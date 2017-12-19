الفلسطينيون و العرب لا يعلموا ان موقع المسجد الأقصي ليس في ما يسمي القدس

القدس و اورشاليم و بيت المقدس هي اسماء عبرية. و اسم القدس لم يرد مطلقا في القرآن الكريم بينما ورد اسم المسجد الاقصي و ذلك لأن موقع المسجد الأقصي ليس في ما يعرف عند العرب بالقدس بل هذا من حيل اليهود و تزويرهم و مجارة و نقل العرب و الجماعات المستعربة لروايات اليهود الكاذبة. من المستغرب أن الفلسطينيون و كذلك العرب و حتي مفسري القرآن الكريم و السنة الشريفة لا يعرفوا هذه الحقيقة. فكلا الفلسطينيون و العرب ليسوا مواطنيين اصليين في المنطقة. كما ان الفلسطينيون ليسوا عرب لأن اليهود الذين جاؤا من الترك المنغول عبر فارس عام 530 ق م جلبوا الفلسطينيين من جزيرة كريت و اقاليم البحر المتوسط بعد ان قاموا بطرد و تشتيت بني اسرائيل و الكنعانيين. https://wp.me/p1TBMj-cShttps://wp.me/p1TBMj-cS
يوجد حوالي 72 اسم يدعي انها كلها تعني اسم المدينة المقام فيها المسجد الاقصي و التي يسميها العرب خطأ مدينة القدس أو بيت المقدس بينما في الحقيقة ان موقع المسجد الاقصي ليس في ما يسمي ببيت المقدس. فالمسجد الاقصي هو اولي القبلتين و لكن تلك المنطقة لم تعرف في عهد صدر الاسلام بالقدس بل كانت تعرف بالاسم الروماني إيلياء (Aelia) أما أسم بيت المقدس فاسم يهودي استخدمه العرب في زمن متأخر. و القبلة الاولي للمسلمين لم تكن في مدينة القدس الأولي. بالنسبة للمسيحيين تعتبر بيت لحم مكان مولد عيسي (س) مقدسة. كما يعتبر مكان صلب عيسي (س) في القدس الحالية من الاماكن المقدسة.
اسم القدس ظهر متأخر جدا و هو أختصار للاسم اليهودي (بيت المقدس) و لكن بتزوير اليهود لتاريخ بني اسرائيل و تحريف الجغرافية المسيحية و لاخطاء المفسرين المسلمين تم الصاق اسم بيت المقدس و القدس بالمسجد الاقصي. و أعتبر اليهود هيكل داؤود في منطقة إيلياء (Aelia) بينما هو من الارجح في نابلس. و أسماء يبوس او أورسالم او اورشاليم او القدس او مدينة داؤود هي ليست لمكان المسجد الاقصي هو في منطقة إيلياء (Aelia)التي اتخذها الرومان عاصمة للمستعمرة.
بالنسبة لليهود تعتبر اورشاليم او القدس الحالية مدينة مقدسة لإدعاءهم أن النبي والملك سليمان قام ببناء أول هيكل اي معبد فيها كما تنص التوراة المزورة. ويدعي اليهود أن حائط البراق الذي اسمه لدي اليهود حائط المبكي هو الأثر الأخير الباقي من هيكل سليمان بعد تدمير الهيكل. معبد او هيكل سليمان أو المعبد الأول او بيت همقدش (و تعني البيت المقدس او بيت المقدس) حسب التسمية اليهودية هو المعبد اليهودي الأول الذي بناه الملك سليمان وقد دمره نبوخذ نصر الثاني بعد حصار القدس سنة 587 قبل الميلاد. هو أهم الاماكن المقدسة لدى اليهود ويعتقدون ان مخلص اليهود سيعيد بناء بيت همقدش. و يدعي اليهود ان موقعه في مكان مصلى قبة الصخرة او بجانبة.
تم بناء الهيكل الثاني في عام 516 قبل الميلاد وليس من المؤكد أنه قام في القدس الحالية أي أن القدس القديمة ربما لا تكون هي القدس الحالية. و يدعي ان الهيكل الثاني قام في نفس موقع الهيكل الاول و لكن هذا الادعاء محل جدال. وثم توسيع الهيكل الثاني في عام 19 قبل الميلاد ودمر في نهاية المطاف من قبل الرومان في عام 70 بعد الميلاد. و بُني مصلى قبة الصخرة في عهد الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان في عام 691 م. وتسعى إسرائيل لبناء هيكل سليمان أو الهيكل الثالث على جبل الهيكل (مصطلح يهودي) أي القدس الحالية في مكان المسجد الاقصي وما زال الخلاف قائم بين المسلمين واليهود.
