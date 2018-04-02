العلاج علي تكلفة الدولة بقلم محمد ادم فاشر

04:19 PM April, 02 2018 سودانيز اون لاين

محمد ادم فاشر-

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بتنا نسمع من وقت لآخر أصدر الرئيس أو أحد الوزراء قرارا يقضي بموجبه علاج أحد الأفراد علي حساب الدولة. لكثرة هذا التصرف بات أمرا عاديا يتقبله الجميع بطبيب الخاطر وبل يشكرون صاحب القرار ويضيفون في ميزان حسناته مع ذلك لا يعدو كونه أكثر من ضرب من ضروب الفساد لأن لا احد لديه الحق أن يأخذ من أموال الدولة ويمنحها لشخص آخر حتي ولو كان ذاك علاجا نعم ان العلاج في أحد مراحله علي الأقل يقوم به الدولة لجميع الأفراد إلا أن المرضي علي أبواب المستشفيات وبعض النساء تلدن في أبواب المصحات كيف يمكن أخذ اموالهم ويمنح لغيرهم بكرم الرئيس وسماحة الوزير ؟ لماذا لم يفعلوا ذلك بأموالهم ؟ ولذلك أن أمر علاج المواطنين يفترض النظر إليه بنظرة واحدة بيد أن تصنيف المواطنين بعضهم شخصيات مهمة لكون علان كان فنانا أو غنايا أو موظفا خدم الدولة كل ذلك يندرج في باب التميز والاحتقار للمزارعين والرعاة و الأعمال الخاصة وغيرها لأننا لم نسمع أن أحدهم حدث أن تم علاجه بالخارج أو الداخل علي تكلفة الدولة ولذلك يفترض استنكار هذا المسلك بل يفترض إصدار التشريع يدرج هذا التصرف في بند الفساد والتمييز وخيانة الأمانة .

ومن ناحية الاخري ان علاج كبار المسؤلين في الخارج بالقطع عمل غير أخلاقي في المقام الأول لأنهم هم المعنيين بترتيب المشروعات العلاجية لكل المواطنين في البلاد وطالما لم يتمكنوا ذلك حتي لأنفسهم كان ذلك اعترافا صريحا بالفشل و اعترفا بالفشل علي ترتيب مصير العباد لا يفترض أن يظل في منصبه.ولكن الاقبح أن يأخذ أموال المرضي و يتعالجون هم واسرهم في الخارج بدعوي انهم يتعالجون بأموالهم وهو والجميع يعلم أن معظم المسؤولين الذين يتعالجون وأسرهم في الخارج أو حتي في المستوصفات ألفاخرة بالداخل ما كان من الممكن لو لم يكونوا في وضع يمكنهم من سرقة أموال الشعب .

نعم هذا السلوك قد تعم كل الدول الأفريقية و يفترض أن تكون هناك تشريعات تمنع المسؤولين من الاستفادة من العلاج في الخرج يكون مشفوعا بالقسم الذي يؤديه عند تولي الرئاسة أمام القضاة حتي ولو بأموالهم الخاصة لأن من مسؤوليتهم أن يوفروا العلاج لأي شخص في بلده أو أن يكون مصيره مثل بقية الشعب ونحن اذ نقول والحديث هنا موجهه بالضرورة للدول الديموقراطية في أفريقيا لأن حكام السودان أفضل خدمة يقدموه للشعب السودان في مجال العلاج أن يروننا عرض اكتافهم لأن معظم الأمراض ناتجة منهم وكل الموت بسبب

بل يقتلون الاصحاء بأيديهم . |Articles |News |مقالات |بيانات