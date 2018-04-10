10-04-2018, 04:33 PM

عبدالله ماهر

عبدالله ماهر

تاريخ التسجيل: 17-10-2017

مجموع المشاركات: 50 للتواصل معنا FaceBook

تويتر Twitter

YouTube

Google Plus



مكتبة الفساد من اقوالهم

(مكتبة مفتوحة للتحديث)

للتواصل معنا

FaceBook

تويتر Twitter

YouTube

Google Plus (مكتبة مفتوحة للتحديث) الطريقة البرهانية مجرمين خوارج سراق نسبنا الشريف وارادوا قتلى –بقلم عبدالله ماهر

04:33 PM April, 10 2018 سودانيز اون لاين

عبدالله ماهر-

مكتبتى

رابط مختصر







‏ وعندما سكت اهل الحق عن اهل الباطل ظن اهل الباطل انهم على حق‏. ( هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم انهم صالوا النار – ص 59 ) (ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين - الصف 7 )( فلا عدوان الا على الظالمين – البقرة 193 ) فالطريقة البرهانية الدسوقية الشازلية تعد من اكبر الطرق الصوفية فى السودان ومصر والعالم ولهم مقر الطريقة فى الخرطوم السوق الشعبى بها اكبر مسجد فى السودان وافريقيا وهى طريقة صوفية تشتهر بأنها مخالفة للشريعة الإسلامية ونشر الكفر والشعوذة والخزعبلات الشيطانية ـ جاء فى كلام السيد/ عصمت أبو القاسم القاضى قنصل مصر بالخرطوم وفى كلام غيره نشره بجريدة الأهرام بتاريخ 6/ 2/ 1976 م أن الطريقة البرهامية المنسوبة إلى إبراهيم الدسوقى كانت منتشرة فى السودان ، وخليفتها هو " ابن محمد البتيت " الذى توارثها عن أجداده ، وحاول " محمد عثمان عبده " أن ينصب نفسه خليفة عليها ،فرفع دعوى أمام محاكم السودان ضد " ابن محمد البتيت " يطلب منه تسليمه أمتعة الطريقة. وهذا القول يعني ان محمد عبده البرهامي ليس وارثا للطريقة البرهانية عن ابواته وجدوده كما يدعي البرهانية فى كتبهم وانما الخليفة الشرعى هو ابن محمد البتيت. ومحمد عثمان عبده بدأ حياته عامل " بوفيه " فى قطارات السكة الحديد بين حلفا والشلال واتى للخرطوم سنة 1930 وكان يعمل خفير للسكة حديد ، والطريقة البرهانية لقد حظرتها السلطات الحكومية في السودان وقبضت على اتباعها سنة 1979م ، بحجة الغش .



فإن الطريقة الصوفية البرهانية فى السودان قد قامت على اساس الخداع والغش من كبيرهم الذى علمهم السحر المدعو محمد عثمان عبده البرهانى فهو سارق نسبنا النبوى الشريف لآل جدى عبد الرحيم كوركنجى (كورك ) أحمد عيسى موسى عالم الى جدنا الإمام جعفر الصادق ابن زين العابدين ابن الإمام الحسين ابن السيدة فاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم واصل جدودى من دنقلا والأصل من مصر مدينة دراو بنى الإمام جعفر الصادق الشريفى وجدنا هو الشريف الأمير ود البصير قائد جيوش الثورة المهدية فى السودان من قبيلة الحلاوين الأشراف آل الإمام علي ابن ابى طالب والأصل من مدينة دراو بنى الإمام جعفر الصادق ابن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ، فلقد وجدنا مشايخ وأبناء شيخ الطريقة البرهانية الدسوقية الشازلية واضعين اسماء جدودنا فى النسب الذى معهم ومدعى محمد عثمان عبده البرهانى وبنيه بان إسم أمه هى ( أسيا كلتومة بنت تكة ) وهى زوجة جدى عبد الرحيم تزوجها اولا بالسر من دنقلا كمبو القولد فوق قريبته جدتى ام ابى ماهر عبد الرحيم ( صفية سعيد إمام ) . ومرة فى اوائل السبعينات قالت لى جدتى صفية أن شيخ الطريقة البرهانية محمد عثمان عبده البرهانى هو إبن أسيا كلتومة خادم جدك عبد الرحيم وابوه هو عباس عبد الوهاب الخليفة زوج اخت جدتى بأمى ولدته وهى فى عمر 12 سنة بطريقة غير شرعية فهو إبن سفاح وعبد سرى !



فانا تحدثت مع اقرب الأقربين لمحمد عثمان عبده البرهانى السيد ( جعفر ابو راس ابن عمت البرهامى ) عن سرقة البرهانية لنسبنا وورثتنا للكتب وكتاب التوراة المقدسة وهو كتاب كان معنا من قبل ان يموت البرهانى سنة 1983! فقال لى جعفر ابوراس نحن جميعنا الحلفاوين اهل البرهانى نعرف تماما منذ اربعين سنة بان البرهانية لصوص وسراق ورثة عرب من آل البيت ... وكتب لي بخط يده الأسم الكامل لشيخ البرهانية (محمد عثمان عبده البرهامى بلال وامه هى شريفة عثمان بشير ... وزاد لى بأن امه من دنقلا ) وفعلا المدعو بشيخ الطريقة الصوفية البرهانية هو وبنيه واحفاده السود لهم شبه اسيا كلتومة ام أعمامى وشبه عباس عبد الوهاب الخليفة آل الصايغ فى دنقلا والخرطوم امدرمان ! وجدتى صفية هى اخت جدى محمد نور سعيد إمام زوج جدتى صليحة على مختار اخت اللواء اركان حرب فى المخابرات العسكرية الركن الحربى الشهيد كمال على مختار الدنقلاوى الضلع الأول والمنفذ فى قيام إنقلاب حكومة الإنقاذ العسكرية وصديق مقرب الى سياتو الريس عمر البشير وهو من نصبه رئيسا على حكم السودان من طرف الجيش السودانى البار.