الحرم القدسي الشريف هو مصطلح يطلق احياناً على المسجد الأقصى تعظيماً له. غير ان في ذلك خطأ شرعي حيث انه لا يوجد في الاسلام سوى حرمين فقط. حيث أخبر الرسول (ص) أن ابراهيم عليه السلام حرَّم مكة وأنه (ص) حرَّم المدينة. لذا فقول القائل: ثالث الحرمين الشريفين يريد به المسجد الأقصى فهذا تعبير فيه خطأ شرعي وهو يوهم بأن المسجد الأقصى حرم فتكون المساجد المحرَّمة ثلاثة وهي ليست كذلك بل هما أثنتين فقط.
الطائفة السامرية (أو السُمَرة او شمرونيم) وفي التلمود اليهودي يعرفون نكاية بهم باسم (كوتيم) هي مجموعة عرقية دينية تنتسب إلى بني إسرائيل وتختلف عن اليهود حيث أنهم يتبعون الديانة الموسوية المناقضة لليهودية و رغم أنهم يعتمدون على التوراة لكنهم يعتبرون أن توراتهم هي الصحيحة وغير محرفة وأن ديانتهم هي ديانة بني إسرائيل الحقيقية و ان اليهود الاوائل و الجدد هم مغتصبين اجانب. يقدر عدد السامريون بـ 783 شخص موزعون بين مدينة نابلس ومنطقة حولون بالقرب من تل أبيب و هم في تناقص مستمر و في عداء تاريخي مع اليهود. يعتبر السامريون ان مدينة القدس الحالية ليست مدينة مقدسة لدي بني اسرائيل و أنها ليست مدينة القدس الأولي لأن مكان هيكل سليمان كان في جبل جرزيم و ليس في اورشاليم او القدس الحالية و أن اليهود الكفرة يدعوا زورا أن الهيكل كان في القدس لكي يغتصبوا حق بني اسرائيل في قدسية جرزيم و لإحتكار القيادة. و أن المدينة التي تحوي المسجد الاقصي ليست القدس و هي مدينة مقدسة لدي المسلمين و المسيحيين فقط.
لقد ظل مسجد ايلياء يسمى بهذا الاسم طوال العصر الأموي، فيما ظل اسم ايلياء يطلق على المدينة، ولم يتغير هذا الوضع إلا في عصر المأمون العباسي الذي صك نقوداً نقش عليها اسم “قدس” لأول مرة في التاريخ الإسلامي، ومن ثم شرع علماء المسلمين بالربط بين مسجد ايلياء وبين المسجد الأقصى ، الذي ورد ذكره في سورة الإسراء، لكن اسم ايلياء ظل يدور على الألسن حتى العهد المملوكي، حيث صار المسلمون يطلقون على مسجد ايلياء اسم “المسجد الأقصى”، كذلك حلّ اسم “القدس” بصورة نهائية محل اسم “ايلياء” إضافة الى “بيت المقدس”، وساهم في ذلك الصراع الذى دار بين المسلمين والصليبيين ، والذي بدأ في زمن الحكم الفاطمي مرورا بالعصر الأيوبي وإنتهاء بالعهد المملوكي. وأضيفت إلى ذلك عبارة “القدس الشريف” و “الحرم القدسي” التي انتشرت في العهد العثماني. و ايلياء هذه قد بناها الرومان و من المؤكد و من المنطقي أن الرومان لم يقوما ببناء مدينة مقدسة لمصلحة اليهود الذين كانوا يتهربوا و يرفضوا دفع الضرائب او اتباع تعاليم الحاكم الروماني. بل و من المعروف أن مدينة ايلياء لم يسمح لليهود بالاقامة فيها الا بعد ان اقيمت بين اليهود و الرومان علاقات متبادلة و مصالح مشتركة في داخل المستعمرة و في المستعمرات الرومانية الاخري. لذا احتمال وجود أي مكان يهودي مقدس في ايلياء هو امر مستحيل. و الحقيقة ان هيكل سليمان الذي تم تدميره كان في مكان آخر بخلاف الموقع الذي شيدت فيه ايلياء. كما ان مدينة بيت لحم يطلق عليها ايضا مدينة داؤود تماما مثل المعروفة الان باورشاليم او القدس بينما هي ايلياء. و منذ عام 2013 ثم اكتشاف اثريات تعود لزمن هيكل سليمان الاول في ضواحي مدينة بيت لحم و لكن كلا من السلطات الاسرائيلية و كذلك الفلسطينية تتكتم علي هذا الامر. علما بان الموقع المذكور يقع تحت الادارة الفلسطينية و في ارض يملكها فلسطيني! و يبدوا ان اكتشاف حقيقة موقع اورشاليم الاصلي ليس في مصالح الجهتين الاسرائيلية و لا الفلسطينية http://www.timesofisrael.com/bible-era-find-intrigues-scholars-despite-attempts-to-hush-it-up/http://www.timesofisrael.com/bible-era-find-intrigues-scholars-despite-attempts-to-hush-it-up/
نعم صدقت يا بن عنتر بارك الله فيك فان المسجد الأقــصـــا ليست تعنى العروج لقدس فلسطين الأقصى بل هو المسجد الأقصا فوق فى السماء !
