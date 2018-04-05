نداء الحرية: الجمعة ٦ أبريل يوم التضامن مع المعتقلين السياسيين في السودان
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الفساد من البضع في المائة الى 100% بقلم حيدر احمد خيرالله

05-04-2018, 03:12 PM

حيدر احمد خيرالله
<aحيدر احمد خيرالله
تاريخ التسجيل: 26-10-2013
مجموع المشاركات: 1166

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الفساد من البضع في المائة الى 100% بقلم حيدر احمد خيرالله

    03:12 PM April, 05 2018

    سودانيز اون لاين
    حيدر احمد خيرالله -الخرطوم-السودان
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    سلام يا .. وطن





    *الحديث الذي أدلى به السيد الرئيس في البرلمان حول مكافحة الفساد , جاء نتيجة لعدة اسباب من التراكمات ، فالرغبة في مكافحة الفساد تعتبر اقرار واضح بان الفساد قد وصل مرحلة من الاستشراء تقتضي وجود الية تجتثه من جذوره، ,فالنقاش والصراع الدائر حول هذا الفساد كقضية حياتية لابد ان تسندها الارادة الحقيقية في الاصلاح ،وهذه المعركة التي ابتدرها السيد الرئيس علي التحقيق لها تبعاتها ولابد ان تبدا من داخل البيت الانقاذي حتى يعرف الشعب السوداني من نهب امواله وكيف ومتي ؟
    والقوانين التي سنتها الحكومة لمكافحة الفساد ان لم تستصحب معها ما اشرنا اليه من الجدية في المواجهة والارتفاع علي المحسوبية والمجاملات في الشان العام والمال العام سيبقي الحديث عن مكافحة الفساد مجرد طق حنك .
    *وتتواصل التحديات يوما اثر يوم في الواقع والمشهد السوداني فبالامس حملت الاخبار تعديلات طالت المفوضية القومية لحقوق الانسان وبرزت اسماء في هيئة المفوضين وابقي القرار علي عدد من المفوضين القدامى وعلي راسهم الاستاذة مني ابو العزائم والبروف ابو القاسم قور وهذين الاسمين نتوقف عندهما تحديدا لانحيازهما الواضح والكبير مع قضايا حقوق الانسان خاصة المعتقلين السياسيين والذين كان اهتمامهما بهم واضحا ونشطا وقويا في تهيئة مناخ الزيارات لاسر المعتقلين وايصال صوتهم وتهيئة مقابلاتهم ،ورحيل الاستاذة حورية اسماعيل عن رئاسة المفوضية قد كان قرارا موفقا بشكل كبير فقد اضاعت فى الفترة الماضية فرصا كبيرة في النهوض بقضايا حقوق الانسان وانشغلت المفوضية في الصراعات الحادة بينها وبين الامين العام الاستاذ هشام محمود فقد اضاعت زمنا عزيزافي هذه الصراعات اهدرت معها الكثير من حقوق الانسان فالتحدي الذي يواجه الرئيسة القادمة الاستاذة ايمان فتح الرحمن تحدي كبير ويتزامن مع رفع الصوت العالي لمكافحة الفساد وعلي اعلي المستويات فان سارت مسيرة مكافحة الفساد علي نسق واحد مع التطور العملي والفكري لقضايا حقوق الانسان فلربما تكون هذه بداية حقيقية لاستعادة الدولة السودانية المختطفة منذ زمن ليس قصير اهلكو ا فيه الحرس والنسل وعم الفساد الذي نتنادي الان لمكافحته وياله من نداء .
    * فقديما عندما كنا نتحدث عن الفساد عند الاسلاميين خرج علينا عرابهم عليه رحمة الله ليقول : انه لايوجد فساد الا في حدود بضع في المائة ، وعندما سالناه عن البضع في المائة اجاب الدكتور غازي صلاح الدين وقتها ليقول ان بضع في المائة تقع بين 3الي 9% ثم اكتشفنا ان الحي والمرحوم كانو يلتوون بعنق الحقائق وكانو يجبروننا بان نكذب ما نعيشه من واقع في الفساد وما نراه بأعيننا الشحمية من اساليب لجمع المال الحرام بكل وسيلة لا تسمى في القاموس سرقة صريحة ،ان الحديث عن مكافحة الفساد حقيقة يبعث في النفس التوثب والتوثب لايمت للوثبة بصلة ، لكنه يعني المضي قدما نحو ان لا نفقد بلادنا ولا يسقط هذا الوطن العزبز .. سلام يا ااااا وطن ..
    سلام يا
    قالت له اسرع ،لم يكن مسرعا ولم يكن مبطئاً ، كان كما الحقيقة (بين بين) نظر اليها ونظرت اليه بذات النظرة وبادلته عمق النظرة ، كتب علي الحائط تسقط ..تسقط .. فتلفت متسائلاً : هل سقطت ؟! وسلام يا..
    الجريدة الخميس٥ابريل٢٠١٨
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