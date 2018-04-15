العادي العربي يصبح.. استثناءً سعودياً! (٢) بقلم محمد لطيف

05:26 PM April, 15 2018 سودانيز اون لاين

محمد لطيف-Sudan

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القمة العربية رقم (29) والتي سُميت بقمة الظهران.. كان مقرراً لها أن تنعقد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.. ولكنها انتقلت إلى العاصمة السعودية الرياض بطلب من الإمارات العربية المتحدة.. ثم انتقلت إلى مدينة الظهران شرقي المملكة.. ولعل إشارتنا بالأمس إلى أن درة معمارية مخصصة للشأن الثقافي وهي مركز الملك عبد العزيز آل سعود الثقافي.. ستحتضن القمة.. دفعت البعض إلى القول.. إن نقل القمة إلى الشرق سببه النأي عن الصواريخ التي يطلقها الحوثيون على العاصمة السعودية الرياض.. وبالطبع نحن بالأمس لم نتحدث عن القرار الأمني الذي نقل القمة العربية من الرياض إلى الظهران.. بل أشرنا إلى القرار السياسي الذي اختار مركزا ثقافيا ضخما ليكون مقرا للقمة العربية المرتقبة اليوم.. ولعل ما يحمد لقيادة المملكة أنها ومنذ أول اعتداء على أراضيها من قبل السلطة غير الشرعية في اليمن.. اختارت أن تتعامل بشفافية مطلقة.. وحرصت وسائل الإعلام السعودية على أن تكون أول من يعلن عن أي اعتداء على أراضيها.. حتى لو كان ذلك في عاصمتها الرياض.. ولعل المراقب قد لاحظ.. دونما جهد.. أن ذلك قد جعل المملكة وقيادتها محل احترام العالم وتقديره.. وليس العكس.. بل أبرز قوة المملكة وقدرتها على التعامل مع الموقف.. وليس ضعفها وهروبها من مواجهته.. إذن قرار نقل القمة العربية إلى الظهران بدلاً من الرياض.. يعكس في الواقع قوة المملكة لا ضعفها.. تصديها لدورها بمسؤولية وليس العكس.. الموقف يحسب للمملكة لا عليها.. وتظل بعد ذلك الحقيقة أن كثيراً من المقار غير ذات الدلالات أو الصبغة الثقافية.. كانت موجودة ومتاحة لاستضافة القمة العربية في المنطقة الشرقية.. لذلك اختيار ذلك المعقل الثقافي كان لافتا يستحق التأمل..!

القمة تلتئم اليوم.. وسط آمال عريضة.. كل الدول العربية حاضرة.. حتى دولة قطر من المؤمل أن تكون هنا.. وإن لف الغموض مستوى التمثيل حتى الآن.. ولكن ولئن حضرت قطر تمثيلا.. فإن القضية القطرية.. أو إن شئت سمها المقاطعة القطرية.. ستكون غائبة.. تصريحات السيد عادل الجبير وزير الخارجية السعودي كانت واضحة وقاطعة.. (هذه القضية تناقش على مستوى المؤسسات الخليجية فقط.. عليه لن تطرح في القمة العربية..).. وفي المقابل فثمة قضية سيكون صاحب الشأن فيها غائبا.. أما القضية فستكون حاضرة وبقوة.. فإذا كانت أمانة الجامعة العربية قد التزمت بقرار القمة السابقة بتعليق عضوية سوريا.. بالتالي تعليق مشاركات الرئيس السوري في أنشطة الجامعة.. خاصة قممها.. فإن القضية السورية بتشعباتها المختلفة ستكون حاضرة بقوة.. خاصة بعد التطورات العسكرية الخطيرة التي شهدتها سوريا منذ صباح الأمس..!





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