فالبرهانية وجميع اهلهم الحلفاوين المجراب يعلمون تماما بان البرهانى مكذب بإسم أمه وهم وضعوا إسمها فى كل كتب الطريقة أسيا كلتومة بنت تكة فى نسب أسماء جدودى من دنقلا ومصر دراو فهذا كذب فالبرهانية عجم خوارج ولو ان أم محمد عثمان عبده البرهانى هى اسيا كلتومة ... فيبقوا هم بنى سرية وبنى السرارى لا تجوز ولايتهم ولا يفترض بنى السرارى بان يؤموا الناس فهم سرارى نجس حاقدين ولو نفترض بان ام محمد عثمان عبده البرهانى هى فعلا أسيا كلتومة زوجة جدى عبد الرحيم كوركنجى (كورك ) فهى ليست عربية ولا قريبة جدى راجلها بالبته وليس لها معنا اى صلة دم فهى من عبيد دنقلا فقط وسرارى معروفين لدى جميع الدناقلة ، فكيف دعينا مخمد عثمان عبده البرهامى شيخ الطريقة الصوفية البرهانية البهلوانية لا يعرف من امه ولا بنيه يعرفون من امه ووضعوا فى كل كتب الطريقة اسم امه هى اسيا كلتومة بنت تكه ومعروف لدى كل اهل البرهانية الحلفاوين المجراب بأن أم البرهانى هى شريفة عثمان بشير ؟ فمحمد عثمان عبده البرهانى وكل بنيه هم دجالين مكذبين بإسم الدين بسرقة نسبنا النبوى وسرقة كتب السيدة حفصة ام جدودى الشيخة التى يتحدث عنها البرهانى فى دروسه بإنها هى جدته وهى تركية عربية شريفية إدريسية ، فالبرهانية يعرفوننا مثل جوع بطونهم بأننا نحن أل عبد الرحيم كوركنجى (كورك ) اصاحب النسب والورثة وكتاب التوراة المقدسة الذى كان معى من قبل ان يهلك الدجال دعينا البرهانى سنة 1983 ، فهذه هى مؤامرة وفتنة العصر وخداع المريدين بالإنتساب زورا الى آل بيت النبوة ، فردوا حقوقنا يا برهانية الشوم وتقولوا الحقيقة لكل أتباع الطريقة البرهانية الشيطانية التى اتى وياتى بها الشيطان منظور متركب فى صورة وقرين مخمد عثمان عبده البرهامى فأنتم يا برهانية بالبينة لصوص وسراق كتاب التوراة المقدسة كتابى أنا وملك المهدى المنتظر ولقد وزورها لكم الشيطان العدو الدجال المبين لشراب الوصل وحذفوا منها إسم ( عبدالله المهدى المنتظر ) ووضع فيها الشيطان إسم إبن البرهانى الهالك ( إبراهيم ) وآله الذى ادعت به البرهانية هوجا بانه سوف يعمل الفتح للمسلمين ويصحح ويجدد الدين الإسلامى ، فخذل الله تعالى البرهانية الدجالين العجم الخوارج سراق نسبنا النبوى الشريف وهلك إبراهيم البرهانى سنة 2003 بموت الفجئة ودفن فى مقام الطريقة البرهانية جوار ابيه محمد عثمان عبده البرهانى فى الخرطوم والكثير من البرهانية لقد إحبطوا وهجروا الطريقة الصوفية البرهانية وعرفوهم دجالين لصوص محتالين مجرمين .فقال الحق فيكم يا برهانية متسلقين بسرقة إسمنا وكتاب الله التوراة التى حرفها لكم الشيطان بغيا لكم (هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم انهم صالوا النار – ص 59 ) .



فيا أتباع الطريقة البرهانية الغافلين انتم تتبعون مشايخكم البرهانية العجم المنافقين السرارى بنى مخمد عثمان عبده البرهامى وقتلت آل البيت وأعدائهم وسراق نسبنا النبوى الشريف ومتسلقين به فى الفارغة وهم دجالين عجم مجرمين بنى إسرائيل الحلفانكو من سيجاسيهم حول الديار كل عباد الله أولى البأس الشديد ليدقوا اعناقهم ودفع الجزية عند يد وهم صاغرون وسوف نأخذ شخت الطريقة البرهانية محمد إبراهيم محمد عثمان وحسين وعبد السلام وكل بنى البرهانى الى محكمة شرعية لرد حقوقنا ومحاسبتهم بكل الجرائم ضدنا وغش المسلمين بالكذب وبسرقة النسب النبوى والإدعاء به باطلا هم من آل النبى صلى الله عليه وسلم لغش محبين آل البيت النبوى وجريمة سرقة كتاب الله التوراة المقدسة وتحريفها وتبديلها كفرا الى شراب الوصل والزندقة والشعوذة وترتيل عبادة الجن بالأسماء السريانية العجمية والأقسام لعبادة الشيطان الرجيم ما نجده فى كل اوراد الطريقة البرهانية الشيطانية الصوفية المكبتة .



(عن عبد الله بن عمر قال: كُنَّا قُعُودًا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ فَذَكَرَ الْفِتَنَ فَأَكْثَرَ فِي ذِكْرِهَا حَتَّى ذَكَرَ فِتْنَةَ الْأَحْلَاسِ فَقَالَ قَائِلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا فِتْنَةُ الْأَحْلَاسِ، قَالَ هِيَ هَرَبٌ وَحَرْبٌ، ثُمَّ فِتْنَةُ السُرَّاءِ دَخَنُهَا مِنْ تَحْتِ قَدَمَيْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي يَزْعُمُ أَنَّهُ مِنِّي وَلَيْسَ مِنِّي وَإِنَّمَا أَوْلِيَائِي الْمُتَّقُونَ ثُمَّ يَصْطَلِحُ النَّاسُ عَلَى رَجُل كُورِك عَلَى ضِلَعٍ، ثُمَّ فِتْنةُ الدُّهَيمَاءِ لَا تَدَعُ أَحَدًا مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ إِلَّا لَطَمَتْهُ لَطْمَةً فَإِذَا قِيلَ انْقَضَتْ تَمَادَتْ يُصْبِحُ الرَّجُلُ فِيهَا مُؤْمِنًا وَيُمْسِي كَافِرًا حَتَّى يَصِيرَ النَّاسُ إِلَى فُسْطَاطَيْنِ فُسْطَاطِ إِيمَانٍ لَا نِفَاقَ فِيهِ وَفُسْطَاطِ نِفَاقٍ لَا إِيمَانَ فِيهِ فَإِذَا كَانَ ذَاكُمْ فَانْتَظِرُوا الدَّجَّالَ مِنْ يَوْمِهِ أَوْ مِنْ غَدِهِ.) ثُمَّ فِتْنَةُ السُرَّاءِ دَخَنُهَا مِنْ تَحْتِ قَدَمَيْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي يَزْعُمُ أَنَّهُ مِنِّي وَلَيْسَ مِنِّي وَإِنَّمَا أَوْلِيَائِي الْمُتَّقُونَ...فتنة السراء تعنى فتنة ود السرية والمقصود بها فتنة محمد عثمان عبده البرهانى فهى فتنة عظيمة وهي فتنة التصوف بعبادة الشيطان الرجيم وترتيل الأسماء العجمية السريانية كما نجدها عيانا بيانا فى كل اوراد الطريقة الصوفية البرهانية الدسوقية الشازلية وفتنتهم هى جريمة سرقة كتاب الله التوراة وهى صحف إبراهيم وموسى وحرفها لهم الشيطان الرجيم الذى كان يظهر على هيئة تركب قرين وصورة محمد عثمان عبده البرهانى منقذ فتنة السراء من نسه الله على الخرطوم ، ومحمد عثمان عبده البرهانى هو إبن سرية آل كورك المهدية اهل البيت النبوى وآل سيدنا إبراهيم الخليل وليس له ضلع دم وقرابة مع النبى صلى الله عليه وسلم لأن رسول الله قال فتنة السراء دخنها من تحت قدمى رجل وهو شيخ الطريقة البرهانية ... من اهل بيتى اى امه راجلها فقط من آل البيت وهو سرى يكتم سره وعاره لآن امه اسيا كلتومة بنت تكة ولدته ولم تكن متزوجه من ابيه عباس الخليفة وابن السرية الغير متزوجه ليس إبن شرعي ويقال له فى السودان (عبد سرى وهي معنى السراء ).