إنّ الإسراء يعني الصعوط الى حضرة الله تعالى الى ما فوق السماوات السبع وسدرة المنتهى لنبيّه صلّى الله عليه وسلّم من المسجد الحرام بمكّة إلى ملكوت السماوات العلى في جزء من الليل، ثمّ رجوعه في نفس اللية إلى فراشه، ولقد بعث الله عزّ وجلّ الرّسول عليه أفضل الصّلاة وأتمّ التّسليم هادياً للنّاس أجمعين،فإن اول سورة نزلت كاملة هى سورة النجم وهى تبين رحلة الإسراء والمعراج على ملكوت السماوات وهو قابل ربنا وارى كل الأيات الكبرى والملائكة والأنبياء والجنة والنار وهلمجرا... فقال الحق في ذالك الحدث (وَالنَّجْمِ...محمد رسول الله....إِذَا هَوَى...اى طار الى الأعلى...- مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى - وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى - إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى - عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى - ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى - وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى - ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى - فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى - فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى - مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى - أَفَتُمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَى - وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى - عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى - عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى - إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى - مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى - لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى) (سورة النجم 1 - 18).وهكذا بدأت سورة " النجم " بالحديث عن مصداقية معراج النجم محمد صلى الله عليه وسلم، أي المعجزة العظيمة التي حدثت لرسول الله تكريما له، وقد رأى فيها عجائب صنع الله وغرائب خلقه في ملكوته العظيم الذي لا يحده حد. ففي الصحيح عن ابن مسعود أن النبيء - صلى الله عليه وسلم - قرأ سورة النجم فسجد بها فما بقي أحد من القوم إلا سجد فأخذ رجل كفا من حصباء أو تراب فرفعه إلى وجهه. وقال: يكفيني هذا. قال عبد الله: فلقد رأيته بعد قتل كافرا. وهذا الرجل أمية بن خلف. وعن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سجد بالنجم وسجد معه المسلمون والمشركون. وللمعلوميه سيدنا النبى كشف إسرائه في سورة النجم اذا هوى يعنى طار الى السماء وسورة الإسراء اى بنى إسرائيل هى تخص إسراء كليم الله سيدنا موسى وأسرى به الله من مكة المكرمة وهى الأرض المقدسة الى المسجد الأقصا وهو البيت المعمور في السماء وليست لفلسطين إيلياء، (فعن قتادة وَالبَيْتِ المَعْمُورِ، ذكر لنا أن نبيّ الله صلى الله عليه وسلم- قال يوما لأصحابه:«هَلْ تَدْرُونَ ما البَيْتُ المَعْمُورُ» قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: «فإنّهُ مَسْجِدٌ فِي السّماءِ تَحْتَهُ الكَعْبَةُ لَوْ خَرّ لخَرّ عَلَيْها، أوْ عَلَيْهِ، يُصلّي فِيهِ كُلّ يَوْمٍ سَبْعُونَ ألْفَ مَلكٍ إذَا خَرَجُوا مِنْهُ لَمْ يَعُودُوا آخِرَ ما عَلَيْهِمْ»)
حسب علمي فان المسجد الأقصي تعني المسجد الأكثر صفة. و هذه الصفة هي في الأرجح هي للمسافة أو للبعد و بما تكون الصفة هي الأنفراد ذلك لأن قَصِيّ تعني البعيد أو ليس به ناس و قوله تعالى ( فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا بغلام فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا ) سورة مريم 22 و أسم ايلياء كان هو المستخدم و الوحيد للاشارة للمدينة التي تضم المسجد الاقصي حتي عام 1300 ميلادي الي ان بدله المماليك و العثمانيين بالقدس و استخدموا كلمة بيت المقدس للمسجد الاقصي. و كلمة بيت المقدس في اللغة العبرية هي (بيت-ها-مقدش) و تعني البيت الحرام. و ها بالعبرية هي ال التعريف بالعربية مثل كلمة ها-شم (هاشم بالعربية) و تعني ال اسم و استخدام العبريين لكلمة بيت المقدس سابقة لاستخدام العرب و المسلمين لها حيث استخدمها العبريون كأحد أسماء معبد النبي سليمان
