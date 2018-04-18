الكيزان حرامية لا يُشَّقُ لهم غبار .. شركة زين و أخواتها.! بقلم عثمان محمد حسن

03:36 PM April, 18 2018 سودانيز اون لاين

عثمان محمد حسن-

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· الكيزان حرامية! و حرامية بامتياز!



· طافت جماعة منهم بدول الخليج عقب انقلاب 30 يونيو 1989 مباشرة..

لجمع التبرعات.. و أغروا المغتربين بعروض تتيح لهم فرص الحصول على قطع

أراضٍ استثمارية و سكنية..



· جمعوا التبرعات و أخذوا منا أموالاً طائلة تجاه العروض الاستثمارية

و السكنية، و عادوا إلى السودان ليستثمرها في ما لا ينفع السودان.. و عاد

غير ( الكوز ) منا إلى السودان و جنى لا شيئ من بحرِ الكيزان ( الناشف)!



· و في أوائل عام 1995 عرضوا على الشعب السوداني فكرة انشاء شركة

هاتف بالعاصمة.. فتدفقت الجموع نحو مكاتب تسجيل حقوق الحصول على خدمات

الهاتف.. و دفعت أموالاً طائلة نظير ما طُلب منها لتوصيل خدمة الهاتف إلى

بيوتها.. و لا زلتُ أتذكر أحد الصفوف بمكاتب البوستة بأم درمان..



· دفعتُ المطلوب.. مثل الآخرين.. و غادرتُ السودان..



· حين عدتُ بعد حوالي عقد من الزمان، وجدتُ صرحاً كبيراً قائماً تحت

اسم شركة سوداني للاتصالات.. و علمتُ أن الشركة تابعة للكيزان.. و لا

علاقة لغيرهم بها.. و لم يوصلوا خدمة الهاتف إلى منزلي إلا كما تم توصيل

الخدمة إلى المنازل التي لم يدفع أصحابها كما دفعتُ..



· و عقب شركة سوداني للاتصالات، أتت شركة ( زين) للاتصالات.. ثم (

أريبا) للاتصالات.. ثم ( كنار) للاتصالات.. و كلها شركات تحت سيطرة

الكيزان الكاملة عبر منهج ( التمكين).. و كلها دولة داخل دولة السودان..

و ما أكثر الشركات الكيزانية ( الدول) داخل دولة سودان الكيزان..!



· معظم شركات الكيزان بدأت من الصفر بأموالنا مباشرة.. و توسعت عبر

غفلتنا و تهافتنا للحصول على حاجات نفتقر إليها كثيراً.. و قديماً قيل أن

" صاحب الحاجة أخرق"..



· و الكيزان حرامية خلاص! و نحن طيبون أكثر مما ينبغي.. و كان حريُّ

بنا أن نثِق في أي كلب، ابن آوى، و لا نثق في كوز!



· إن شركات الاتصالات تتفنن في سلب أموالنا بدون وازع من قرآن و لا

وازع من سلطان.. مع أن القرآن موجود في بيوتهم و عرباتهم و مكاتبهم.. و

الكيزان لا يعملون بما فيه من أوامر و نواهي.. أما السلطان فهو كوز لا

يختلف عن الكيزان الأخرى إلا في سعة البطن المتلهفة لازدراد أموالنا..



· و شركة زين للاتصالات هي أكثر الشركات الكيزانية و شبه الكيزانية

تجاوزاً لحدود المعقول.. دفعتُ لها لباقة الخدمة الشهرية مقدماً في 27

مارس 2018 .. و في يوم 17 أبريل الجاري أوقفت مني الخدمة بزعم أني

استهلكتُ الكوتة المخصصة لي..



· كيف أستهلك الكوتة المخصصة لي و المتبقي من الشهر 10 أيام.. و أنا

لم أقم بعملية ( التحميل) سوى في حدود 700 ميقا بايت فقط؟



· حرامية..! شركة زين شبه ( كيزانية).. إنها تجمع السعات والزمن في

آنٍ معاً، و تنهي عقد الاشتراك وفق أحدهما.. و ذلك لا يجوز.



· و شركة زين للاتصالات ليست وحدها، فجميع شركات الاتصالات تتفنن في

خداع الجمهور بعروض وهمية أخرى.. حيث تعرض باقات انترنت بالساعة و باليوم

و بالإسبوع.. عدا عن الباقة الشهرية التي هي التي تعمل بالفعل.. أما

الباقات الأخرى، فيستحيل عملها إلا بالصدفة..



· وتمعن هذه الشركات في عدم احترام حقوق المستهلك.. و لا تكترث

لاحتجاجات الجمعية السودانية لحماية المستهلك في شيئ.. فلها اليد الطولى

في سلطة ( إنقاذ) الكيزان..



· إننا نؤيد طلب الجمعية بأن يتم فرض قادم يمنع الجمع بين الزمن و

السعة في خدمات الانترنت.. و ذلك للحيلولة دون استغلال حاجاتنا الماسة

للخدمة..



· ، أيها الناس، نعلم أننا نؤذن في مالطة.. و لكننا نؤذن لأداء

الواجب على أي حال!

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