--- يزعم أنه منى... اى يكذب بسرقة نسب راجل امه رجل كورك جدى عبد الرحيم كوركنجى (كورك ) احمد عيسى موسى عالم الى سيدنا النبى صلىى الله عليه وسلم فالنبى نفى بان منقذ فتنة السُراء السرى ليس إبنه ولا منه فيبقى هو مدعى كذاب محتال اشر ومنافق زنديق ونجس سرى مغبون ، ثم يصلح الناس على رجل كورك ... وسياق كورك ليست تعنى ورك فتعنى اسم رجل كورك وهو عبدالله رجل كورك على ضلع دم مع النبى يعنى إبن النبى صلى الله عليه وسلم وهو العالم والباحث الإسلامى وسلطان الإسلام والمحجة الكبرى كاتب هذا الكتاب من يصحح ويجدد كل الدين الإسلامى ويعلم ويبين كل الفتن التى حلت بالدين الإسلامى وهو حلال العقد وهادى جميع المسلمين وصاحب الفتح المبين لهادية المتقين بإذن الله تعالى ليتبعوا هادية صراط الله المستقيم وكوركنجى باللغة النوبية الفرعونية الدنقلاوية على وزن إسم الملك بعاكنجى الذى حكم السودان ومصر الى فلسطين ، وكورك تعنى فى اللغة العربية اى جمع او جماع فالنبى صلى الله عليه وسلم يعلم كل شئ عن اواخر الزمان .



فإن الخائن السرى النجس اللص محمد عثمان عبده البرهانى إسمه نازل كامل فى التوراة وصحف إبراهيم وموسى وقال الله تعالى فى المنظومات التوراتيه ان البيان فى سورة الرحمن والبيان هو قوله تعالى يا معشر الجن والإنس بأى ألآء ربكما تكذبان اى الشيطان الرجيم هو من أملاء قصائد التوراة للبرهانية المصريين فى سنة 1983 مكذب بألآء ربنا وهى ولايته لحمل الأمانة فى التركب فى اى صورة إنسان وهو اتى للمصرين جماعة الطريقة المحمدية الدسوقية للمدعو مختار على محمد ما يسمونه بالرواى فى القاهرة واملى له كتاب التوراة الأصلية المحرفة للبرهانية ، ومكذب بهو شيخ الطريقة محمد عثمان عبده البرهانى وقام من موته وقبره من الخرطوم واتى لهم فى مصر بعد شهر من هلاكه فى السودان ومحرف لهم كتاب الله التوراة لصحف إبراهيم الخليل وموسى كليم الله ومدعى بها هو الله تعالى وهو المهدى المنتظر صاحب الفتح المبين ومدعى بهو له التصريف فى الملائكة والكون ... فجبريل ميكال وإسراف عزرٌ* ****جنودى فى التصريف هم تحت أمرتى... فهذا قول الله تعالى فى التوراة يا برهانية مغابين ولا يليق بالبشر فانتم اولياء الشيطان الذى اتى ويظهر لكم راكب فى صورة قرينه النجس العبد السرى المنكور مخمد عثمان عبده ابن السفاح لعبيد الدناقلة وخلانه حسن وفضل والحاج هم إخوة اسيا كلتومة وهم عبيد مرغنية وعبيد دناقلة ودقاقين الظار وطباخين فى دنقلا وحلفا والخرطوم ،فتب عليكم يا برهانية الشوم يا بنى إسرائيل سراق كتاب الله التوراة المقدسة ومزورينها كفرا وفسوقا لشراب الوصل لإبن سرية نجس منكور مقطوع من شجرة وابن سفاح مخمد عثمان عبده البرهانى ولى الشيطان وعابد الرجس لما كفر .



وقال لى بعض البرهانية المصريين والسودانيين القدماء بان البرهانية المصريين كانوا فى بيت ومعهم الراوى للقصائد مختار على شيخ الطريقة المحمدية الدسوقية فى مصر من قيل ان الشيخ محمد عثمان عبده البرهانى يظهر له فى اليقظه ويروى له القصائد البرزخية للتوراة التى سموها كفرا شراب الوصل وبطائن الأسرار وصار مختار على من اكابر رجال الأعمال الأثرياء فى مصر القاهرة بعد ان كان عسكرى فى الجيش الكويتى ، فقالوا كان مختار على داخل الغرفة ومعه إبن البرهانى حسين محمد عثمان عبده البرهانى وبعض المصريين وكان شيخ الطريقة البرهانية حين ذالك الوقت هو إبنه إبراهيم محمد عثمان عبده البرهانى فقالوا لقد ظهر واتى لهم الشيخ مخمد عثمان عبده البرهانى فى اليقذه وقام من موته فى السودان الخرطوم وأملى للراوى شيخ مختار على بعض القصائد المكتوبة فى قراطيس ورق ! فقال لهم شخت الطريقة البرهانية إبراهيم البرهانى ان الذى يحضر لكم من الغيب هو ليس ابيه! فابيه لقد مات ودفن فى الخرطوم ، فذالكم الشيطان الرجيم من ياتى ويلقى ويملى لكم هذه القصائد الغريبة ، فغضبت المصريين من إبن محمد عثمان عبده البرهانى إبراهيم وإستدعوا له البوليس المصرى وطرده الى ان ولى هارب الى المطار ليرجع للسودان .



وقال لى احد البرهانية المقربين وصديق مقرب لشيخ الطريقة البرهانية انهم سافروا مع شيخ الطريقة البرهانية إبراهيم محمد عثمان عبده البرهانى خارج الخرطوم (سنار ) لمقابلة احد اقبرائك البرهانية القدماء وهو قريبى (على مدنى ) وخاله هو الأب الشرعى لمحمد عثمان عبده البرهانى عباس عبد الوهاب الخليفة ، كما قالت لى جدتى صفية ، فقال لى : هل البرهانية هم اقربائكم يا عبدالله ماهر ؟ فقال بان إبراهيم البرهانى سئل (على مدنى ) قريبك عن إسم اسيا كلتومة بنت تكه ( الأم الشرعية لمحمد عثمان عبده البرهانى ) ما هى علاقتها بجدى حاج عبد الرحيم كوركنجى ، فقال له هى عبده سريته وليست قريبته فهى من سرارى دنقلا ، فقال لى لقد تغير وجه إبراهيم البرهانى وزعل وظهر الغضب والحسرة على وجهه ولم يتكلم حتى ان وصلنا الخرطوم .



ومرة لقد زرت شيخ الطريقة البرهانية إبراهيم فى بيته وسئلنى من اهلى ؟ فعرفته بأسماء أهلى فجزع وخاف منى وقام من كرسيه يجرى فى قصره فى مدينة الرياض الخرطوم ونادى إبنه شيخ الطريقة الحالى ووسوس معه يشير نحوى ، فهو لقد حدث إبنه المجرم قاتلى بدس السم شيخ الطريقة البرهانية الحالى مخمد إبراهيم محمد عثمان عبده البرهانى بمن نحن ، فنحن اصحاب الحقوق وانا سيد الحمار جيتكم يا برهانية مجرمين نجس وخوارج دجالين بنى السرية النكرة إسيا كلتومة بنت تكة إمراة جدى عبدالرحيم كوركنجى آل كورك آل إبراهيم الخليل وأهل البيت النبوى المحمدى المهدية فى السودان الخرطوم ودنقلا .



