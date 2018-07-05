الكليات الحربية المغمورة في اليمن والعراق بقلم الشيخ عبد الحافظ البغدادي

ربما هذا العنوان يستقطب ذهن القاريْ المثقف ,خاصة أصحاب الشهادات الذين تخرجوا من الكليات الحربية في أوربا ومصر وبعض البلدان التي تدفع بابناءها كمرتزقة كالسودان ودول جنوب شرق اسيا , في الحرب المفروضة على الشعب اليمني ظهرت حالات قتالية لم ترتقي الكليات الإسرائيلية والأمريكية والسعودية ان تستوعب الخطط والموقف الصلب والحالة التعبوية , مقابل النظام السعودي والشرعية المزعومة مظهر جديد ان تعجز اكثر من خمسين دولة ودعم بالمال والسلاح والخبراء والمرتزقة ..مجموعة البنتاغون العسكرية تشرف على القتال ميدانيا ..ارقى الكليات الحربية في امريكا وتل ابيب وفرنسا .. ان تهزم او تزعزع نفسية جيش تجمع تحت عنوان الدفاع عن اليمن..!

جنود حفاة يحملون بندقية كلاشنكوف , في مقاطع الأفلام على الفيس بوك ( جميعهم ) لا يمتلكون بسطالا يحتذونه في المعركة ,لا توجد في مخازنهم بدلات عسكرية للجيش المدافع عن اليمن ,او كما يسمونهم ميليشيات الحوثيين .. سمهم ما شئت , ولكن لا يصدقكم احد لو قلتم انهم مرتزقة , لأنهم لم ياتوا من جهة الإمارات , لم يدرسوا في مدارس الأردن ومصر التي اقتصرت كلياتهم الان , تعلم اركانها وضباطها كيفية قتل الطفل اليمناني , نعم علموا الطيارين الأفذاذ التابعين لسلاح الطيران في المملكة السعودية بقيادة الملك المعظم سلمان وولي عهده الأمين كيفك قتل النساء والاطفال...... هذه الكليات المتخمة بالإمكانيات فعلا حققت انتصارات كبيرة من خلال تهديم بيوت المواطنين وقتل الأطفال وتهديم المدارس والمستشفيات .. ولا بد ان نسجل للتاريخ الانجاز العظيم الذي قام به احد الطيارين السعوديين في بداية الشهر السابع 2018بقصف حفلة زواج حضره بعض الأهل والأصدقاء .. انها الانتصارات العربية المجيدة .

الآن مضى أكثر من شهر حين أعلن الرئيس ترامب عن نية امريكا باحتلال ميناء الحديدة , كونه المنفذ الرئيس لحكومة اليمن المنتخبة , ولانه المكان الذي تنقل من خلاله الأسلحة الإيرانية للمقاتلين الحفاة في اليمن .. ولا يخفى على احد ان الشرك كله اشترك في الهجوم على الحديدة وميناءها ومطارها . وخرج محمد بن سلمان من جحره بعد غياب حامت حوله الشبهات بموته ليقود المعركة في القصور الملكية بالرياض .. ولكن الحفاة افشلوه.. .

الذي أعيده وأؤكد عليه .. في كل الحسابات العسكرية واللوجستية لا بد ان ينهزم الحوثيون كما قال النظام السعودي قبل أربع سنوات خلال شهر واحد .. الآن الكليات كلها أخفقت , كل كليات وأركان الولايات المتحدة وإسرائيل والسعودية و من يدور بفلك العدوان . خابوا وفشلوا . وانتصر جنود الله .. انتصر الحفاة الذين يرتدون إزار يرتديه البحارة أثناء صيد السمك .. كيف صمدوا..؟ كيف انتصروا على هذه الحشود البرية والجوية والدروع والمشاة ,وحصار بري وبحري لاربعة اعوام وقصف بالطائرات ليل نهار ..

أي كلية عسكرية في اليمن تخرج منها مقاتلون حفاة يرتدون نعالا أبو الأصبع.. يقاتلون الطائرات الامريكية , الاسرائيلية , طائرات فيها طيارون سعوديون وإماراتيون تدربوا في أمريكا وفرنسا .. لا بد ان تعلم امريكا واسرائيل ان هناك كليات حربية متطورة ومتقدمة , دربت مقاتلين خلال القرن الحادي والعشرين في العراق تخرج مقاتلون وقادة في الحشد الشعبي , وفي اليمن تخرج جيش جديد بإمكانه ان يهزم أمريكا وإسرائيل ويمرغ أنوف أمراء ال سعود وقادة الكليات العالمية بالتراب , ليكون عقالهم ومناهجهم التربوية الحربية تحت نعل المقاتل اليماني ..

الشيخ عبد الحافظ البغدادي

5/7/2018 (عدل بواسطة بكرى ابوبكر on 06-07-2018, 02:24 AM) |Articles |News |مقالات |بيانات