القبول بالخسارة

09:55 PM July, 05 2018 سودانيز اون لاين

عليش الريدة-

مكتبتى

رابط مختصر النوايا البسيطة وماينتج عنها من أفعال لا تواجه باحتمالات مقاومة مرتفعة..عندما تكون الإمور تسير بصورة معهودة،وتكون أنت داخل منزلك وتفكر في الخروج لجلب غرض من السوق،فلن يدور بخلدك التحوط من الكلاب المسعورة،ولن تفكر في ارتداء الزي الواقي من الرصاص..إنه مجرد مشوار بسيط للسوق المعتاد..لكن بالمقابل،سيدور بخلدك مثلا ضرورة محاولة تجنب جارك الثرثار الذي يقضي معظم يومه جالسا أمام منزله،وضرورة الاختيار للبص الأفضل..وضرورة ألاّ تُخدع في السوق.

الناس في تخطيطها لحياتها تحاول التنبوء بالعوائق ومن ثم وضع المعالجات اللازمة.. ماسيحدث مستقبلا على الأرض،يمر أولا بصورة فضفاضة على الدماغ..إن كانت حياتنا تسير بالكارو،فالخيال هو الحصان والواقع هو العربة..كلما كان الحصان طيعا وأقل جموحا حافظ على العربة سليمة،وأوصل للغايات هونا..هناك مبدأ انساني راسخ أبدا وهو الاعتراف بوجود مقاومة ما لكل فعل مرجو..هذه المقاومة القاهرة،تتناسب عكسيا مع مشاعة هذا الفعل..نحن لانتحرك في فراغ..الحيز الذي ترعى فيه آمالنا يحوي كذلك الذئاب..هناك ذئاب أقل ضراوة وهي الأكثر،ثم ذئاب المعالي وهي الفاتكات..وإن كانت الذئاب أشد مكرا وكفاءة من الخراف ــ وذلك لتستطيع أن تصيدها فتقتات ــ فالمنظومة التي من واجبها التسبب بالخسارة أذكى من آمالنا..لكن نقطة ضعف تلك المنظومة هي أنها تقتات حصرا على آمالنا..لو لا نوايانا لربما تعرضت للأنقراض..يبدو الأمر وكأن العوائق وجدت أولا ثم جبلت عليها آمالنا..الجوع قبل الشبع..لايمكن بتاتا أن نأمل في تحقيق شئ ليس له مايكافئه من الإعاقة..لكن بالمقابل،المقادير التي تتوزع بها المقاومات على النوايا ومن ثم الخسارات،ليست واحدة ولامنطقية..المعادلة ليست من طرفين فقط،أمل حذاء إعاقة..لا،هناك طرف ثالث أساسي وهو الشخص أو الذات..الصانع الخاص للأمل..في النهاية،يبدو الأمر وكأنما وجدت لكل شخص على حدا خساراته التي يجب أن يبني عليها آماله..مشوار السوق،ذلك المشوار المعتاد قد يتحول في لحظة ما لحادث سير.

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