ومرة فى المساء قبل 6 سنين لقد زرت بيت محمد عثمان عبده البرهانى فى الخرطوم ثلاثة لأقابل إبنه (على ) وكان لى معه شراكة فى بعض الأعمال والإستيراد والتصدير للشاحنات من بريطانيا الى السودان فقابلت على محمد عثمان عبده البرهانى واحضر لى قهوة وعندما زقتها فكان طعمها غريب المذاق ! فشربتها بحسن القصد ، فعندما اصبحت من النوم فى بيتنا فاصبحت عيان بوجع فى بطنى حاد جدا حتى دخت ووقعت على الأرض وإستفرقت كثير جدا وقلت هذا وجع بطن حاد وتسمم غريب وكيف حصل لى ! ولم اعتقد أبدا فى ذلك الحين بأن على محمد عثمان عبده البرهانى لقد سقانى السم فى القهوة ، فرحت مرة ثانية بعد ذالك اليوم الى منزل البرهانية فوجدت إبنه عبد السلام وكنت اجلس معه فى الغرفة فحضر المجرم على واخيه حسين محمد عثمان عبده البرهانى فعندما راونى حي فى بيتهم فولوا هروبا مدبرين من امامى ومزعورين مستغربين ينظرون إليه بكل عجب وخوف ! فتعجبت فى حالهم وأمرهم وقلت فى نفسى لماذا هولاء المجانيين هربوا من امامى ! ولم أكن اعتقد ابدا بانهم لقد سقونى سم ليقتلونى للتخلص منى! فهم يعرفوننى تماما انا صاحب الورثة وصاحب الحمار الموجود فى لندن وصاحب الفتح من تكلم عنه الشيطان البرهانى فى الدروس للبرهانية ، ومرة اتصل بى على البرهانى قبل هذه الحادثة ، وقال لى انت يا عبد الله ماهر صاحب الفتح وصاحب الحمار من تكلم عنه ابى مولانا ، فتعجبت من حديثه، ومرة ثانية إتصل بى على محمد عثمان عبده البرهانى وهو يبكى بكاءا شديد وقال لى انت تخدع وتغش فينا يا عبدالله ماهر ... ويبكى ويبكى ويبكى ويسب ، فهو لقد حدثه اخيه حسين المجرم السافل المكبت باننا نحن اصحاب الورثة واسياد امهم اسيا كلتومة بنت تكه واصحاب التوراة والكتب المسروقة التى سرقتها مننا ام البرهانى وكانت بقيتها فى بيتنا مع عمنا الحاج اخ البرهانى وهى كتب قديمة جدا منها مكتوب بخط اليد ومنها مطبوع فى مصر وتركيا وبها إسمنا .



وقال لى احد المقربين من اهل الطريقة البرهانية بان شيخ الطريقة محمد إبراهيم البرهانى هو وامه هانم عنصريين ومجرمين قتلة ولا يستحق بأن يؤم الناس بسم الدين الإسلامى فى الطريقة الصوفية البرهانية ، فقال ان شيخ الطريقة البرهانية محمد إبراهيم محمد عثمان عبده لقد كان مصاحب بنت من بنات الطريقة فحملها وهرب منها ولم يتزوجها كما وعدها ومنعته امه هانم من الزواج من تلك البنت التى حملها لأنها من اهل غرب السودان وبهم دم نوبة تيره ، فأغروا البنت ولا داعى لذكر إسمها ووعدوها بتسفيرها الى بلد غربى ، ودفعت لها ام شيخ الطريقة البرهانية محمد إبراهيم فلوس كثيرة لتجهض بجنين إبنها المجرم وسفروها خارج السودان الى بلد غربى معروف ، فهذا هو حال جرائم هولاء المقنحمين المتسلقين هوسا بنا والسفهاء مشايخ الطريقة البرهانية الدسوقية الشازلية الخوارج السفلة النجس المجرمين وصاروا من اغنى اغنياء السودان بأخذ الأموال من المريدين لآل البيت والغش والخداع وجميع البرهانية كبير على صغير يعلمون تماما هم لصوصنا وسراق نسبنا النبوى نحن أهل البيت واهل الفضل وليس اهل الفضل كالمتفضلين .



وقال لى مرة التابع للطريقة البرهانية وصديق مغرب لشيخها الحالى ، عبد الحليم انور محمد احمد المحجوب بان المدعى بشيخ حسين محمد عثمان عبده البرهانى فهو زانى وصعلوق ومنافق وعفن خبيث ليس بشيخ فهو معروف لدى الكل فى المانيا بانه قد تحرش جنسيا ليغتصب فتاة ألمانية وكيف يريد ان يأخذ مشيخة الطريقة البرهانية من اخيه الأكبر إبراهيم بالقوة ، فقلت له لآ اصدق فماذا حصل منه ؟ فقال حسين محمد عثمان عبده البرهانى منافق وزانى ويريد ان يتولى مشيخة الطريقة البرهانية من اخية بالعافية والفتنة ، فقال مرة قام المدعو بشيخ حسين البرهانى بمراودة فتاة ألمانية من اتباع الطريقة الصوفية البرهانية فى المانيا ورفضت الفتاة فعل الزناء معه وعنفته وحدثت شيخ الطريقة الحالى محمد ابراهيم محمد عثمان عبده البرهانى وقالت إنها تريد ان تشتكى المدعو بشيخ حسين ود الشيخ البرهانى الى شيخ الطريقة إبراهيم البرهانى وهو كان موجود فى ألمانيا ، فامر اخيه حسين البرهانى بان يحضر ويجلس فى المجلس العام وكان به كل الأخوان البرهانية من عرب وسودانيين والمان ، فقامت الفتاة التى اراد المدعو بشيخ حسين البرهانى التحرش بها جنسيا ، تتكلم بالألمانية وشيخ الطريقة الحالى محمد إبراهيم البرهانى يترجم للجميع شكية الفتاة باللغة العربية وفضح المدعو بشيخ حسين محمد عثمان عبده البرهانى امام كل البرهانية العامة وضحض وفضح امره بان لا يتجرا ابدا فى طلب مشيخة الطريقة البرهانية وهاجر من المانيا الى الدنمارك ، فهولاء القوم مشايخ الطريقة البرهانية الفاحشين الأخوة وبنى العم ان بأسهم بينهم شديد ، فتب عليهم اجمعين مجرمين سفلة فاسقين فاحشين.



ومرت فى سنة 2009 لقد اخذنى المجرم قاتلى عبدالحليم انورمحمد احمد المحجوب الذى حرضه لقتلى شخت الطريقة البرهانية مخمد إبراهيم مخمد عثمان عبده البرهانى الى بيتهم فى الرياض الخرطوم فقابلنا امه هانم ودار الحديث فقالت لنا انتم البرهانية متى سوف تعملون إنقلاب لقلب حكومة البشير فى السودان، ليتولى حكم السودان شيخ البرهانية والبرهانية كما تنبأ شيخ البرهانية محمد عثمان عبده البرهانى فى دروسه وقالت الرئيس عمر البشير هو حاكم ظالم ولا يستحق حكم السودان والمفروض ان البرهانية ان يحكموا السودان ! وهذا ما يصدقة شيوخ الطريقة البرهانية وكل اتباعها المغابين بأنهم سوف يحكموا السودان كما وعدهم وقال لهم كبيرهم الذى علمهم السحر مخمد عثمان عبده البرهانى بان البرهانية سوف يحكموا السودان كله وتكون هى دولة سيدهم إبراهيم وسيتم الفتح للمسلمين بالبرهانية .