بيت هامقدش هي اللفظ الذي تحول في العربية لبيت المقدس و المقصود به المكان الذي اقيم فيه الهيكل او المعبد الاول الذي اقامه النبي سليمان و مكان هذا المعبد غير معروف و هناك تخبط يفترض ثلاثة مواقع مختلفة ممكنة لمعبد سليمان الاصلي أو بيت هامقداش (القدس) و الاول و الوحيد هو الموقع المقترح من قبل عدد قليل من بني اسرائيل العبريين المتبقيين (الهيكل الأول) و ربما يكون جبل جزريم او بيت لحم. اما الموقع الذي استخدمه المستوطنون الترك (اليهود الاوائل) في عام 516 قبل الميلاد لبناء معبد آخر ويدعوه الهيكل الثاني (بيت هامقداش هاشاني) و هو بالتاكيد في مكان ما في منطقة يهوذا فهو اقيم لسلب بني اسرائيل؛ اما ادعائهم بان المدينة الرومانية التي بنيت في 130 م (ايلياء) لإدارة المستعمرة هي موقع المعبد الاول فهو تزوير و احتيال واضح و بالتالي لا يجوز علي المسلمين و علي العرب اطلاق اسم القدس علي مدينة ايلياء و فعل هذا هو من التواطئ او الجهل المطلوب الان و فورا ان تصدر قرارات منفردة و جماعية ترفض فيها اطلاق اسم القدس علي المدينة التي تضم المسجد الاقصي و فك الارتباط بين المسجد الاقصي و القدس المجهولة و اعادة تسميتها ب ايلياء و هذا من اضعف الايمان الي ان يتم تحرير المسجد الاقصي و ايلياء من اليهود و اعوانهم
يجب علي اي دولة و اي شعب و اي حكومة حريصة بالفعل علي المسجدالاقصي و جميع الاماكن الاسلامية و المسيحية المقدسة و علي صدق التاريخ ان تعلن فورا و بلا اي تآخيير و بشكل منفرد و جماعي أن أسم المدينة الموجود بها المسجد الأقصي و باقي المقدسات هي مدينة ايلياء و ليس أسمها القدس او القدس الشريف يجب سحب الأعتراف بمسمي القدس و تعديل السياسات و المناهج و الاعلام و الاصرار علي ان الاسم الصحيح هو ايلياء و الاعلان علي ان القدس الحقيقية لا يعرف مكانها و الارجح انها اما في بيت لحم او في جبل جرزيم بنابلس
عدم معرفة الفلسطينيون و كذلك العرب و حكامهم و حتي مفسري القرآن الكريم و السنة الشريفة بأن المسجد الأقصي ليس في القدس و أن أسم "القدس" أسم يهودي مندس و مستحدث و أن المدينة الوحيدة التي يمكنها أن تحمل أسم القدس هي التي تضم أنقاض هيكل النبي سليمان و هي هي مدينة مفقودة و لكنها بالتأكيد ليست المدينة التي تضم المسجد الأقصي و المقدسات المسيحية و التي بناها الرومان عام 130 بعد الميلاد في أرض مهجورة و أسمها الحقيقي هو ايلياء يطرح احتمالين و هما: 1- إن كان ذلك بسبب الجهل فهي فضيحة بجلاجل 2- إن كان ذلك عن علم فهو خيانة و تآمر أرجوا أن تأتي إحتفالات يوم القدس العالمي القادم و التي يمولها اليهود و أعوانهم و عمالهم و عملائهم و قد تبين للشعوب و للعالم الحق و إنفضح الباطل و الجهل و التآمر
الأخ طارق عنتر، السلام عليكم، رغم أنك تقرر أشياء مثيرة وكبيرة، لكنك إلى الآن لم تنجح في إقناع القارئ، أو في إقناعي شخصياً، رغم أن وعيي مفتوح على ما أعتقد لكل جديد، ربما لأنك لم تذكر المراجع التي تعتمد عليها! وربما لأنك لم توضح للقارئ الصفة التي تجعلك محيطاً بما لم يحط به الأولون والآخرون من العلماء والمفسرين! أعني الوضعية الخاصة التي أهلتك لاكتشاف ما لم يكتشفه الجميع. وربما كان الطبيعي أن تنطلق من المراجع التاريخية العربية، ثم تبين ما فيها من ثغرة كبيرة، لا تجد تفسيرها إلا بالقول بما قلت به، ..... وخالص تحياتي.
