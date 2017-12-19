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Tarig Anter

Tarig Anter

تاريخ التسجيل: 24-03-2015

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الفلسطينيون و العرب لا يعلموا ان موقع المسجد الأقصي ليس في ما يسمي القدس

03:14 AM December, 18 2017 سودانيز اون لاين

Tarig Anter-الخرطوم-السودان

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القدس و اورشاليم و بيت المقدس هي اسماء عبرية. و اسم القدس لم يرد مطلقا في القرآن الكريم بينما ورد اسم المسجد الاقصي و ذلك لأن موقع المسجد الأقصي ليس في ما يعرف عند العرب بالقدس بل هذا من حيل اليهود و تزويرهم و مجارة و نقل العرب و الجماعات المستعربة لروايات اليهود الكاذبة. من المستغرب أن الفلسطينيون و كذلك العرب و حتي مفسري القرآن الكريم و السنة الشريفة لا يعرفوا هذه الحقيقة. فكلا الفلسطينيون و العرب ليسوا مواطنيين اصليين في المنطقة. كما ان الفلسطينيون ليسوا عرب لأن اليهود الذين جاؤا من الترك المنغول عبر فارس عام 530 ق م جلبوا الفلسطينيين من جزيرة كريت و اقاليم البحر المتوسط بعد ان قاموا بطرد و تشتيت بني اسرائيل و الكنعانيين. https://wp.me/p1TBMj-cShttps://wp.me/p1TBMj-cS



يوجد حوالي 72 اسم يدعي انها كلها تعني اسم المدينة المقام فيها المسجد الاقصي و التي يسميها العرب خطأ مدينة القدس أو بيت المقدس بينما في الحقيقة ان موقع المسجد الاقصي ليس في ما يسمي ببيت المقدس. فالمسجد الاقصي هو اولي القبلتين و لكن تلك المنطقة لم تعرف في عهد صدر الاسلام بالقدس بل كانت تعرف بالاسم الروماني إيلياء (Aelia) أما أسم بيت المقدس فاسم يهودي استخدمه العرب في زمن متأخر. و القبلة الاولي للمسلمين لم تكن في مدينة القدس الأولي. بالنسبة للمسيحيين تعتبر بيت لحم مكان مولد عيسي (س) مقدسة. كما يعتبر مكان صلب عيسي (س) في القدس الحالية من الاماكن المقدسة.



اسم القدس ظهر متأخر جدا و هو أختصار للاسم اليهودي (بيت المقدس) و لكن بتزوير اليهود لتاريخ بني اسرائيل و تحريف الجغرافية المسيحية و لاخطاء المفسرين المسلمين تم الصاق اسم بيت المقدس و القدس بالمسجد الاقصي. و أعتبر اليهود هيكل داؤود في منطقة إيلياء (Aelia) بينما هو من الارجح في نابلس. و أسماء يبوس او أورسالم او اورشاليم او القدس او مدينة داؤود هي ليست لمكان المسجد الاقصي هو في منطقة إيلياء (Aelia)التي اتخذها الرومان عاصمة للمستعمرة.



بالنسبة لليهود تعتبر اورشاليم او القدس الحالية مدينة مقدسة لإدعاءهم أن النبي والملك سليمان قام ببناء أول هيكل اي معبد فيها كما تنص التوراة المزورة. ويدعي اليهود أن حائط البراق الذي اسمه لدي اليهود حائط المبكي هو الأثر الأخير الباقي من هيكل سليمان بعد تدمير الهيكل. معبد او هيكل سليمان أو المعبد الأول او بيت همقدش (و تعني البيت المقدس او بيت المقدس) حسب التسمية اليهودية هو المعبد اليهودي الأول الذي بناه الملك سليمان وقد دمره نبوخذ نصر الثاني بعد حصار القدس سنة 587 قبل الميلاد. هو أهم الاماكن المقدسة لدى اليهود ويعتقدون ان مخلص اليهود سيعيد بناء بيت همقدش. و يدعي اليهود ان موقعه في مكان مصلى قبة الصخرة او بجانبة.



تم بناء الهيكل الثاني في عام 516 قبل الميلاد وليس من المؤكد أنه قام في القدس الحالية أي أن القدس القديمة ربما لا تكون هي القدس الحالية. و يدعي ان الهيكل الثاني قام في نفس موقع الهيكل الاول و لكن هذا الادعاء محل جدال. وثم توسيع الهيكل الثاني في عام 19 قبل الميلاد ودمر في نهاية المطاف من قبل الرومان في عام 70 بعد الميلاد. و بُني مصلى قبة الصخرة في عهد الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان في عام 691 م. وتسعى إسرائيل لبناء هيكل سليمان أو الهيكل الثالث على جبل الهيكل (مصطلح يهودي) أي القدس الحالية في مكان المسجد الاقصي وما زال الخلاف قائم بين المسلمين واليهود.



الحرم القدسي الشريف هو مصطلح يطلق احياناً على المسجد الأقصى تعظيماً له. غير ان في ذلك خطأ شرعي حيث انه لا يوجد في الاسلام سوى حرمين فقط. حيث أخبر الرسول (ص) أن ابراهيم عليه السلام حرَّم مكة وأنه (ص) حرَّم المدينة. لذا فقول القائل: ثالث الحرمين الشريفين يريد به المسجد الأقصى فهذا تعبير فيه خطأ شرعي وهو يوهم بأن المسجد الأقصى حرم فتكون المساجد المحرَّمة ثلاثة وهي ليست كذلك بل هما أثنتين فقط.



الطائفة السامرية (أو السُمَرة او شمرونيم) وفي التلمود اليهودي يعرفون نكاية بهم باسم (كوتيم) هي مجموعة عرقية دينية تنتسب إلى بني إسرائيل وتختلف عن اليهود حيث أنهم يتبعون الديانة الموسوية المناقضة لليهودية و رغم أنهم يعتمدون على التوراة لكنهم يعتبرون أن توراتهم هي الصحيحة وغير محرفة وأن ديانتهم هي ديانة بني إسرائيل الحقيقية و ان اليهود الاوائل و الجدد هم مغتصبين اجانب. يقدر عدد السامريون بـ 783 شخص موزعون بين مدينة نابلس ومنطقة حولون بالقرب من تل أبيب و هم في تناقص مستمر و في عداء تاريخي مع اليهود. يعتبر السامريون ان مدينة القدس الحالية ليست مدينة مقدسة لدي بني اسرائيل و أنها ليست مدينة القدس الأولي لأن مكان هيكل سليمان كان في جبل جرزيم و ليس في اورشاليم او القدس الحالية و أن اليهود الكفرة يدعوا زورا أن الهيكل كان في القدس لكي يغتصبوا حق بني اسرائيل في قدسية جرزيم و لإحتكار القيادة. و أن المدينة التي تحوي المسجد الاقصي ليست القدس و هي مدينة مقدسة لدي المسلمين و المسيحيين فقط.



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