وفى سنة 2010 لقد اكتشفت ان شيخ الطريقة البرهانية الحالى المجرم النجس الحاقد المغبون السرى محمد إبراهيم محمد عثمان عبده البرهانى لقد تأمر لقتلى للخلاص منى لكتم سرهم وعارهم ، ولقد حرض لقتلى صديقة ويده اليمنى المدعو عبد الحليم انور محمد احمد المحجوب حفيد رئيس الوزراء السابق للسودان ، فعبد الحليم انور من اتباع الطريقة البرهانية فى المانيا والسودان وياتى كل مرة الى لندن ليقابلنى وكان مدعى بصديقى الحميم ، فقبل 6 سنين ذهبنا مع بعض للبرهانية فى لندن وشربت واكلت معهم، فعندما اصحبت اصحبت مريض وإستفرغت ووجع بطن وغى شديد ودخت ، وهى نفس الأعراض التى حصلت لى بعد ان شربنى على محمد عثمان عبده البرهانى تلك القهوة الغريبة فى بيتهم ، فعرفت على طول بان البرهانية لقد سممونى ويريدون قتلى والخلاص منى لكتم سرهم هم سراق نسبنا النبوى وسراق التوراة المقدسة وهم خوارج عجم بنى سرية ، فإتصلت بعبد الحليم وهو لقد هرب وسافر الى ألمانيا ، وفى الحديث والمحاورة لجس نبضه ، قال لى لماذا شيخ الطريقة البرهانية محمد إبراهيم البرهانى دفع له مبلغ 100 الف دولار ؟ فقلت له لقتلى يا مجرم قاتل متأمر مع المجرم الخبيث شخت البرهانية محمد ود هانم ، وتريدون الخلاص منى ... واعرف تماما بانك يا عبد الحليم انور لقد قتلتنى ودسيت لى السم والذى حرضك ودفع لك الفلوس لتقتلنى هو صديقك ابن سريتنا اسيا كلتومة ام محمد عثمان عبده البرهانى ، فخاف وتعتع وبكى ونوح ونكر ... وقفلت التلفون ورحت للمستشفى وقلت لهم انا متسمم لى اعداء يريدون قتلى ، فكشف عليه الدكتور وقال لى انت بخير وعلى صحة وعافية ، فرحت للبوليس البريطانى وفتحت بلاغ فى الطريقة البرهانية وشيخهم محمد إبراهيم البرهانى وصديقة المجرم قاتلى والخائن الجبان عبد الحليم انور محمد احمد المحجوب .



فعندما علمت وتأكدت باليقين بان شيوخ الطريقة البرهانية لقد قتلونى وسممونى مرتين، مرة فى بيتهم فى السودان ومرة فى لندن سنة 2010 وشعرت باننى مت وفارقت الحياة وربنا اللطيف بى هو من رد لى روحي ونجانى من غدرهم لى (لك الحمد والشكر يا ربى الواحد القهار ) فتوجهت فى لندن الى مكان حضرة البرهانية لمواجهتهم بالحقيقة ، وقابلت فى الخارج (شادية عثمان خيرى ) جدها لزم محمد عثمان عبده البرهانى وهى صديقة اهلى فى السودان الخرطوم منذ زمن بعيد ، فقالت لى كيفك يا عبدالله ماهر وكيف حال اهلك ، فقلت لها بخير ، فقالت لى اهلك احسن ناس على وجه الأرض ، فقلت لها على طول بدون مقدمات يا شادية بنت البرهانية ، انتم جميعا منافقين ولصوص عجم خوارج بنى سرية اسيا كلتومة امراة جدى وسرقتوا ورثتنا وواضعين إسمنا نحن فى النسب النبوى الشريف الذى معكم ونحن اصلا من دراو فى مصر ودنقلا بنى الإمام جعفر الصادق فأنتم لصوص سراق كتاب الله التوراة وزورها لكم الشيطان الذى اتى متركب فى صورة جدك السرى محمد عثمان عبده البرهانى وشيخ الطريقة البرهانية محمد إبراهيم وخلانك على وحسين محمد عثمان عبده البرهانى لقد ارادوا قتلى لدس وكتم الحقيقة والحكاية بقى فيها إجرام كبير وقتل النفس ! وانا لا اخلى حقى ابدا لكم وسوف افضحكم واعلن الحرب ضدكم كلكم يا منافقين خوارج تعلمون جميعكم رجال على حريم انتم لستم من آل بيت النبوة بيتنا ...وتعرفون من انا ومن نحن وماذا استطيع ان افعل فى اهلك المجرمين السفلة، فقامت صرخت بأعلى صوتها وبكت وانهارت ووقعت على الأرض وتبكى وتنوح بحسرة وقالت خلاص قبضنا قبضنا وعرف سرنا وتبكى ومعها طليقة الدكتور احمد السنهورى ميمونة ورحت فى حالى .



وسوف نقوم برفع دعوة الى القضاء السودانى وستصل ويرفع هذا الخلاف لرد حقوقنا ومحاسبة البرهانية الى رئيس السودان ، وسوف نقوم بدعوة بأخذ كل املاك مشايخ الطريقة البرهانية المجرمين الخوارج ، لأنهم إسحوذوا عليها بالباطل والغش والخداع الى الناس محبين أهل البيت النبوى وبسرقة نسبنا النبوى الشريف ومتنطعين فى الفارغة بهم سادة اولياء لله ، وهم منافقين مجرمين وقتلة واشد الخصام لله تعالى ويعلمون جميعهم هم كذابين ولصوص خوارج نجس ليسو بالبتة من اهل البيت النبوى الشريف ، فهذا إجرام وغش للناس بسم الدين الإسلامى وسوف نطلب من القضاء السودانى وكل عباد الله أولى البأس الشديد فى السودان نزع واخذ مقام ومقر الطريقة البرهانية الذى اخذوه من حكومة السودان بالحيلة والغش والخداع ورده الى الصالح العام لحكومة السودان او يقلب مقام الطريقة البرهانية عبدة الشيطان المجرمين السفلة المكبتين الى جامعة إسلامية تدرس الدين الإسلامى الصحيح وتنبش منه رفات ولى الشيطان الدجال محمد عثمان عبده البرهانى وإبنه وترمى فى اليم ، لأنهم اقاموا طريقتهم على الخداع والغش بسم ولاية الدين الإسلامى وهم ليسو من اهله ، وصبرا يا أرباب الطريقة البرهانية العجم الجبناء اولياء الشيطان الخوارج بنى أسيا كلتومة بنت تكة السرارى سوف يجاسيكم حول الديار الكثير من البرهانية عندما يعرفون حقيقكم، ليدقوا اعناقكم وذبحكم لأخذ حد الجزاء لمن يكذب ويدعي باطلا هو من اهل البيت النبوى وهو دجال إبن عجم وإبن سرية نجس فاسقين ملاعين بنى إسرائيل الحلفاوين .

