الفصل بين بني اسرائيل و اليهود و بين شريعة موسي و اليهودية بقلم Tarig Anter

07:53 PM April, 16 2018 سودانيز اون لاين

Tarig Anter-الخرطوم-السودان

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بدون التمييز و الفصل التام و القطعي بين الاصول و تاريح الحقيقيين لبني اسرائيل و اليهود و كذلك بين شريعة موسي (س) التوحيدية و اليهودية التنقرية الوثنية و ايضا الفصل و التمييز بين الحقيقة الاحداث و الايمان و بين روايات التوراة و الكفر التي اخترعهم اولا بني اسرائيل لنهب ارض السريان و زاد عليهم الترك المنغول الفرس باختراع اليهود و اليهودية و ما تلاهما من صناعة الرومان و الصهيونية و الطورانية و الشيوعية بدون ذلك كله فان مصير و هوية و اوطان العرب و الاوروبيين و الافارقة و المسيحيين و المسلمين و البشرية جمعاء كلها مهددة بالضياع و التدمير







الهياطلة (The Hephthalites (or Ephthalites))



بالعربي: الهياطلة أو Hephthalites بالانجليزي:- الهياطلة بالفارسي:- هپتاليان بالتركي: Ak Hun أو هون البيض يعتقد بعض العلماء أنهم سموا بــ(الهيطل) نسبة إلى اسم ملك من ملوكهم. "موسوعه americana-Grolier-CD-1998" وهم يسمون أيضاً "الهون البيض الهياطلة" و بالتركية Ak Hun هم قبائل تركي قسم من احفاد اولئك الهيونع نو "الذين تحطمت إمبراطوريتهم في شمال الصين" هاجروا من مواطنهم شمال غرب الصين وقاموا بغزو الأقاليم الشرقية من إيران و خراسان و بلاد ما وراء النهر و أفغانستان و الهند في القرن الخامس الميلادي. بعد أن قدم الهياطلة إلى الأقاليم الإيرانية الشرقية و احتلوها , ما لبثوا أن هجروا لغتهم الأم تركيه و تبنوا اللغة الفارسية -وهيه لغة الشعب الذي حكموه هناك - وجعلوها اللغه الرسمية في إمبراطوريتهم . احتل الهياطلة مملكة بخارى أولاً سنه(450) ثم اجتاحوا الهند وقضوا على مملكة غوبطا (سنة 500م) و قد دخلوا في حروب مستمرة مع الإمبراطورية الساسانية .. فحاول أن يدافعهم كسرى أبرويز الأول (فيروز الأول) الذي حكم ما بين 457-484م ولكنه خاب في معاركه معهم , وقتل في إحداها سنه 484 و أسروا أسرته. و مثل ذلك وقع لأخيه (باليش 484-488م) الذي حاول صدهم فأسروه وخلعوه عن العرش و ولوا مكانه قباذ ابن أبرويز الأول , وكان من أم تركية هي ابنة أحد ملوكهم "موسوعة Britannica Enc.CD-2000 يقول الدكتور رتشارد فراي قي موسوعة Americana-Grolier-1998 مادة Hephthalites "الهفتاليت كانوا عموماً هم الفائزون في حروبهم مع الساسانيين حتى عام 558م , ففيه تحالف الساسانيون مع الترك غوكتورك , وهي القوه الجديدة التي نشأت آنذاك في أواسط آسيا ’ ضد الهياطلة فحطموا أمبراطوريتهم إلى أجزاء صغيرة (إمرات متفرقة)



كتب المؤرخون الصينيون القدماء ، وكذلك Procopius ، نظريات مختلفة عن أصول الهياطلة او الهيفتاليت (أو الأفلاطاليت) هي:



1- كانوا من نسل قبائل Yuezhi أو Tocharian الذين بقوا وراءهم بعد أن هرب بقية الناس من Xiongnu ؛



2- كانوا من نسل Kangju .



3- كانوا فرعا من Tiele ؛ أو



او 4- كانوا فرعا من Uar.







اليويزي اليوذهي (Yuezhi)



كان Yuezhi أو Rouzhi ( الصينية : 月氏 ؛ بينيين : Yuèzhī ؛ Wade - Giles : Yüeh 4 -chih 1 ، [ɥê ʈʂí] ) شعب قديم ذكر لأول مرة في التاريخ الصيني كما الرعاة الرحل الذين يعيشون في منطقة المراعي القاحلة في الغرب جزء من مقاطعة قانسو الصينية الحديثة ، خلال الألفية الأولى قبل الميلاد. بعد هزيمة كبرى من قبل Xiongnu ، خلال القرن الثاني قبل الميلاد ، انقسمت Yuezhi إلى مجموعتين: Yuezhi الكبرى ( Dà Yuèzhī大月氏) و Lesser Yuezhi ( Xiǎo Yuèzhī小 月氏).



بعد هزيمتهم ، هاجر يويزي الأكبر شمال غرب في البداية إلى وادي إيلي (على الحدود الحديثة للصين وكازاخستان) ، حيث ورد أنهم قاموا بتهجير عناصر من السكازيين ( السكيثيين ). تم طردهم من وادي إيلي من قبل Wusun وهاجروا جنوبا إلى Sogdia واستقروا في وقت لاحق في باكتريا ، حيث هزموا بعد ذلك مملكة اليونان - باكتريا . وبالتالي تم تحديد Yuezhi الكبرى في كثير من الأحيان مع الشعوب البكتيري المذكورة في المصادر الأوروبية الكلاسيكية ، مثل Tókharioi (اليونانية Τοχάριοι ، السنسكريتية Tukhāra ) و Asii (أو Asioi ). خلال القرن الأول قبل الميلاد ، بدأت إحدى القبائل الخمس الكبرى الكبرى في يوتشي في باكتريا ، كوشاناس ( الصينية : 貴霜 ؛ بينيين : Guishuang ) ، تستوعب القبائل الأخرى والشعوب المجاورة. امتدت إمبراطورية كوشان اللاحقة ، في ذروتها في القرن الثالث الميلادي ، من تورفان في حوض تريم ، في الشمال إلى باتاليبوترا في سهل غانجتيك في الهند في الجنوب. لعبت Kushanas دورا هاما في تطوير التجارة على طريق الحرير.



يبدو أن معظم يويزي الأصغر قد هاجروا جنوبًا إلى التبت . ومع ذلك ، يقال إن البعض قد استقروا بين سكان تشيانغ في تشينغهاي ، وانخرطوا في تمرد ليانغتشو (184-221 م). ويقال إن آخرين أسسوا مدينة كومويوزا (المعروفة الآن باسم كومول وهامي ) في شرق تاريم. قد تكون مجموعة رابعة من يويزي الأصغر جزءًا من شعب جي في شانشي ، الذي أسس دولة زهاو في القرن الرابع بعد الميلاد (على الرغم من أن هذا لا يزال مثيراً للجدل). https://wp.me/p1TBMj-echttps://wp.me/p1TBMj-ec







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Tarig M. M. K. Anter, Mr.

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