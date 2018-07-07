الظُلم القادم .. (1) بقلم الطاهر ساتي

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 07-07-2018, 03:21 PM الصفحة الرئيسية

اراء حرة و مقالات
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
07-07-2018, 01:51 PM

الطاهر ساتي
<aالطاهر ساتي
تاريخ التسجيل: 11-08-2014
مجموع المشاركات: 898

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


الظُلم القادم .. (1) بقلم الطاهر ساتي

    01:51 PM July, 07 2018

    سودانيز اون لاين
    الطاهر ساتي -الخرطوم-السودان
    مكتبتى
    رابط مختصر



    :: التهانئ لصغارنا الذين نجحوا في اجتياز المرحلة الثانوية بنجاح، وبالتوفيق في العام القادم باذن الله لمن خرجوا من إمتحانات هذا العام بالتجارب والدروس، ونُذًكرهم بأن النجاح الحقيقي للمرء هو هزيمة اليأس ثم التحلي بروح العزيمة والأمل .. وبما أن الذين نجحوا على موعد مع التقديم للجامعات في مقبل الأيام، فليس هناك ما يمنع إزعاج السلطات المسؤولة عن التعليم العالي - مرة أخرى - بالطرق على نصوص ظالمة بلائحة القبول لمؤسسات التعليم العالي لسنة (2003)، والصادرة عن المجلس القومي للتعليم العالي ، والتي تم تعديلها في عامي (2009، 2014) .. !!

    :: ونناشد مرة أخرى - ونأمل أن تكون الأخيرة - السادة بالتعليم العالي بإلغاء هذه النصوص، هذا إن كانوا يؤمنون بمبدأ المنافسة الشريفة والعادلة ..فالنصوص تكرس الظلم وتهدر قيم المنافسة الشريفة والعدالة، وتدمر معايير القبول الأكاديمية، ليحل محلها معيار (الخيار والفقوس)، بحيث يذهب حق طالب إلى طالب آخر (غير مستحق).. وعلى سبيل المثال، لايزال النص باللائحة يوجه الجامعات بالآتي : ( يسمح لكل جامعة أن تقبل أعدادا إضافية من الطلاب للدراسة على نظام النفقة الخاصة، بحيث لاتزيد المقاعد المخصصة لكل كلية عن (25%) للعدد الكلي للقبول العام بتلك الكلية)..!!

    :: ثم إرتفعت تلك النسبة من (25%) إلى (50%)..وهذه هي سياسة التعليم (لمن يملك المال)، وعلى حساب من لا يملك المالك ولو كان متفوقاً على ذاك في النسبة الأكاديمية.. لقد عجزت ميزانية التعليم عن الوفاء باحتياجات الجامعات، وفشلت في تحسين حال الجامعات، ولذلك رفعت عبقريتهم نسبة النفقة الخاصة إلى (50%)..فالفشل في الوفاء باحتياجات الجامعات (حكومي)، و من يدفع ثمن هذا الفشل هم الناجحين من أبناء الفقراء.. ثم نقرأ النص : (يتم قبول أبناء مجالس الجامعات في القبول على النفقة الخاصة بدفع (50%) من الرسوم في جامعاتهم)، هكذا تستثني اللائحة أبناء مجالس إدارات الجامعات من نصف الرسوم..!!

    :: علما بأن رئيس أو عضو مجلس الإدارة بالجامعة قد يكون مسؤولاً نافذاً بالدولة أو رجل أعمال و ربما من (القطط السمان)..ومع ذلك فالتحايل على العدالة غريب، بحيث ينال ابنه غير المستحق للمقعد - بالمعيار الأكاديمي- المقعد على حساب طالب مستحق، ويتم ذلك بنص ال (50%، نفقة خاصة)، ثم تعفيه اللائحة ذاتها عن دفع (50%) من رسوم النفقة الخاصة..وكل هذا فقط لأن والده رئيس أو عضو مجلس إدارة الجامعة، وليس مزارعاً معسراً أو عاملاً محدود الدخل .. والنص التالي - لذاك - إحترازي، يقول : (يتمتع الطالب بهذا الامتياز حتى تخرجه من الجامعة)، وهذا يعني أن يظل الطالب معفياً من نصف القيمة حتى لو غادر والده مجلس إدارة الجامعة..!!

    :: ثم الأدهى ، ما يلي : (يتم قبول أبناء وزوجات العاملين بمؤسسات التعليم العالي على نظام النفقة الخاصة، ويشمل الذين تكلفهم الدولة لشغل مناصب دستورية أو تنفيذية، بعد دفع قيمة (50%) من الرسوم إن كان قد أمضى عاما في الخدمة، وبعد دفع (25%) إن كان قد أمضى عامين).. بمعنى أي مسؤول دستوري أو تنفيذي بالدولة، عمل عاماً أو عامين بأية جامعة يحظى ابنه بالحسنيين، أي يستولى - بنسبة 50% - على مقاعد الطلاب المستحقين بمعيار المؤهل الأكاديمي، ثم يكتفي بدفع25% أو 50% من قيمة النفقة الخاصة..ليبقى السؤال، ما الذي يُميًز ابناء أعضاء مجالس الجامعات - عن أبناء المزارعين والعمال والموظفين- لكي يحظوا بكل هذه المزايا..؟؟



    fb
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

07-07-2018, 02:06 PM

عليش الريدة
<aعليش الريدة
تاريخ التسجيل: 17-08-2015
مجموع المشاركات: 1525

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: الظُلم القادم .. (1) بقلم الطاهر ساتي (Re: الطاهر ساتي)

    الدولة السودانية بقت شبيهة بنظام الاقطاعيات بتاع اوربا الزمان داك..الملك يكون ضعيف وخايف من النبلاء يقوم يسمحليهم يبرطعوا في الشعب عشان مايضايقوهو في الحكم..
    نحن الان في مرحلة البرطعة التي لاتستحي،عشان كدا ح تبرطع كماتشاء..
    بكرة ياعمك يجيبوليك ود رئيس مجلس الإدارة يبقوا ليك رئيس تحرير..
    والله أنا من شفت الناس بمشوا يدفعوا رسوم عشان يدقوا صيوان عرس يقفلوا بيهوا شارع مسفلت،قنعت من خيرا فينا..
                   |Articles |News |مقالات |بيانات


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>

تعليقات قراء سودانيزاونلاين دوت كم على هذا الموضوع:
at FaceBook




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات
فيديوهات سودانيزاونلاين Sudanese Online Videos
صور سودانيزاونلاين SudaneseOnline Images
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
Sudanese Online Wikipedia



فيس بوك جوجل بلس تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست Google News
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
 اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين 		News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de