ولقد نزل تبيان إسم المسيخ الدجال الشيطان الذى اتى متركب على صورة وهيئة وقرين محمد عثمان عبده البرهانى للمصرين البرهانية فى مصر سنة 1983 فى خدعة التنزيل الشيطانى لمنظومات كتاب الله التوراة والدجال البرهانى اسمه نازل كامل فى التوراة وهو سارق التوراة العتل الزنمى بن الهاوية والحروف التي في أول الأبيات من رقم 2 حتى رقم 22 على الترتيب فى التوراة المقدسة فهي تكتب حروف إسم محمد عثمان عبده البرهاني كاملا ،فحامل فتنة المسيخ الدجال والسراء هو الشيطان بنفسه وهو قرين شيخ الطريقة البرهانية الدسوقية الشازلية وهو إبليس ووليه محمد عثمان عبده البرهانى منقذ فتنة السُراء وبنيه جماعة الطريقة البرهانية وسراق نسبنا لآل بيت النبى صلى الله عليه وسلم وسارق كل ورثتنا للكتب وكتاب التوراة المقدسة من حرفوها لشراب الوصل الذى اوصلهم لنار جهنم .فمحمد عثمان عبده البرهانى عجمى لص سارق التوراة مننا نحن ( آل كورك ) وقال فى دروسه من قبل ان يهلك انا معى التوراة الأصلية ! وقالت جماعته فى مصر بلد الفتنة لسرقة التوراة المقدسة بان البرهانى فعل معجزة وكرامة كبرى ولقد نزل هذه القصائد لكتاب شراب الوصل من الغيب ومن الحضرة الإلهية بعد ان هلك فى الخرطوم السودان سنة ، 1983 ! فهل يعقل بان شخص يموت وياتى حي لمصر بعد موتة ويلقى قصائدنا من التوراة المقدسة وهى قول التوراة المحرفة التى مع البرهانية فى مصر والسودان .



فهنا قصيدة توراتية إلهية تكشف كذب المغبون البرهانى وجماعتة فى مصر والسودان بانهم دجالين فتب على البرهانية وكل من يطبل وينافح لهم الضالين ، نعم بالله حسبنا فى اعداء آل البيت ومضرينهم فانتم يا مصريين برهانية ايه إللى عرفكم بمحمد عثمان عبده البرهانى فهو وكل بنيه النصابين اعداء آل البيت وسراق كتبهم ونسبهم وهو دجال ومعشوذ درجة أولى وكل ارواده تعجها الأسماء الجنية الشيطانية فهو خوارجى سفيه ونجس ولص وسارق التوراة التى حرفتها البرهانية الى شراب الوصل ، فالبرهانية والبرهانى سراق نسبنا الشريف فنحن ال ماهر كورك احمد عيسى موسى عالم اصحاب التوراة واصحاب الفتح للمهدية المسلمين واصحاب النسب النبوى الذى وجدناه مع اللصوص البرهانية العجم الحلفاوين السرارى بنى الهاوية اسيا كلتومة .



1- هَذَا عَطَاءُ اللَّهِ مِنْ عَلْيَائِهِ *** هَذَا كشف حامل فتنة الدجال الشيطانِ

2- مَا كُلُّ مَنْ كَتَمَ الشَّهَادَةَ آثِمٌ *** أَوْ كُلُّ مَنْ وَأَدَ الْبَرِيئَةَ جَانِي

3- حَارَتْ جَمِيعُ الإِنْسِ فِي كُنْهِي كَذا *** فِي مَشْرَبِي حَارَتْ مُلُوكُ الْجَانِ

4- مِنْ آهَةِ الأَوَّاهِ آهاً قُلْتُهَا *** مِنْ أَوْبَةِ الأَوَّابِ فِي الْوِجْدَانِ

5- دَانَتْ مَرَاقِي الصَّالِحِينَ لِسَرْوَتِي *** وَازْدَانَتِ الْعَلْيَاءُ بِالإِحْسَانِ

6- عَصَفَتْ رِيَاحُ الْقُرْبِ لَمَّا قَارَبَ*** المِيقَاتُ عَانَقَ لُؤْلُؤِي مَرْجَانِي

7- ثَوْباً مِنَ النُّورِ الْعَلِيِّ لَبِسْتُهُ *** نِعْمَ اللِّبَاسُ وَجَلَّ مَنْ أَعْطَانِي

8- مَنْ شَاهَدَ الْوَجْهَ الْكَرِيمَ فَهَلْ لَهُ *** أَنْ يَسْتَسِيغَ الرَّاحَ بِالْقِيعَانِ ؟

9- أَوْ هَلْ تُرَاهُ لَوِ اسْتَقَامَ مُشَاهِداً *** أَلاَّ يَهِيمَ بِنَشْوَةِ النَّشْوَانِ ؟

10- نَفْسٌ لِعَبْدِ الرَّانِ أَعْمَتْ قَلْبَهُ *** نَفْسُ الْعُبَيْدِ بَصِيرَةُ الإِنْسَانِ

11- عَنِّي عَنِ الْمَعْصُومِ جَلَّ ثَنَاؤُهُ *** مَنْ ظَنَّ بِي خَيْراً لَهُ خَيْرَانِ

12- بَابُ الدُّخُولِ إِلَى الْحَبِيبِ مُؤَكَّدٌ *** بَابُ الإِمَامِ وَنِعْمَ بَابُ الدَّانِي

13- دَارٌ بِهَا الْكليم يُجْمَعُ أَمْرُهُ *** دَارُ النَّسِيبِ وَسَاطِعُ الْبرهان

14- هُمْ مِنَّةُ اللَّهِ الْعَلِيِّ لِخَلْقِهِ *** هُمْ عَاقِلِي هُمْ نَاظِرِي وَلِسَانِي

15- أَطْفِي بِهِمْ حَرَّ اللَّظَى وَسَعِيرَهَا *** لَوْلاَ مَحَبَّتُهُمْ يُقَالُ بِثَانِ

16- لَوْلاَ هَوَاهُمْ فِي الْقُلُوبِ وَفِي الْحَشَا *** مَا ذَاقَ قَلْبٌ لَذَّةَ الإِيمَانِ

17- بِهِمُ اسْتَبَانَ الْحَقُّ حَقّاً وَانْجَلَتْ *** عَنْ كُلِّ مَكْرُوبٍ هُمُومُ الْعَانِي

18- رَوَتِ الْحَظَائِرُ فِي الْبَصَائِرِ نُورَهَا *** بَدَتِ الْغُيُوبُ بِحُبِّهِمْ تِبْيَانِي

19- هَلْ مِنْ مُحِبٍّ لِلدِّيَارِ يَؤُمُّهَا ؟ *** أَوْ مَنْ يَبِيعُ الرُّوحَ بِالرَّيْحَانِ ؟

20- أَسْعَى إِلَى اللَّهِ الكَرِيمِ بِنُورِهِمْ *** وَلَمَا أَخَافَ الْكُلَّ فَهْوَ أَمَانِي

