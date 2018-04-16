الكده العربيه بقلم سعيد شاهين

02:14 PM April, 16 2018 سودانيز اون لاين

سعيد عبدالله سعيد شاهين-

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تعرّف على قائمة طعام غداء القمة العربية الـ29 بالظهران

الرياض: جبير الأنصاري

أقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم (الأحد)، مأدبة غداء تكريماً لإخوانه قادة ورؤساء وفود الدول العربية المشاركين في القمة العربية في دورتها التاسعة والعشرين، بحضور الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، وذلك في مقر انعقاد القمة بمركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي في الظهران كما حضر المأدبة الأمراء والوزراء وكبار ضيوف القمة

وتضمنت قائمة طعام الغداء التي حصلت عليها «الشرق الأوسط»، مجموعة من الأصناف المتنوعة، إذ احتوت على "تشكيلة من المقبلات الباردة والساخنة، وجراد البحر الاسكا مع السلمون المدخن، وكافيار واسترا، وسمك القد الأسود، وسوتيه بوك تشوي، ومخللات شيميجي بالفطر، إضافة إلى لحم العجل المغذى بالحليب مع موس اللفت، وجذور الخضروات المطهية، وصلصة الموريل، وصدور الدجاج المطهي بالفرن مع صلصة الترافل الطازج، وكذلك تشكيل، مختارة من المطبخ السعودي كما جاء في القائمة "كورة البندق مع شوكولاتة الدانة كويز، وكريمة البندق، وفالرونا قوناجا، وشرائح الفواكه الموسمية".

القئمه اعلاه حسب ماورد فى صحيفة الشرق الاوسط الصادرة اليوم الاثنين

وما لم يذكر ضمن قائمة طعام غداء القمة العربية الـ29 بالظهران



نلاحظ ان القائمة قد خلت بكل اسف من اهم مكوناتها الا وهى اللحم المندى للشعب اليمنى المكون من ضحايا الحرب تحت مسمى الشرعية اليمنية التى لم يدعو الشعب اليمنى اية جهة لاستعادتها طالما فشل المسلوبه منه استعادتها بواسطة نفس الجهات التى سلمتها له



كما نلاحظ اختفاء مكوناته من الحم السورى من ضحايا الخنوع العربى لما دبر من اجل الحاق الشعب السورى بشقيقه العراقى وافساح المجال للتمدد الاسرائيلى تحت وهم البعبع الايرانى الذى لم يبذل القادة العرب مثقال ذرة لحماية سوريا من الوقوع فى مخالبه بناء على تعليمات السيد الاعظم الذى تمت مكافأته بمبلغ 500 مليار دولار فقط لتعطفه بزيارة القصر الملكى هو واسرته هذا خلاف الشوربة الساخنه من دماء جرحى اليمن وسوريا وجماجمهم



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