الأخ صلاح عباس فقير و عليكم السلام و الرحمة و البركة انا اكتب قناعاتي المبنية علي إطلاع و دراسة و تحليل و استنتاج بثقة و جراءة بنائا علي اقتناعي الشخصي بها و هذا يكفيني و لست اهدف لإقناع شخص أو جماعة و لا اعتد باي مصدر سواء كبير او مشهور. فمثلا كتابات ابن خلدون أو المصادر الاخري المعروفة لا تساوي عندي خردلة و لكني اطلاع عليهم و اكتشف فيها الحقائق المنفية و المشوهة هذا الاسلوب يسمي مراجعة التاريخ او History Revisionism الاكاديميين و الاعلاميين و السياسيين و رجال الدين ينطلقوا و يخدموا مصالح محددة لهم و لا يمكنهم الخروج عن الخط او التفكير خارج الصندوق و هذا ما يجعل كتاباتي و استنتاجاتي مرفوضة و مستهجنة منهم و لكن الحق بين و لو طال الزمن ما اكتبه و ما اصل اليه من استنتاجات هي في ذاتها مراجع تتفوق في بعض النواحي عن ما كتبه امثال ابن خلدون و ابن كثير و الطبري و الحديثيين و قد اصيب و قد أخطأ و لكن ابذل اقسي جهدي باخلاص و لكم الشكر و التحية
مرحباً أخ طارق عنتر، قلت: لست أهدف لإقناع شخص أو جماعة! وبذلك أقفلت في وجهي المدخل الذي دخلت به إليك، فأقول ل: هل من كاتبٍ يكتب بلا هدفٍ ولا غاية! وهل لكاتب صاحب فكر وأفكار مثيرة زي دي، ولا يجتهد في الإقناع بها؟! لا ريب أنه لا بد لكل كاتب من هدف وغاية، يسعى للإقناع بها. تعني أنك لا تستهدف إرضاء شخصٍ أو جهة؟ هذا شيء آخر. معليش ما أكون أزعجتك، لكن أنا عاوزك تبسُط ما عندك أكتر، عشان تقرب الفجوة بيننا وبينك،
تسلم الاخ صلاح النقاشات يجب الا تكون شخصية او انطباعية بل يلزم ان تكون موضوعية و محددة و الهدف ليس الاقناع بل الهدف هو توضيح ما يمكن ان يكون حقائق او مقترحات من خلال التعبير الحر عن الرأي و هذا اهم بكثير من اقناع الناس. بالتأكيد يسعد الكاتب و الباحث في بالحصول علي مؤيدين لرأيه و لكن كلما كانت الافكار و المقترحات جيدة كلما كانت الولادة متعسرة و التقبل لها صعبا و تحتاج لزمن اطول و لمعاناة لذلك ربما عدم اقتناع الغير يكون من علامات النجاح
روي مسلم عن أبي هريرةَ – رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَال: ((إنَّما يُسافَرُ إلى ثلاثةِ مساجدَ: مَسجدِ الكَعْبَةِ، ومسجدي، ومسجدِ إِيلِيَاءَ)). وجاء الفتح الإسلامي لبيت المقدس في عهد الخليفة عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - سنة 15 للهجرة 638 من الميلاد، وكان سكانها الأصليون عربًا مسيحيين ووثنيين من الآراميين والعموريين والكنعانيين واليبوسيين، وكان لا يزال اسمها (إيلياء) حيث ورد في العُهدة العُمرية التي قدَّمها الخليفة لأهلها. كما ورد هذا الاسم في شعر الفرزدق حينما قال: وبَيتانِ بَيتُ اللَّهِ نَحْنُ وُلاتُهُ وبَيتٌ بِأَعْلَى إِيلِياءَ مُشَرَّفُ - (بيت الله هي الكعبة و بيت بأعلي إيلياء هو المسجد الأقصي)
بعد انتصار المسلمين في معركة اليرموك دخل عمر رضى الله عنه القدس ليتسلم مفاتيحها من بطريرك القدس صفرونيوس في 15 هـ، (638 م) وكتب لهم عمر بن الخطاب كتاباً به شروط الصلح.. و عرف ذلك ب "العهدة العمرية" و هذا نصها و فق ما اوردته الموسوعة الميسرة في التاريخ الإسلامى - د. راغب السرجانى: «بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما أعطى عبد الله، عمر، أمير المؤمنين، أهل إيلياء من الأمان، أعطاهم أماناً لأنفسهم وأموالهم ولكنائسهم وصلبانهم وسقمها وبريئها وسائر ملتها. أنه لا تسكن