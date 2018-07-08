الظُلم القادم .. (2) بقلم الطاهر ساتي

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08-07-2018, 03:10 PM

الطاهر ساتي
<aالطاهر ساتي
تاريخ التسجيل: 11-08-2014
مجموع المشاركات: 899

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الظُلم القادم .. (2) بقلم الطاهر ساتي

    03:10 PM July, 08 2018

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    الطاهر ساتي -الخرطوم-السودان
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    :: وصلاً لما سبق، وهو عرض لظلم مرتقب .. وكما تعلمون، في كل بلاد الدنيا والعالمين، ما عدا بلادنا، تضع أجهزة الدول سياساتها العامة بحيث لا ترهق الضعفاء .. ولأن السياسة التعليمية هي (أم السياسات)، تعد الدول من القوانين واللوائح ما تساعد الضعفاء على التعليم ..هناك من يميًز - بالقانون واللائحة - طلاب المناطق (الأقل نمواً)، أو الأقليات التي تعيش على هامش الحياة، بحيث تتعلم وتندمج في الشعب والدولة .. وهناك من يميًز - بالقانون واللائحة - تعليم المرأة و.. هكذا.. فالتمييز الإيجابي، في كل دول العالم ، دائما ما يكون لصالح الأقليات والفئات الضعيفة ..!!

    :: ولكن في بلادنا، فان سياسة التعليم العالي - بالقانون و اللوائح - تمضي قدماً، عاماً تلو الآخر، بحيث تسحق الضعفاء و تدعم من الفئات المجتمع ما لا تستحق الدعم ..وبزاوية أمس، نقلت عن لائحة القبول للجامعات النص الآتي : ( يقبل أبناء العاملين بوزارة التعليم العالي مجانا ضمن فرص القبول العام)، ثم سألت : لماذا هذا الإعفاء أبناء العاملين بوزارة التعليم العالي فقط لاغيرهم ؟، ألا يُعتبر هذا الإعفاء إنتهاكا لحقوق أبناء العاملين بوزارات الصحة، الزراعة، الصناعة، الدفاع، التعليم العام، الداخلية وغيرها ؟، أي لماذا لايتساوى كل أبناء العاملين في الدولة في مجانية التعليم ..؟؟

    :: ومن التمييز السلبي أيضاً، ما يلي بالنص : ( الدبابون والمجاهدون الذين شاركوا في نفرتين أو أكثر يتم قبولهم على نظام النفقة الخاصة مجاناً)..لقد ذهب الجنوب ولم يذهب هذا النص .. ثم ماهي النفرة؟ وكم فترتها ؟، فاللائحة لم تشرح.. وكل المطلوب من الطالب شهادة يحتل بها مقعد طالب آخر أعلى منه نجاحاً، وهي كالآتي : ( السيد : مدير إدارة القبول / بنفيدكم بأن نمرة « ..» ، مجند « ع ، م » وعمل بمناطق العمليات، ومن الذين يشملهم القرار الرئاسي الخاص بمنحهم 7% زيادة على نسبة نجاحهم ومنافستهم فرص القبول للجامعات واعفائهم من جميع الرسوم الدراسية، وجزاكم الله خيراً/ منسقية الاجراءات والمعاملات ، الخدمة الوطنية)..!!

    :: والمؤسف، بأمر مديرها الأسبق البروف مصطفى إدريس، راجعت جامعة الخرطوم ذات عام الشهادات المسماة بشهادة دباب، وكشفت تزوير أكثر من ( 40 شهادة ).. ومن الفئات ذات التمييز السلبي باللائحة، وهي الفئات التي تنتهك قواعد المنافسة الشريفة بدرجات التحصيل وكذلك تنتهك قواعدة المساواة في الرسوم، من أسموهم بأبناء الباحثين بوزارة التعليم العالي ومراكز البحوث .. تخيلوا، أبناء الباحثين بالوزارة ومراكز البحوث .. يبدو أنهم فصًلوا هذه اللائحة لتعليم أبناء وبنات العاملين بوزارة التعليم العالي فقط لاغير ، ولا يهمهم الظلم الواقع على آبناء وبنات العاملين بمؤسسات الدولة الأخرى.. !!

    :: والمهم .. فليعلم السادة بمجلس الوزراء والبرلمان بان هناك من يتسربون إلى الجامعات الحكومية بغير وجه حق، أي يحتلون مقاعد غيرهم بعلم وأمر إحدى لوائح وزارة التعليم العالي .. والمعنيون بغيرهم هم طلاب عامة الناس الذين لم تشملهم قوائم الفئات التي نالت التمييز (السلبي و الجائر).. ولوعجزت الحكومة عن مساعدتهم بحيث يتعلموا (مجاناً)، فمن الظلم أن الكثير من أبناء وبنات الفقراء لا يجدون مقاعدهم بالجامعات الحكومية رغم تفوقهم على أولئك المحتلين لمقاعدهم...!!

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