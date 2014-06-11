11-06-2014, 08:56 PM

بشير محمد علي بشير

بشير محمد علي بشير

تاريخ التسجيل: 17-03-2014

مجموع المشاركات: 13 للتواصل معنا FaceBook

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العلم و التكنولوجيا وجهان لعملة الثقافة / بشير محمد علي بشير



إن مشكلة التقدم التكنولوجي للجهات التي مازالت تشكو من نقص في التنمية لايمكن حلها جذريا باسترداد التقنيات الأجنبية أو إدخال العلوم التطبيقية الجاهزة (على عجل) بشكل من الأشكال . فلا يمكن للتقدم أن يتحقق بصورة جذرية إلا بالابداع والدعم ، حسب سياق ينمو داخليا في قلب الحقيقة الإنسانية للمجتمعات المعنية من الوجهتين الثقافية والإجتماعية للعلم.

إن الأمر الأساس الذي يجب التركيز عليه هو أن العلم والتقنية الجديدة كلاهما من المكونات العضوية في الثقافة . وهما لايصبحان مرتبطين اجتماعيا ومنتجين اقتصاديا إلا إذا تم دمجهما في البيئة الثقافية التي يعملان فيها ، وبذلك يصيران ظاهرة ديناميكية تستحث التجديد والإبداع .

ونفهم من هذا أن أكبر كذبة هي مايسمى بنقل العلوم والتكنولوجيا ، ليس هناك شيئ يمكن تسميته بنقل التكنولوجيا ، فمجرد استيراد المنتج التكنولوجي ، فضلا عن استيراد الفنيين للسهر على تشغيله وصيانته ، ليس بحالٍ اسْتيراداًللتكنولوجيا . فما يتم نقله تحت غشاء هذا المصطلح نقل التكنولوجيا هو مجرد مواد عفى عليها الزمن وبأثمنة لامبررلها ، أما التمكن من التكنولوجيا فهوا نتيجة عمل وبحث وإبداع ذاتي ، وذلك مسار يستحيل بيعه أو شراؤه ، ولا سبيل إلى الوصول إليه إلا باكتساب المعرفة وتنشيط الابتكار .

إن العلم أو التقنية لايمكن نقلهما ، لأنهما نتاج نسق ثقافي ؛ فالقيم الثقافية هي التي تحدد الفكر العلمي والإبداع والابتكار . فالعلم والتكنولوجيا ليسا المحركين الأولين للتغيير الاجتماعي بل القيم الثقافية عي المحرك الأساس، وهي التي تجعل التغيير ميسورا من خلال تمكين الأفراد من استيعاب العلم والتكنولوجيا . وهذا ماأسميه بانثهار العلم والثقافة.

ولهذا نجد أن اليابانيين بالرغم مما يشاع عنهم لم ينقلوا التكنولوجيا . إن اليابانيين سلكوا في استيراد التكنولوجيامسلكا فريدا بحيث اتجهوا إلى تحليل المواد المستوردة بهدف فهم آلياتها وكيفيه عملها بقصد فهم مل جزء من جزئياتها،وإعادة تركيبها وفق مقاييس وأذواق مغايرة ، ففي التركيب الجديد نجد أن هناك إبداعاً يابانياً ينسجم مع القيم المجتمعية ومع الخصوصية اليابانية وفق ذوق الإنسان الياباني في الحياة . فهناك إذن إبداع ذاتي ، وبدون هذا الإبداع الذاتي لايمكن التحدث عن التكنولوجيا .

هناك عامل أخر في الإبداع التكنولوجيا هوا العامل السياسي والإدارة السياسية.إن العامل الأساس في نجاح الإبداع التكنولوجي هوتوفير الإرادة السياسية وتوفير جو الحرية لأصحاب المواهب العلمية والفنية ، وهذا يتطلب بطبيعة الحال احترام الإنسان .

ووجود العنصر البشري المتوفر على القدرات الفنية والعلمية العالية شرط ضروري في نجاح العملية الإبداعية ،وهذا الشرط متوفر في عالمنا الغربي والإسلامي، خاصة إذا علمنا أن كبار المتخصصين في المراكز العلمية والتكنولوجية في العالم الغربي هم مسلمون،ولكن غياب الحقوق والحريات العامة وغياب احترام الإنسان ، كل ذاك حرم العالم المتخلف من الاستفادة من طاقاته الذاتية وأصبح يعيش حالة نزيف مستمر لأدمغته وذوي القدرات فيه . |Articles |News |مقالات |بيانات