كنائسهم ولا تهدم، ولا ينقص منها ولا من حيِّزها ولا من صليبهم ولا من شيء من أموالهم، ولا يُكرهون على دينهم، ولا يضارّ أحد منهم، ولا يسكن بإيلياء معهم أحد من اليهود. وعلى أهل إيلياء أن يُعطوا الجزية كما يُعطي أهل المدائن. وعليهم أن يُخرِجوا منها الروم واللصوص. فمن خرج منهم فإنه آمن على نفسه وماله حتى يبلغوا أمنهم. ومن أقام منهم فهو آمن، وعليه مثل ما على أهل إيلياء من الجزية. ومن أحب من أهل إيلياء أن يسير بنفسه وماله مع الروم ويخلي بِيَعهم وصلبهم، فإنهم آمنون على أنفسهم وعلى بِيَعهم وصلبهم حتى يبلغوا أمنهم. فمن شاء منهم قعد وعليه مثل ما على أهل إيلياء من الجزية. ومن شاء سار مع الروم. ومن شاء رجع إلى أهله، فإنه لا يؤخذ منهم شيء حتى يحصد حصادهم. وعلى ما في هذا الكتاب عهد الله وذمة رسوله وذمة الخلفاء وذمة المؤمنين، إذا أعطوا الذي عليهم من الجزية. كتب وحضر سنة خمس عشرة هجرية. شهد على ذلك: خالد بن الوليد، وعبد الرحمن بن عوف، وعمرو بن العاص، ومعاوية بن أبي سفيان.» وبينما كان عمر رضى الله عنه يملى هذا العهد حضرت الصلاة، فدعا البطريرك صفرونيوس عمر للصلاة حيث هو في كنيسة القيامة، ولكن عمر رفض وقال له: أخشى إن صليت صليت فيها أن يغلبكم المسلمون عليها ويقولون هنا صلى أمير المؤمنين. فياتري ما الذي استجد و الذي جعل العرب و المسلمون يتركوا اسم ايلياء و يستخدموا اسم القدس؟؟؟؟؟؟؟؟؟ و هل القدس هي ذاتها ايلياء؟؟؟؟ ام ان اليهود و اعوانهم طمسوا القدس الحقيقية لكي يستولوا علي ايلياء و مقدساتها المسيحية و علي مسجد ايلياء بادعاء ان ايلياء هي ايضا مقدسة لديهم لانها القدس و التي اقيم فيها هيكل النبي سليمان؟ لذلك فأي تكريم و تبجيل و نواح علي القدس يعني خدمة المخطط اليهودي الساعي للاستيلاء علي مسجد ايلياء و المقدسات المسيحية. العرب و المسلمون امام خيارين و هما 1- اما استخدام اسم القدس و اسم المسجد الاقصي و بذلك يعترفوا بان المدينة مقدسة عند اليهود و يفقدوا مسجد ايلياء او 2- اسقاط اسم القدس عن المدينة و بذلك رفض ادعاء ان ايلياء اقيمت علي انقاض هيكل النبي سليمان و لذلك فايلياء ليستمقدسة لدي اليهود و انما مقدسة لدي المسلمون و المسيحيون فقط
القضية الرئيسية هي مسجد ايلياء و ليس الفلسطينيين و تاريخهم و اصلهم و لا غيرهم فلا شئ اهم من مسجد ايلياء و التصاق الفلسطينيين بمسجد ايلياء استجداءا لا يفوت علي ذو بديهة و هم بذلك يهددوا مسجد ايلياء و يبتزوا مشاعر و دعم المسلمين و كان اجدر بهم كشف التاريخ الحقيقي لايلياء و مسجد ايلياء سمي لاحقا المسجد الاقصي لكي يسقط اسم ايلياء تدريجيا تمهيدا لنشر اسم القدس و بذلك ينجح اليهود و اعوانه بادعاء ان مسجد ايلياء اقيم فوق الهيكل بينما ايلياء هي ليست القدس و لم يوجد بايلياء هيكل قبل تشييدها عام 130 م يجب الآن الأجابة علي سؤال واحد فقط محوري و هام جدا هو لب مقالي و لا نحتاج للدخول في مساجلات تضيع القضية الاساسية لمصلحة اليهود و الفلسطينيين: السؤال هو: من المؤكد ان الرسول صلي الله عليه و سلم و الخلفاء الراشدين و الصحابة رضوان الله عليهم استخدموا اسم ايلياء و لم يستخدموا القدس فالسؤال هو: ياتري ما الذي حدث عند العرب و المسلمين لكي ينقضوا هذه السنة و يأتوا بجديد بتسمية المدينة القدس؟ أليس هذا خروج عن الاصل؟ و كيف و لما تم هذا التغيير؟
