لشعب الكنيسة الذي ظل ينظر لدور عبادته وهي تتحول الى مولات واسواق تحت مسمى الاستثمار وهي دار عبادة ، تم التعدي عليها بشكل وقح وتجاوزت وزارة الإرشاد حتى الاحكام القضائية النهائية.



*ولقد ظللنا على مدى السنوات الماضيات نكتب عبر هذه الزاوية وهذه الصحيفة عن قضية الكنيسة الانجيلية وما تعانيه من استهداف ظاهر ومستتر . وبالأمس كتب البروفيسور الطيب زين العابدين مقالاً رصيناً كعادته تحت عنوان ( وزارة الإرشاد تحشر نفسها في صراع الكنيسة الإنجيلية المشيخية وتمتنع عن تطبيق أحكام القضاء) بذل فيه جهداً مخلصاً ليؤكد على مدى زيف إدعاءات وزارة الإرشاد ، ووزيرها الأستاذ أبو بكر عثمان ابراهيم على كفالة حرية التدين وممارسة الشعائرالدينية في تهنئته للمسيحين التي حملتها الأخبار، ولعمري انها للغة تنافي كل حقائق الواقع المذري الذي ورثه السيد الوزير عن اسلافه لكن اس المشكلة المتمثلة في ادارة شؤون الكنائس والتي تصدر القرارات التي تعطي حقوقا لمن لا حق له، وعلى العموم تهنئة السيد الوزير مقبولة لكنها غير كافية.



*ولعل السيد الوزير لا يجهل أن من يهنئهم اليوم هم أنفسهم الذين عانوا ويعانون من مرارة ظلم وزارته التي هدمت بيوتهم وشردت اسرهم وقتل بعضاً من أبنائها وبيع أملاكها بمساندة إداراته، ولم تسلم حتى كلية النيل اللاهوتية من أطماعهم بإعتبارها ما تبقى وتتعرض الى هجمة شرسة ممن صنعتهم ادارة شؤون الكنائس بقرارتها ودعمتهم بخطاباتها الى المحاكم فعاثوا في الكنيسة فساداً ببيعها الكنيسة فهل يمكن ان يمضي الوزير خطوة للأمام ويحترم الأحكام القضائية ويعيد للكنيسة ما سلب منها حتى يتأكد شعب الكنيسة بأنه في بلده يملك حق العبادة والإعتقاد والحياة بكرامة وحرية ، إن فعلها الوزير فطوبى له وإن لم يفعلها سيظل شعب الكنيسة صابرا على الأذى الى أن يقدر له الله من يرفع عنهم أذى وزارته..نأمل أن يكون هذا اليوم من أيام عيد الميلاد هو أخر الأحزان التي تعرضت لها الكنيسة الانجيلية ونرجو ان يكون الوزير صادقا في تهنئته وأن يتبع القول بالعمل ، فإن معاناة وظلم شعب الكنيسة نحن عليه من الشاهدين..



سلام يا..



(في تَطورٍ جديدٍ، أعلن نائب رئيس الوزراء القومي، وزير الإعلام د. أحمد بلال، عن مُراجعات طالت تعديلات قانون الصحافة المُثيرة للجدل، وقال بلال في تَصريحات صحفية أمس السبت إنّ هناك مُراجعات في بعض مواد التعديلات بالقانون – لم يكشف عن عددها، مُشيراً الى إعادة القانون لوزارة العدل من أجل إجراء المُراجعات ومن ثَمّ إيداع تعديلات القانون في منضدة مجلس الوزراء من أجل إجازته قريباً. ) مراجعات على طريقة كبدة كنافة عصيدة وتبقى سيدها .. وربنا يكضب الشينة ، عزاؤنا انه حيرجع للفريق بكري.. وسلام يا..



الجريدة الاثنين 25/12/2017 |Articles |News |مقالات |بيانات