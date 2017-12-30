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الغرق في ميتافيزيقا اللعن بقلم أمل الكردفاني

30-12-2017, 02:48 PM

أمل الكردفاني
<aأمل الكردفاني
تاريخ التسجيل: 26-10-2013
مجموع المشاركات: 300

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الغرق في ميتافيزيقا اللعن بقلم أمل الكردفاني

    02:48 PM December, 30 2017

    سودانيز اون لاين
    أمل الكردفاني-القاهرة-مصر
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    مدرسة اللغة العادية ذهبت الى أننا نستخدم الكلمات بمفاهيم عامة وغير منضبطة كاستخدامنا العام لكلمة حب مثلا فنحن لا نستطيع تحديد مفهوم وضعي تجريبي لهذه الكلمة... واننا كبشر نفهم ذلك المعنى العام ونتداوله ونتفاعل معه كما لو كان شيئا ماديا ..ولذلك فقد نفت هذه المدرسة ما اتجهت اليه المدرسة الوضعية المنطقية التي طالبت باقصاء كافة الكلمات التي ليس لها مرجع امبريقي علمي.
    من ضمن الكلمات التي نستخدمها بدون ان يكون لها معنى واضع بل شديد الميتافيزيقية هو كلمة (لعن) او لعنة او يلعن او ملعون.... فبالعودة الى القواميس العربية سنجد انها لم تحسم مفهوم هذه الكلمة .
    لَعَنَ ( فعل ):لعَنَ يلعَن ، لَعْنًا ، فهو لاعِنٌ ، لَعَّانٌ ، والمفعول مَلْعون ولعينٌ والجمع : مَلاعين ُلَعَنَ الرَّجُلَ : سَبَّهُ ، شَتَمَه ُلَعَنَهُ اللَّهُ : أَخْزَاهُ وَأَبْعَدَهُ مِنَ الخَيْر لعن الكلبَ أْو الذئبَ : طرده لَعَنَه فلانٌ غيرَه : قال له عليك لعنةُ الله أمرٌ لاعِن : جالب للَّعْن وباعث عليه ،لَعَنَهُ فلانًا : سبَّه وأَخزاه
    أما في اللغة الانجليزية فلم يكن الحال بأفضل منه في اللغة العربية ..

    1.

    a solemn utterance intended to invoke a supernatural power to inflict harm or punishment on someone or something.

    "she'd put a curse on him"

    synonyms:malediction, hex, jinx; More

    2.

    an offensive word or phrase used to express anger or annoyance.

    "his mouth was spitting vile oaths and curses"

    synonyms:obscenity, swear word, expletive,oath, profanity, four-letter word,dirty word, blasphemy; More

    verb

    1.

    invoke or use a curse against.

    "it often seemed as if the family had been cursed"

    synonyms:put a curse on, put the evil eye on,

    "it seemed as if the family had been cursed"

    2.

    utter offensive words in anger or annoyance.



    ورغم هذا السيلان الكبير لهذه الكلمة إلا أن جماعة كبيرة من البشر تؤمن بها -على غموضها-وتعتقد بنتائجها الشريرة ..بل ان توجيه اللعنة لشخص معين قد يؤدي الى استفزازه بل والشعور بخوف من المستقبل ، واعتقاد بأن القوى الخارقة ستعمل عملها الشرير وتعرقل كافة طموحاته وتعيق سعادته.
    هذا الشعور البشري العميق تجاه كلمة غير محددة المعالم ككلمة (لعنة) هو جانب يتشكل داخل وعي الانسان بالتضايف الى مفاهيم ثيولوجية وميثولوجية اخرى ، كاعتبار الاعاصير والبراكين غضب من الآلهة او لعنة .او الاخذ في الاعتبار على نحو ايماني قاطع حركات الفلك والابراج كمؤثر على حياتنا العاطفية والمالية والعملية وباختصار على حياتنا بشكل شامل جدا..
    كلمة اللعنة استخدمت في الكتب الدينية ايضا بهذا الطرح الهلامي بحيث تلقى اللعنة كتعويذة ساحرة شريرة على الشخص المرتكب للاثم بعد ان اغضب مشاعر الآلهة ... ولا نعرف من خلال الطرح الديني هل اللعنة تعني العذاب ام هي مجرد مشاعر سالبة لدى الآلهة .. لأن اللعنة ليست هي العذاب والا لما كنا بحاجة الى هذه الكلمة ... وبالتالي قد تكون اللعنة هي مشاعر سخط لدى القوى الماورائية وأن لهذه المشاعر الساخطة تأثيرات معرقلة لحياة الفرد الطبيعية..
    الانسان بوجه عام يميل الى الغيبيات ، فلو ابحرنا في كل عالمنا البشري لن نجد اي مجموعة انسانية تخلو من مثل تلك المعتقدات .. مع ذلك فقد خفت سطوة المعتقدات قليلا بعد الاكتشافات العلمية البشرية ، فانتهت مثلا اعتقاداتنا بأن الاعاصير والزلازل غضب من الآلهة بل اصبحنا نتعامل معها كأشياء طبيعية لها اسبابها العلمية بيولوجية او جيولوجية او خلافه .. بل أن الانسان بدأ في تسخير الطبيعة بحيث استطاع ان يؤثر على حركتها وتفاعلاتها . مما نقل دور الآلهة الى ميدان آخر أكثر بعدا مما كان عليه الامر قبل مئات او آلاف السنين..
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