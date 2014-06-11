كيفية الحصول على (الطاعون)
منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مرحبا Guest [دخول]
اخر زيارك لك: 24-12-2017, 06:19 PM الصفحة الرئيسية

اراء حرة و مقالات
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »

العلم و التكنولوجيا وجهان لعملة الثقافة / بشير محمد علي بشير

11-06-2014, 08:56 PM

بشير محمد علي بشير
<aبشير محمد علي بشير
تاريخ التسجيل: 17-03-2014
مجموع المشاركات: 13

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


العلم و التكنولوجيا وجهان لعملة الثقافة / بشير محمد علي بشير


    إن مشكلة التقدم التكنولوجي للجهات التي مازالت تشكو من نقص في التنمية لايمكن حلها جذريا باسترداد التقنيات الأجنبية أو إدخال العلوم التطبيقية الجاهزة (على عجل) بشكل من الأشكال . فلا يمكن للتقدم أن يتحقق بصورة جذرية إلا بالابداع والدعم ، حسب سياق ينمو داخليا في قلب الحقيقة الإنسانية للمجتمعات المعنية من الوجهتين الثقافية والإجتماعية للعلم.
    إن الأمر الأساس الذي يجب التركيز عليه هو أن العلم والتقنية الجديدة كلاهما من المكونات العضوية في الثقافة . وهما لايصبحان مرتبطين اجتماعيا ومنتجين اقتصاديا إلا إذا تم دمجهما في البيئة الثقافية التي يعملان فيها ، وبذلك يصيران ظاهرة ديناميكية تستحث التجديد والإبداع .
    ونفهم من هذا أن أكبر كذبة هي مايسمى بنقل العلوم والتكنولوجيا ، ليس هناك شيئ يمكن تسميته بنقل التكنولوجيا ، فمجرد استيراد المنتج التكنولوجي ، فضلا عن استيراد الفنيين للسهر على تشغيله وصيانته ، ليس بحالٍ اسْتيراداًللتكنولوجيا . فما يتم نقله تحت غشاء هذا المصطلح نقل التكنولوجيا هو مجرد مواد عفى عليها الزمن وبأثمنة لامبررلها ، أما التمكن من التكنولوجيا فهوا نتيجة عمل وبحث وإبداع ذاتي ، وذلك مسار يستحيل بيعه أو شراؤه ، ولا سبيل إلى الوصول إليه إلا باكتساب المعرفة وتنشيط الابتكار .
    إن العلم أو التقنية لايمكن نقلهما ، لأنهما نتاج نسق ثقافي ؛ فالقيم الثقافية هي التي تحدد الفكر العلمي والإبداع والابتكار . فالعلم والتكنولوجيا ليسا المحركين الأولين للتغيير الاجتماعي بل القيم الثقافية عي المحرك الأساس، وهي التي تجعل التغيير ميسورا من خلال تمكين الأفراد من استيعاب العلم والتكنولوجيا . وهذا ماأسميه بانثهار العلم والثقافة.
    ولهذا نجد أن اليابانيين بالرغم مما يشاع عنهم لم ينقلوا التكنولوجيا . إن اليابانيين سلكوا في استيراد التكنولوجيامسلكا فريدا بحيث اتجهوا إلى تحليل المواد المستوردة بهدف فهم آلياتها وكيفيه عملها بقصد فهم مل جزء من جزئياتها،وإعادة تركيبها وفق مقاييس وأذواق مغايرة ، ففي التركيب الجديد نجد أن هناك إبداعاً يابانياً ينسجم مع القيم المجتمعية ومع الخصوصية اليابانية وفق ذوق الإنسان الياباني في الحياة . فهناك إذن إبداع ذاتي ، وبدون هذا الإبداع الذاتي لايمكن التحدث عن التكنولوجيا .
    هناك عامل أخر في الإبداع التكنولوجيا هوا العامل السياسي والإدارة السياسية.إن العامل الأساس في نجاح الإبداع التكنولوجي هوتوفير الإرادة السياسية وتوفير جو الحرية لأصحاب المواهب العلمية والفنية ، وهذا يتطلب بطبيعة الحال احترام الإنسان .
    ووجود العنصر البشري المتوفر على القدرات الفنية والعلمية العالية شرط ضروري في نجاح العملية الإبداعية ،وهذا الشرط متوفر في عالمنا الغربي والإسلامي، خاصة إذا علمنا أن كبار المتخصصين في المراكز العلمية والتكنولوجية في العالم الغربي هم مسلمون،ولكن غياب الحقوق والحريات العامة وغياب احترام الإنسان ، كل ذاك حرم العالم المتخلف من الاستفادة من طاقاته الذاتية وأصبح يعيش حالة نزيف مستمر لأدمغته وذوي القدرات فيه .
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

22-12-2017, 11:48 PM

مغربي


للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: العلم و التكنولوجيا وجهان لعملة الثقافة /نص في ملكية الكاتب المهدي المنجرة (Re: بشير محمد علي بشير)

    للأسف النص للكاتب المهدي المنجرة:"حوار التواصل من أجل حوار معرفي عادل" دار وليلي للنشر، ط6، 2000، ص116-117. وقد تمت سرقته ونشره باسم شخص آخر.
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>

تعليقات قراء سودانيزاونلاين دوت كم على هذا الموضوع:
at FaceBook




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات
فيديوهات سودانيزاونلاين Sudanese Online Videos
صور سودانيزاونلاين SudaneseOnline Images
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
Sudanese Online Wikipedia



فيس بوك جوجل بلس تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست Google News
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
 اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين 		News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de