ربما الفلسطينيون ليسوا شعب واحد بل هم شعبين من الملاحظ ان الجغرافيا و السياسة و الثقافة تقسم الفلسطينيين الي قسمين واضحين و منفصلين و حتي ربما متناقضين و متصارعين و هما سكان الضفة الغربية (غرب نهر الاردن) و سكان قطاع غزة. فياتري هل هذه الانقسامات هي نتيجة لاختلافات تاريخية و عرقية جذرية؟ للأجابة علي هذا التساؤل يلزم ملاحظة التالي: اليهود هم مجموعة من الترك المنغول التي قام بارسالها المستعمرين لفارس و بابل (و هم ايضا ترك منغول) و ذلك لازاحة بني اسرائيل و الحلول محلهم في كنعان. و بالفعل تم لهم ذلك و هو ما يؤكده السامريون و البيتا اسرائيل الاثيوبيين و كذلك يؤكده ضياع قبائل بني اسرائيل و غيرها من التحولات العرقية و الثقافية و الدينية و السياسية العميقة التي تلت العودة البابلية عام 530 ق م الترك المنغول و هم اصل اليهود تواجدوا بالمنطقة منذ 1800 عام قبل الميلاد بمسميات مختلفة منها (شاسو يهوه) و (الهكسوس) و تسببت غاراتهم و نهبهم و تدميرهم في انهيار العصر البرونزي عام 1177 ق م لغالبية حضارات و دول سواحل البحر المتوسط و تاريخ تلك الحقبة المحورية مدون في الاثريات و كتب التاريخ. و نتج عن هذا الانهيار الهائل عدد كبير جدا من هجرات واسعة و ظهور ما يسمي موجات "شعوب البحر" الهاربين و المرتزقة. و قد كان في ذلك الوقت بني اسرائيل العبريين محتلين و متواجدين في كنعان و لازالوا متحالفين مع الترك المنغول قبل انهيار هذا التحالف عام 626 ق م فالموجات الاولي للمستجلبين لكنعان تمت في مع الانهيار العصر البرونزي و سقوط حضارة و امبراطورية الحيثيين في الاناضول و ما جاورها. اما الموجة الثانية من النزوح التي تمت لمنطقة فليستيا (Philistia) فقد نظمها الترك المنغول بعد ان سموا انفسهم اليهود و كان ذلك عام 530 ق م مع طرد و تشتيت بني اسرائيل من كنعان. فقاموا باستجلاب وافدين جدد اضيفوا للموجة الاولي من شعوب البحر و وطنوهم في منطقة فليستيا و اصبح كلا من الوافدين في غرب الاردن و كذلك في منطقة فلستيا رغم اختلافاتهما يسموا ب الفلسطينيون تلخيصا لما ورد يتضح ان تاريخ الهجرات للمجوعات التي عرفت لاحقا بالفلسطينيين تمت علي مرحلتين. المرحلة الأولي هي هجرات ما عرف ب "شعوب البحر" و كان ذلك منذ عام 1177 ق م و التي من الارجح استوطنت غرب نهر الأردن و منهم جاء سكان الضفة الغربية و ربما لم يطلق عليه في اول الامر تسمية "الفلسطينيون". من الملاحظ أن اليبوسيون هم مجموعة وافدة تركزت في منطقة شرق الاردن و يختلفوا عن الكنعانيين رغم محاولات ادراجهم ككنعانيين و لكنهم اقرب الي الحيثيين (شعوب الاناضول القديم). و يرجح الكثير من الباحثين لان اصل اليبوسيين هو الحيثيين. و يؤكد ذلك آلهاتهم التي كانوا يعبدونها قبل تحولهم للمسيحية. و كذلك المشابهة بينهم و بين الارمنيين. أما المرحلة الثانية فقد كانت استجلاب مجموعات مختلفة من اقاليم البحر المتوسط لتحل محل بني اسرائيل و الكنعانيين الذين طردهم و شردهم التركمان المنغول الذين اطلقوا علي انفسهم اسم اليهود اعتبارا من عام 530 ق م. و تم استيطان المجموعة الثانية فيما يعرف حاليا بقطاع غزة لقد ورد اسم فلستين اول مرة في اعمال المؤرخ الاغريقي هيرودوتس في القرن الخامس قبل الميلاد بظهور المسيحية مالت المجموعة الاولي من المهاجرين و هم سكان الضفة الغربية الي الدين الجديد الذي ظهر في الاراضي التي استوطنوها و اصبحوا من الدعاة و المدافعين عن المسيحية في وجه اليهود. بينما ظل سكان قطاع غزة في معتقداتهم القديمة حتي جاء الفتح الاسلامي و اعتنقوا الاسلام كسبيل و وسيلة للتعايش و الحماية. https://wp.me/p1TBMj-d9https://wp.me/p1TBMj-d9
