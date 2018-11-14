14-11-2018, 08:12 PM

أسحاق احمد فضل الله

أسحاق احمد فضل الله

تاريخ التسجيل: 24-11-2015

مجموع المشاركات: 547 للتواصل معنا FaceBook

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Google Plus (مكتبة مفتوحة للتحديث) الــدرس بقلم إسحق فضل الله

08:12 PM November, 14 2018 سودانيز اون لاين

أسحاق احمد فضل الله-الخرطوم-السودان

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> أستاذ

> يبدو أنك في متوسط العمر .. وتطلب أن نشرح

> وطفل/ قالوا أمس/ أمه كانت تهمل نفسها.. والمرأة هذه يوماً ترتدي أحسن ما عندها.. والمكياج والحناء

> والطفل ينظر إليها في دهشة ليقول

: أمي.. هل أنت متزوجة؟!

> الطفل يحمل للزواج صورة

هي (ما يراه بعينيه) ولا يخطر له أن شيئاً هناك وراء ما يراه

> والمراهق يحمل للزواج صورة

> والأربعيني يحمل للزواج صورة

> والكهل..

> السياسيون والناس كل واحد منهم يحمل للسياسة صورة مثل تصور هؤلاء للزواج

> وتطلب أن نشرح

> والشرح.. عادة.. هو أن نقوم بنسج خيوط توجد في داخلك أنت

> ومصطفى محمود يرحمه الله يشرح بعضاً من استحالة هذا .. قال والطفل حين يسألك عن مذاق الجنس تقول له إنه شيء مثل السكر

> فما يعرفه الطفل هو السكر

> ونحن في كتاباتنا الطويلة نسعى للحديث مع كل أحد بنسج الخيوط التي توجد في داخله.

> لهذا.. أستاذ.. تبدو بعض كتاباتنا وكأنها تحدث (النخبة) كما تقول

> ولا نخبة ..و لا حاجة.. وكل ما في الأمر هو أن الحديث هناك لم يجد خيوطاً في داخلك ينسج منها ثوباً.

(2)

> وركام يكاد .. عندك.. يجمعه شيء هو حديثنا اليوم لتجد أن الركام المبعثر هذا هو (حروف في كلمة واحدة).. هل لاحظت أن كل حرف من حروف الهجاء له شكل مختلف؟

> وهاك...

> فالأرومو.. وتجفيف المصارف في السودان.. ويحيى وحسين وقادة تمرد كردفان.. وشراك المخابرات.. وأغاني أم كلثوم.. كلها يدهشك أنها أنغام في إيقاع واحد

> وكلها أحداث نركمها.. عفواً..( زي ما تجي.. تجي) ونقرأها لنفاجأ بأننا نقرأ حدثاً واحداً.

(3)

> وعن المصارف والعنوسة والجريمة ومخطط الهدم قالوا

: المصارف تستقبل مائة أو مئتي مليار هي إيداعات العملاء

> وعملاء يسحبون ملياراً أو اثنين .. والمصارف تعطي هذا من أموال هذا

> وما يبقى من الإيداع.. وهو عادة كثير كثير.. تستخدمه الدولة لإدارة الدولة

> وحين يتجه العملاء كلهم لسحب الأموال كلها تعجز الدولة عن دفع المطالبات

> عندها تنهار (الثقة) بين العميل والمصرف

> وعندها يبتعد المواطن عن الدولة وعن السوق

> وعندها تنهار الدولة والعملة

(4)

> وتنهار الدولة والعملة جملة تعني أنه

> لا عمل.. وبطالة

> وبطالة تعني جريمة وفقر

> وفقر يعني عنوسة وفجور

> وفجور يعني و...

(5)

> وبحث نقرأه.. والحلو يدعو للانفصال

> وجنوب النيل يرفض الدعوة هذه. وينفصلان

> ويحيى وحسين.. من السعودية.. ينفخان في النيران

> والنفخ يمتد إلى ما يحدث الآن في إثيوبيا

> فالمدعي العام في إثيوبيا

يطلب أمس الأول اعتقال واحد وعشرين من قادة جهاز الأمن هناك

(يتهمهم بالتدبير لاغتيال آبي أحمد يوم انفجار الميدان المشهور)

> خبر عادي جداً

> لكن ما تحته هو أن (الجهة التي تدبر تفجير إثيوبيا/ والتي تعرف أن التحقيق يصل إليهم حتماً/ يدبرون الأمر بحيث يبدو وكأن الأرومو.. ينقلبون على بعضهم..

فالخمسة الذين دبروا التفجير كانوا من الأرومو .. الذين هم من قبيلة آبي أحمد..

> ثم طبقة تحت الطبقة هذه ما تريده هو صناعة الهجرة إلى السودان

> لأن الهجرة هذه تحتها طبقة .. وثالثة..

(5)

> وتسأل عن المعونات.. أين هي.. وما هي.. وتقول إن حديثنا أمس يشكك في كل تعاون مع العالم

> والعالم يا سيدي الآن .. وقبل الآن.. هو

> كل ما يبدو حلواً فيه هو نوع من السموم

> حتى ما يبدو بريئاً هو شيء ليس بريئاً.. وهو شبكة لاصطيادك

> فالعالم المتقدم يبيع لنا.. للجيوش وللصناعة.. أسلحة ومعدات وعربات وطائرات بأسعار رخيصة رخيصة

> رخيصة..!!

> يسلمنا ثم (يلبد) خلف الحائط فالعالم يعطي الطائرة بسعر صغير.. ثم يطلب سعراً خرافياً لكل قطعة غيار.. والطائرات قطع غيارها لا تنتهي

> والعالم يبيعنا عرباته ومعداته بسعر صغير

> حتى يحصرنا عنده هو فقط

> عندها نصبح بين أن تتحول عرباتنا إلى أكوام من الخردة.. وبين أن نشتري منتجات مصانعه بأسعار خرافية

> ..و..

> وعفواً فالحكاية التي سردناها من قبل عن المعونات نكررها لأنها تكفي

> فمصر تتلقى خدمة كهرباء (مجاناً) .. والقرى المصرية التي كان المزارع فيها ينهض مع الفجر ويزرع تجعلها الكهرباء يسهر مزارعها مع التلفزيون

> ثم ينهض في العاشرة

> ولا زراعة..

> وقالوا إن مبارك ( الرئيس السابق) يخطب مجلس الشعب ليقول مرحباً بالكهرباء

> (نعم دخول الكهرباء (للقرى) عمل جيد.. فهناك المزارع قبل الكهرباء لا يجد من (يسليه) وهكذا يتسلى بالولية.. وهكذا ينتج أفواهاً جديدة تحتاج الطعام.. وأنا ما عنديش طعام.. و..)

> إسرائيل في حربها الممتدة كان بعض ما تريده هو هذا

> والآن يا أستاذ

من أي المراحل السياسية تريد أن نبدأ لك الشرح

> مرحلة الطفل أم المراهق أم.. أم؟











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