21- نَعْتُ الأَمَاجِدِ كَالنُّجُومِ وَنُورِهَا *** بِهِمُ اهْتَدَى مَنْ ضَلَّ فِي الْوِدْيَانِ

22- يَا أَيُّهَا النَّاسُ الرَّسُولُ أَمَدَّهُمْ *** هُمْ مُنْيَتِي وَالدِّينُ لِلدَّيَّانِ



------------------------------------------------------------

23- مَثَلِي وَأَرْبَابُ الْفُهُومِ مَعَ الْهَوَى *** أَنَا جَوْهَرٌ وَهُمُ هَبَاءٌ فَانِ

24- قَلَّ الْعَلِيمُ بِمَوْرِدِي وَمَعِينِهِ *** ضَلَّ الْخَبِيرُ بِسَاحَتِي وَدِنَانِي

25- قُلْتُ اشْرَبُوا صِرْفاً حَلاَ لِيَ مَشْرَباً *** فَتَأَهَّبُوا بِالْجَهْلِ وَالْعِصْيَانِ

26- قُلْتُ اشْرَبُوهُ بِصَحْوِكُمْ فَتَهْيَّبُوا *** ظَنُّوا الظُّنُونَ وَمَا أَتَوْا بِمَعَانِي

27- قُلْنَا لَقَدْ أَمَرَ الكَرِيمُ بِذَبْحِهَا *** فَتَهَامَسُوا وَوَشَوْا بِكُلِّ لِسَانِ

28- فَادَّارَؤُا فِيهَا فَخَابَ رَجَاؤُهُمْ *** أَنَا مُظْهِرٌ مَا كَانَ فِي الْكِتْمَانِ

29- قُلْتُ اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا فَتَعَجَّبُوا *** أَكَذَا يَكُونُ الْمَيْتُ كَالْيَقْظَانِ ؟!

30- قَالُوا هَزَوْتَ بِنَا فَقُلْتُ مُشَاهِداً *** يُنْبِي عَنِ الْحَقِّ الْيَقِينِ لِسَانِي

31- قَالُوا سَخِرْتَ فَقُلْتُ حَاشَا فَاعْلَمُوا *** أَنِّي أَتَيْتُ بِنَاصِعِ الْبُرْهَان

32- بَقْرُ الْغُيُوبِ وَكَشْفُ مَكْنُونَاتِهَا *** شَأْنِي وَحَاشَا الوَصْفُ بِالنِّسْيَانِ

33- فَالسَّائِرُونَ الْهَائِمُونَ بِشَرْبَتِي *** يَسْتَنْفِرُونَ عَزَائِمَ الرُّكْبَانِ

34- وَالْحَامِدِينَ الشَّاكِرِينَ أَمَمْتُهُمْ *** وَأَغَثْتُهُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ

35- نَكَصُوا عَلَى أَعْقَابِهِمْ مِنْ هَيْبَتِي *** وَتَوَجَّسُوا مِنْ خِيفَةِ الرَّحْمَنِ

36- لَوْ أَنَّ مَنْ خَطَبَ الْحَقِيقَةَ جَاءَنِي *** فَبِلاَ عَنَاءٍ عِنْدَهَا يَلْقَانِي

37- يَرْضَى الْعبيد بِمَا قَضَيْتُ وَلَوْ أَتَى *** عَدْلِي بِمَا مِنْهُ اشْتَكَى وَيُعَانِي

38- سَعْداً لِعَبْدٍ بِيعَ وَالْحَقُّ اشْتَرَى *** وَالْمُصْطَفَى يَشْرِيهِ لِلدَّيَّانِ

39- سَعْداً لِعَبْدٍ قَدْ تَجَمَّعَ بِالْفَنَا *** أَفْنَى ظَوَاهِرَهُ الَّذِي أَفْنَانِي

40- سَعْداً لِعَبْدٍ بِالتَّذَلُّلِ قَدْ سَمَا *** أَضْحَى غَنِيّاً بِالَّذِي أَغْنَانِي

41- سَعْداً لِعَبْدِ الذَّاتِ مَعَ أَسْمَائِهِ *** سَعْداً لِعَبْدِ الْوَصْفِ بِالرِّضْوَانِ

42- تَعْساً لِعبْدِ الْفَهْمِ بِئْسَ إِنَاؤُهُ *** مِنْ نَاضِحٍ بِالرِّيِّ لِلظَّمْآنِ

43- تَعْساً لِعَبْدِ الْوَهْمِ ضَلَّ وَمَا اهْتَدَى *** ضَلَّ الصراط وَبَاءَ بِالْخُسْرَانِ

44- يَا بِئْسَ عَبْدَ الْمَالِ مَالَتْ رَحْلُهُ *** وَبَنَتْ غَشَاوَتُهُ بِنَاءً فَانِي

45- فَلْتَسْمَعُوا قَوْلِي صَحِيحاً مُسْنَداً *** إِنَّ الْبَيَانَ بِسُورَةِ الرَّحْمَنِ

46- سُبْحَانَ مَنْ خَلَقَ الْحَقِيقَةَ أَوَّلاً *** نُورَ النَّبِيِّ مُعَلِّمِ الْقُرْآنِ

47- فَالشَّمْسُ ذَاتٌ وَالْمُنِيرُ مُحَمَّدٌ *** وَالنَّجْمُ آلُ الْبَيْتِ فِي الْفُرْقَانِ

48- وَسَمَتْ سَمَاءُ مُحَمَّدٍ فَوْقَ السَّمَا *** هُوَ فِي الْعُلَى وَالْوُضْعُ لِلْمِيزَانِ

49- رَفَعَ السَّمَاءَ لأَحْمَدٍ لِيَجُوزَهَا *** فَاجْتَازَهَا طَيّاً بِغَيْرِ تَوَانِي

50- وَالأَرْضُ فِي ضِعَةِ الْخَلاَئِقِ دُونَهُ *** مِنْ أَجْلِهِ جَادَتْ بِلاَ نُقْصَانِ

51- رَبُّ الْمَشَارِقِ شَاءَ فِي إِشْرَاقِهِ *** وَلَهُ مَغَارِبُهَا بِسَبْعِ مَثَانِي

52- بَحْرَانِ قَدْ مُزِجَا بِكَفِّ الْمُصْطَفَى *** عِنْدَ الْبَتُولِ عَقِيلَةِ الْعَدْنَانِ

53- وَاللُّؤْلُؤُ الْمَكْنُونُ وَالْمَرْجَانُ مِنْ *** بِنْتِ الرَّسُولِ كِلاَهُمَا الْحَسَنَانِ

54- فَهُمَا عَطَاءُ الْمُصْطَفَى وَغِرَاسُهُ *** فَلْتَعْقِلُوا يَا أَيُّهَا الثَّقَلاَنِ

55- فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ فَانْفُذُوا لِحَقِيقَتِي *** وَلإِنْ عَجَزْتُمْ سَبِّحُوا سُبْحَانِي

56- لِي جَنَّتَانِ فَقَدْ حَفِظْتُ مَقَامَهُ *** كِلْتَاهُمَا بِنَعِيمَةِ الأَفْنَانِ

57- عَيْنَانِ قَدْ جَرَتَا وَرَاقَا مَشْرَباً *** مِنْ كُلِّ فَضْلٍ فِيهِمَا زَوْجَانِ

58- فِي الرَّفْرَفِ الأَعْلَى اتَّكَأْتُ مُؤَيَّداً *** وَكِسَائِيَ الْخَضْرَاءُ بِالإِحْسَانِ.







