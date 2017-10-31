العقل الباطن؛ رداً على افتراءات الصحفي عبدالله آدم خاطر حول علاقة النفار بنقل عاصمة دارمساليت من در

02-12-2017, 09:45 PM

احمد المصطفي





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Re: العقل الباطن؛ رداً على افتراءات الصحفي عب (Re: احمد المصطفي)

الحلقة الثالثة

لقد خلصت في الحلقة الفائتة الي ان لشيخ السنوسي النفار دور بارز في تسمية الجنينة و نقل عاصمة دار مساليت اليها من قرية درجيل شرق الجنينة و كما اشرت لدوره الدبلوماسي في انضمام دار مساليت الي السودان اما بالنسبة لموضوع هذه الحلقة فالسؤال الذي يثور هل منطقة الجنينة كانت مأهولة بالسكان قبل نقل العاصمة اليها و استقرار السلطان بحر الدين بها

لقد ذكرت في الحلقة الاولي ان قبل بروز البدنات الأربعة التي شكلت فيما بعد دار مساليت لقد كان هذا المكان خلويا منازع حوله بين سلطنتي الوداي و دارفور لذا هذه الواقعة تحتاج الي مزيد من البحث و التحقيق ,اما بالنسبة لموقع مدينة الجنينة فالثابت نشب خلاف بين سلطاني دارفور و الوادي بسبب حصان فسير الأول جيشا جرارا لغزو مملكة الوداي, و قد عسكر الجيش المذكور في الفضاء الذي يسمي سابقا بنقعة كرك و الان في الرقعة التي شيد فيها مطار الشهيد صبيرة و لما علم سلطان دار وداي بذلك احضر عدد من الشيوخ و الفقراء و طلب منهم الدعاء لرد كيد الغزاة فحدث امر غريب, حيث ان الدعاء اتعمل في مجموعة من الثيران ثم اقتيدت الثيران المذكورة الي موقع بالقرب من الحدود ثم اطلقت, و كما يقولون في خلقه شئون و كأن الثيران موجهة بريموت كنترول و صلت الي حيث يعسكر جيش الفور بكامل صحتها و لم يشك فيها احد فذبحت و اكلت بشراهة و لم تمض سواء سويعات حتي أصيب اغلب الجيش المذكور بالطاعون الذي اودي بحياة ما يقارب ثلثيه الامر الذي ادي الي فشل الغزوة و عودت الجيش

من الجدير بالذكر لقد وردت المعلومة المذكورة انفا في كتاب جغرافية و تاريخ السودان لمؤلفه نعوم شقير لكن للأمانة لم يحدد المكان الذي عسكر فيه جيش الفور بل ذكر بالقرب من الحدود بين المملكتين المتنازعتين لكن والدي رحمة الله عليه حدد المكان الذي ذكرته من خلال الروايات الشفوية

اما عن سكان الرقعة التي صارت فيما بعد دار مساليت, غني عن القول ان سكان دار فور الأوائل هم الفرتيت و فيما يتعلق بالرقعة التي نتحدث عنها هنالك معلومات متواترة عن وجود اثار للفرتيت بمناطق كرينك و امتجوك,كما هناك روايات تفيد بوجود مجموعة تسمي الامبوس حول موضع الجنينة سابقا تقطع طريق للحجيج القادمين من غرب افريقيا و تذهب بعض الروايات الي ان هذه المجموعة الان صارت من ضمن بطون قبيلة المساليت و ربما تحمل اسم السوربنق

في التاريخ القريب الذي سبق نقل عاصمة دار مساليت من درجيل الي الجنينة كانت في قلب المدينة الحالية محطة صغيرة يتزود فيها الحجاج القادمين من غرب افريقيا لذا معظم سكنها من ذات أصول الحجيج و عليه البرنو العابرين حلتهم كانت تقع غرب السوق في المكان الذي شيد فيه مجمع السلطان تاج الدين الطبي الي منزل أولاد كانوري و منزل المرحوم عبد الله كباشيي و اخر شيخ للبرنو في هذا الحي يدعي احمد شاري و كان يقيم شرق الوكالة الإسلامية سابقا أي ورشة شاكر القديمة ثم رحل الي مدينة ود مدني و ترك منزله كامانة للسلطان و الي الغرب منهم حلة الهوسا المعروفة حتي الان او قول حي الكفاح و مما يجدر ذكره ان معظم المواقع الحيوية التي تقع في دائرة السوق كانت تخص بعض الداجو و جلابة نمرو و الحجاري هذه دلالة انهم وصلوا مبكرا الي هذه المدينة اما في اقصي شمال المدينة كانت هنالك ضاحتين هما ترتو و حجر ليريا و سكانهما من المساليت و علي الأرجح خشم بيت يسمي ليرنق, اما في المنطقة التي تقع الي الجنوب من قلب المدينة في مربع المرحوم مكي ادريس و علي محمد يوسف و شرف الدين عبد البنات كان يقيم فيه مجموعة من الحداحيد



