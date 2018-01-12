منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مرحبا Guest [دخول]
اخر زيارك لك: 12-01-2018, 08:52 PM الصفحة الرئيسية

اراء حرة و مقالات
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »

العلاقة مع مصر ، وغلاء المعيشة . 1-2 بقلم أيمن الصادق

12-01-2018, 03:41 PM

أيمن الصادق
<aأيمن الصادق
تاريخ التسجيل: 08-06-2017
مجموع المشاركات: 21

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


العلاقة مع مصر ، وغلاء المعيشة . 1-2 بقلم أيمن الصادق

    03:41 PM January, 12 2018

    سودانيز اون لاين
    أيمن الصادق-sudan
    مكتبتى
    رابط مختصر

    نصف الكوب

    [email protected]



    في سبتمبر من العام 2012 ناقشت " بنصف الكوب " هنا ( بصحيفة الجريدة ) موضوع العلاقات السودانية المصرية في ضوء متغيرات السياسية الدولية في المنطقة ، وبروز قوى إقتصادية في الخليج تم تسخيرها في صُنع نفوذ، مع الأخذ في الإعتبار أفول نجم مصر وغيابها كدولة مؤثرة وإنتهيت فيه لحقيقتين ( حسب رأيي ) وهي أن أوباما في ولايته الأولى قال في خطابه الشهير بجامعة القاهرة في زيارته لمصر في العام 2009 : " لسنا أعداء ولسنا حلفاء " وهذا القول يُحدث عن أن أميركا لا تعتبر مصر دولة بالنفوذ والقوة التي تسعى أميركا لبناء شراكات وتحالفات معها ! ، أما الثانية فهي أن قطر قد إجتهدت في التواصل مع المحيط وأثبتت وجودها في العديد من القضايا والأحداث الدولية ؛ بل حتى في الكوارث الطبيعية والأزمات الإنسانية ولذلك ربما تعتبر الدولة المحور .. لذا جاء العنوان " وداعآ مصر ، مرحبآ قطر " ، وكما رأيت فيه أيضآ ضرورة إعادة صياغة العلاقة مع مصر ، وهذا ربما سيحدث هذه الأيام ، وهو ضرورة إقتضتها مواقف عديدة ليس أولها حلايب وشلاتين ، ولا مساعي الراحل عمر سليمان في جعل السودان دائمآ البلد المضطرب المأزوم ، وأن يظل محاصر إقتصاديآ ، وبالطبع تم تنفيذ ذلك بصورة سهلة مع النظام القائم لمصالح آنية تتعلق ببقاءه مهما كان الثمن وهذا مؤسف ، ومعروف للقاصي والداني أن مصر تدير علاقتها مع السوداني مخابراتيآ بغطاء دوبلوماسي وهذا بإعتراف أحد الدوبلوماسيين المصريين ، وكان هنالك إحتجاج شفهي لهذا الأمر ، والذي أزعج نظام الرئيس الراحل جعفر محمد نميري .
    اذا قمنا بعمل جرد حساب أو تقييم العلاقة مع مصر منذ العام 1956 الى الآن لن نتفاجأ بأننا الخاسر الأكبر على كافة الأصعدة في السياسة والاقتصاد وكل شئ ، لأن موقفنا في السودان دائمآ موقف الرجل الفاضل ، والمسامح أبدآ ، وعلى مر الزمان لم يخضع الأمر (من الجانب السوداني ) لحساب الربح أوالخسارة ، أو ما يجب ان تكون علية العلاقات بين الدول في العُرْفين الدوبلوماسي والتجاري ، وأجدني أستغرب جدآ للمعلومات غير الصحيحة التي يرددها المصريين عن السودان وهل ان التاريخ عندهم مزيف وغير حقيقي أم أن الأمر جهل به ؟!
    أو على الأقل لم تكن القاهرة في يوم من الأيام وسيط حقيقي وصادق ، حريص على مصلحة السودان وشعبة بين أطراف الصراع على مر الحِقب ، آخرها ذلك الإتفاق - لازم الفائدة - بين الميرغني ، قرنق ، طه بالقاهرة .
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>

تعليقات قراء سودانيزاونلاين دوت كم على هذا الموضوع:
at FaceBook




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات
فيديوهات سودانيزاونلاين Sudanese Online Videos
صور سودانيزاونلاين SudaneseOnline Images
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
Sudanese Online Wikipedia



فيس بوك جوجل بلس تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست Google News
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
 اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين 		News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de