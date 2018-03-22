المؤتمر الصحفي لولي العهد السعودي وترامب بقلم علي يس الكنزي

03:32 PM March, 22 2018 سودانيز اون لاين

علي الكنزي-الخرطوم - السودان

مكتبتى

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كسوداني ليس لي الحق من قريب او بعيد لتوجيه نقد او مدح لحكومة المملكة كيف تنفق اموالها

ولكن المتابع للشريط الذي رفعه الاخ ياسر الشريف في منبر سودانيزاونلاين والخاص بزيارة ولي على المملكة لامريكا والمؤتمر الصحفي الذي عقده مع الرئيس الامريك

يكتشف امرين تسمح لي كمسلم وكمواطن في هذا العالم

الامر الاول موجة التسلح التي تفرضها امريكا على المملكة دون خجل او رياء فقد كانت مثل هذه الامور تجري في سرية تامة ولكن لان هذا التسلح سيضخ مالاً بلغ ٢٠٠ مليار دولار في امريكا لصالح القطاع الخاص في صناعة الاسلحة ولصالح خلق وظائف تصل ٤٠ ألف وظيفة، فحري بالرئيس الامريكي أن يتفاخر بهذه الصفقة التي تمهد له لولاية ثانية، كما تعطي مباركة دولية امريكية لمباركة لولي العهد السعودي بأن يصبح ملكاً قبل نهاية هذا العام.

فما ادري ما حوجة السعودية لهذا السلاح ؟

بالتاكيد المملكة تحتاجه لمواصلة عاصفة الحزم في اليمين ليقتل الاطفال والنساء والرجال والمدنيين وتهدم المساكن والمدارس والمساجد والمستشفيات وتعود اليمن قاعاً صفاصفا

وثانيا لتحارب بها ايران عندما تنتهي عاصفة الحزم التي استمرت لسنوات وستبقى لسنوات اخر،

لأن الغرب اكتشف منذ ١٩٨٣ أن اقرب الطرق لامتصاص ثروة النفط المتراكمة في الشرق الاوسط هو اغراقه في حروب مستمرة لا نهاية لها، فتعود اموال شراء النفط للبنوك الغربية ولمصلحة الدول الغربية

من الباب الذي خرجت منه مقابل تسليح الانظمة والدول والممالك والامرات.

ثالثا: لمحاربة اسرائيل بعد ان يكون الجيش السعودي اكتسب خبرة في الحروب التي يخوضها الآن والتي ستخوضها المملكة مستقبلاً نيابة عن الغرب، ولكن مثل هذه الحرب (اي الحرب ضد اسرائيل) لن تكن إلا في الخيال السعودي. لأنها لن تأت حتى في احلامهم دعك عن واقعهم لهذا ربما يلجأون للخيال الخصب بحرب اسرائيل.

أما الامر الثاني هو حديث عضو الكنغرس الذي كشف فيه وفضح التحالف الامريكي السعودي في حرب اليمن لان عضو الكنغرس قد تعرض لذلك وقال أن الكنغرس سيستعرض وقف دعم امريكا للملكة في حربها في اليمن. ولكن مثل هذا كلام يقال للاستهلاك السياسي

لان الدعم العسكري للملكة في حربها على اليمن يدر على امريكا ٢٠٠ مليار دولار و٤٠ الف وظيفه، فلا يعقل ولن ننتظر أن يقف الكنغرس ضد التحالف الامريكي السعوودي في الحرب ضد اليمن.

أنا لا اجد اي مبرراً انسانياً دعك عنه اسلامياً يجعلني اقف في صف المملكة ولو بضع من الساعة.

الله غالب وكان الله في عون اخوتنا في اليمن

أنتهز هذه السانحة لاكرر دعودتي للرئيس السوداني بسحب القوات السودانية من اليمن فوراً ودون أي تراخي. وارجو أن لا تسكتين بتزينهم لك بانك تدافع عن ارض الحرمين

لان للحرمين رب يحميهما، ولكن يبدو أن ولي العهد لم يعرف هذه الحكمة التي لم يقل بها رسول بل قالها عبدالمطلب قبل ولادة رسول الله٫ ولو علموا ذلك لما سمحوا بدفع ٢٠٠ مليار لاسلحة ليس لها مكان الآن إلا روؤس اليمنيين.

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