اما في الجزء الجنوبي الشرقي و المنطقة التي سميت بحلة ود مطيس هنالك معلومة غائبة عن معظم الناس حيث ان مؤسسي هذا الحي هم بقايا جيش رابح بن الزبير باشا الذي غزا مملكة باقرما و عندما دخل الفرنسيين تشاد حاربهم في موضع مدينة انجمينا عاصمة تشاد الحالية فانهزم و قتل و تفرق جيشه فعاد بعضهم الي السودان و من المعلوم ان قوام هذا الجيش من البندا و مساليت و قمر جنوب دارفور و قد حدثني احد المسنيين الي زمن قريب كانوا يحتفظون ببعض الالات الموسيقية العسكرية

لم اتحر عن أسباب و تاريخ نقل عاصمة دار مساليت الي الجنينة بالرغم من انني سمعت روايات مباشرة عن يوم الرحيل من درجيل الي الجنينة الرواية الاولي من حبوبة أتيمه والدة عمي مصطفي النفار حتي و صفت لينا قطيتين حملتا علي الاكتاف من قرية ليبيري الي الجنينة و هي شديدة التعلق بهما حيث ظلت تقيم بإحداها الي حين و فاتها رغم انو بيتها كان مبني بالمواد الثابتة و كما استمعت لرواية اخري من حاجة فائقة حبوبة أولاد بيلو و هي ذكرت انو لما تحركوا من درجيل كانوا برفقة ماما انديلي جد العمدة الامين ثم انقسموا لمجموعتين ماما انديلي استقر في حارته المعروفة التي سميت فيما بعد بزريبة العمدة و ناس حاجة فائقة الي الجنوب منه أي تحت الحرازة علي حسب معرفتي بالضواحي الشرقية علي الأرجح سبب نقل العاصمة ربما يكون نقص المياه و بالأخص بعدما أسس السلطان بحر الدين و شيخ السنوسي الجنائن في وادي ذي زرع

حاصل ما تقدم السلطان بحر الدين كان رجلا عادلا لا يظلم احد و لا ينزع حق احد لذا لم تمتد يده الي المواقع الاستراتيجية التي كانت مسكونة و من البديهي في ذاك الزمن يجوز للسلطان ان يفعل ما يشاء لكن السلطان العادل اختار منزله المعروف بحي التضامن رغم انه يقع في منطقة طرفية ثم بدا في توزيع المساحات الغير مشغولة الي مرافقيه من الاعيان و العشائر و افراد الاسرة , فسكن السواد الأعظم من افراد اسرته بحي الثورة و الشهيد و جزء بحي الشاطئ الذي كان يسمي بحارة أبوه شاتوت, اما شيخ السنوسي النفار و الفيزان الاخرين تم منحهم الجزء الغربي من حي الثورة و كانت تسمي بحلة الفيزان, البرنو المستوطنين اسكنهم السلطان بحي الزهور أي شرق السوق الكبير و من المعلوم انهم يتولون القضاء منذ عهد السلطان ابكر و لديهم فاس داخل ارض المساليت في كونقي ناحية كرينك يقال انو منذ عهد سلطان الفور محمد حسين و هذه الواقعة أيضا محتاجة الي مزيد من البحث ,بالنسبة لشياخة البرنو بالجنينة سلمت لشيخ السنوسي احمد الذي احضره السلطان من كونقي و قد كان مرجع في تاريخ دار مساليت ,اما اسرة الشيخ أبو القاسم كانت تقيم في الموقع الذي شيد فيه الطابية أي رئاسة الجيش باردمتا و لها امتدادات في قرية درتي

من الجدير بالذكر ان من الاسرة المالكة و الاعيان الذين و ضعوا اياديهم علي مواقع مميزة في العاصمة الجديدة هم ابونا/ بدوي ابكر حيث امتلك مساحات واسعة بحي المجلس و يقال تبرع هو او ورثته بالقطع التي شيد فيها مجلس ريفي دار مساليت بما فيها بيوت الموظفين, امين احمد جد ناس حسن الزين امتلك موقع النيابة الحالية و المطافئ و البيت الذي كان يقيم فيه السلطان عبد الرحمن و يقال ان السلطان بحر الدين اوصي ابنه فيل و فاته 1951 برد الأرض لورثة أمين احمد المتوفي عام1945

المجموعة الوحيدة التي امر السلطان بحر الدين بترحيلها من سكنها هم الحداحيد الذين كانوا يقطنون في مربع مكي ادريس علي أساس ان سكنهم في اتجاه القبلة غير مقبول لذا رحلوا الي حي التضامن جنوب بالقرب من رهد كلنقي و بصراحة

انا ما استخدمت العبارة التي سمعتها بالضبط لكن من المعلوم ان معظم قبائل دارفور مازالت تضطهد هذه الفئة بالرغم من اهميتها و قد يكون الامر عاديا بمقاييس ذاك الزمن

هذا عن نشأة مدينة الجنينة و سوف اتناول في الحلقة القادمة الإدارة و القضاء في عهد السلطان بحر الدين

و نواصل

احمد المصطفي

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