امريكا مستعمرة صنعها قسم من الترك المنغول و اسمهم اليهود منذ كرستوفر كولومبس و كذلك منهم الترك الخزر و العثمانيين و الفرس و حكام الدول التي تدعي الاسلام من بعد الخلفاء الراشدين حتي يومنا هذا. و الترك هم من نظموا اول الهجرات لكنعان المفقودة المحتلة و الترك المنغول هم من صنعوا هجرات شعوب البحر التي منها جاء اول الفلسطينيين عام 1177 ق م و بعدها في عام 530 ق م استجلب الترك المنغول بعد ان اسموا انفسهم يهود و طردوا بني اسرائيل استجلبوا موجة اخري من شعوب البحر لاحلال محل الكنعانيين و بني اسرائيل المطرودين. ترامب لا يمثل امريكا القديمة التي صنعها اليهود بل انه يلعب مقامرة كبيرة تتطلب منه هذا الموقف الخائب. لا تقللوا من ذكاء ترامب فهو ابن سوق و ليس غشيم
يعتبر «اليبوسيون» السكان الاوائل في المنطقة التي اقام فيها الرومان ايلياء و كانوا هم اتباع المسيح و خصوم اليهود اعداء المسيح و هم اصلا من الاناضول القديمة و كانوا ضمن امبراطوريتهم هي الحيثية التي دمرها الترك المنغول عام 1177 ق م و هم ليسوا عرب و لا كنعانييين بل هم اقرب الي الارمنيين و هم الان سكان الضفة الغربية و يطلق عليهم عن طريق الخطأ فلسطينيون، وكانت في عهدهم المنطقة تدعى: (يبوس)
القضية هي ايلياء و ليست القدس - فايلياء للمقدسات المسيحية و الاسلامية فقط و القدس لهيكل سليمان القضية هي ان القدس مكانها غير معروف و لكنها ليست في ايلياء التي تضم مسجد ايلياء و المقدسات المسيحية القضية هي مسجد ايلياء و ليس المسجد الاقصي لان تسمية الاقصي يقصد بها اسقاط تسمية ايلياء للمدينة و للمقدسات التي تضمها تمهيدا لتهويدها القضية هي المسجد الاقصي و المقدسات المسيحية و ليس الفلسطينيين القضية هي ان سكان الضفة الغربية هم اليبوسيون و ليسوا الفلسطينيون و انما الفلسطينيون هم سكان قطاع غزة فقط
علاقة حكام اوروبا باالسلام السياسي و الذي ليس به ذرة اسلام او اخلاق قديمة جدا منذ استيلاء الترك المنغول علي الاسلام و قتله ثم بعثه في اشكال تيارات و احزاب و طوائف و شيع من بعد الخلافة الراشدة و ظهور الملك و السلاطين الحريم و الغلمان. علاقة حكام اوروبا بالترك المنغول كانت تسير علي مسارين الاول هو الارهاب و الرق و كان يعتمد علي الترك و الثاني هو المال و الربا و يعتمد علي اليهود و كلا المجموعتين من الترك المنغول. الاسرة المالكة في بريطانيا (اسمها اسرة هانوفر و تغير الاسم قبل 100 عام ليصبح بيت ويندسور) اصلهم كاغلب ملوك اوروبا يعود لاسرة ظهرت في المانيا تدعي (ساكس-كوبرغ-غوتا) (Saxe-Coburg and Gotha) و التي جائت من مجموعة واقدة الي ايطاليا و تدعي اتياه (عطية) (بالعبري עטיה = Gift = Atiya, Atiyah, or Attiya) و هي عصابة من الترك المنغول اليهود. الصورة التالية للملكة فكتوريا و هي لاتخفي اصلها اليهودي و كانت صديفة العثمانيين و كانت لا تشبه الاوروبيون لذلك علاقة بريطانيا بالاخوان و المجموعات الارهابية يعتمد علي ارتباطهم المشترك باليهود و بالتنظيمات السرية المختلفة و منهم الماسونية و وعد بلفور عام 1917 لم يكن ضد ارادة العثمانيين بل كان بالتنسيق معهم و هم اول من نظم هجرات اليهود لقيام اسرائيل الحالية
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