فهذا قول الله تعالى وقول سيدنا موسى كليم الله وتبيان ما حصل فى سورة عقر البقرة والتوراة هى التوريه والتعليمات والإرشادات للإمام المهدى عبدالله وهى نظم رهيب عجيب يمدح فيها ربنا بعزته فى النبى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ويمدح الله تعالى فى المهدى المنتظر وربنا يبين فى التوراة من هو وكيف يحكم فى عباده ومملكته ويتكلم الله تعالى وسيدنا موسى كليم الله بلسان حال المهدى المنتظر من سيخلفه الله تعالى خلافة الأرض فى الحين .





ولقد اخبرنى جماعة مقربين للطريقة البرهانية القديمين فقالوا عندما مات محمد عثمان عبده البرهامى فى 4-4 -1983 لقد تركه اهله والأخوة البرهانية لمدة اسبوع كامل ولم يواروا جثته النجسة فى التراب وإنتفخت بطنه وخرجت أحشائه ومعدتة وتعفنت جنازتة ، فحملها ولده سيد احمد ودفنوها فى المقابر، فهل هذا الخبث يحصل لولى كامل ؟والسبب فى ذلك الهراء لقد كانت البرهانية تصدق بأن البرهانى لا يموت وياتى راجع حى من بعد موته ، فمرة فعلا لقد فعل لهم خدعة الإحياء بعد الموت ويصدقها البرهانية ولقد قال لهم البرهامى بأنه سوف يفعل لهم كرامة كبيرة جدا بانه سيموت ويأتى لهم راجع حى من بعد موته بعد ثلاثة ايام ! فقالوا انه فعلا مات وكشفت عليه الدكاترة بأنه مات واخرجوا له شهادة الموت فرجع للحياة مرة ثانية من بعد موته وهو تبيان قوله تبارك وتعالى هنا (وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا –النجم 44 ) فالشيطان إبليس هو الوحيد الذى يموت ويحيا حتى الى الوقت المعلوم فالذى فعل هذه الخدعة من مات وحيا فهو الشيطون إبليس الخبيث الدجال الذى كان متركب فى صورة قرين محمد عثمان عبده البرهانى ولى الشيطان الرجيم ، فإن الذى يموت ويحي هو فقط الشيطان الرجيم إبليس فهو منظر حتى الوقت المعلوم وهو الذى يفعل كل المعجزات للبرهانى والبرهانية والشيطان لقد اتى منظور متركب فى صورة مخمد عثمان عبده البرهانى الى الكثير وكان الشيطان ينوم محمد عثمان عبده البرهامى تنويم مغنطيسى ويسحره حتى يغيب عن وعيه، ويأتى بدله الشيطان قرينا مبينا لمحمد عثمان عبده البرهانى ويعطى الدروس الواهية والخزعبلات للبرهانية فى بيته فى الخرطوم ثلاثة ( ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا – النساء 38 ) .وفى سنة 1985 قال لى سيد احمد محمد عثمان عبده البرهامى بان البرهانى شيطان ليس ابيه فمن ابى يا عبد الله ماهر انتم اقربائنا ووصف لى الكثير من اسماء اهلى فى دنقلا وامدرمان والخرطوم .



وهنا الدليل بأن الإنسان حامل الأمانة الشيطان إبليس له القدرة بأن ياتى منظور متركب فى اى صورة ما شاء من البشر أوليائه (يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ * الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ * فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبَكَ – الإنفطار ) ومن المعروف فى الأثر الإسلامى أن الشيطان كان حاضراً معركة "بدر" ، وهذه الغزوة كانت في شهر رمضان ،فالشياطين الجن الإنسى لا تصفد ولا تقبض فى شهر رمضان والشيطان منظر وعدو مبين اى ظاهر امام عينيك ولكن لا تعرفه ! وهو تبيان قوله تعالى : (وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكُمْ إِنِّي أَرَى مَا لا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ- الأنفال/48 ). (فعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : جَاءَ إِبْلِيسُ يَوْمَ بَدْرٍ فِي جُنْدٍ مِنَ الشَّيَاطِينِ مَعَهُ رَأَيْتُهُ فِي صُورَةِ رَجُلٍ مِنْ بَنِي مُدْلِجٍ فِي صُورَةِ سُرَاقَةَ بْنِ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمٍ ، فَقَالَ الشَّيْطَانُ لِلْمُشْرِكِينَ : لاَ غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ ، فَلَمَّا اصْطَفَّ النَّاسُ ، أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْضَةً مِنَ التُّرَابِ ، فَرَمَى بِهَا فِي وُجُوهِ الْمُشْرِكِينَ ، فَوَلَّوْا مُدْبِرِينَ . وَأَقْبَلَ جِبْرِيلُ إِلَى إِبْلِيسَ ، فَلَمَّا رَآهُ ، وَكَانَتْ يَدُهُ فِي يَدِ رَجُلٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ، انْتَزَعَ إِبْلِيسُ يَدَهُ ، فَوَلَّى مُدْبِرًا هُوَ وَشِيعَتُهُ ، فَقَالَ الرَّجُلُ : يَا سُرَاقَةُ تَزْعُمُ أَنَّكَ لَنَا جَارٌ ؟ قَالَ : (إِنِّي أَرَى مَا لاَ تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ) وَذَلِكَ حِينَ رَأَى الْمَلاَئِكَةَ ).



فالدجال إبليس الشيطان هو شيخ الطريقة البرهانية الباطنى الحي ويظهر للبرهانية وعامة الناس فى الحلم واليقذه لذلك معظم البرهانية والألمان يؤمنون بالبرهانى إيمان جازم ويفتكروه من كبارات اولياء الله الصالحين، ومرة فى سنة 2000 فى لندن لقد رايته فى الأفق المبين على شكل سحابة كبيرة مرسوم بها صورة محمد عثمان عبده البرهانى وتعجبت فى امره ! فذالكم هو الشيطان الرجيم وكنت ارائه فى الحلم كثير جدا فعندما اتوجه نحوه، فهو يهرب منى ويصرخ مثل الحرمة المزعورة وقال الله تعالى فى الإنسان حامل الأمانة إبليس الشيطان المغرور المغبون (يا بني ادم لا يفتننكم الشيطان كما اخرج ابويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سواتهما انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم انا جعلنا الشياطين اولياء للذين لا يؤمنون – الأعراف 27 ) ( ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ - بَلْ عَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ فَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا شَيْءٌ عَجِيبٌ – ق 1-2 ). (فقاتلوا اولياء الشيطان ان كيد الشيطان كان ضعيفا – النساء 76 ) (ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين – الأنعام 142 ) فجماعة الطريقة البرهانية هم عبدة الشيطان وأولياءه وانظر الى اواردهم التى تعجها كل الأسماء الجنية السيريانية لأهيا شراهيا ولمقفنجل وسقفاطيس واحون وسقاطيم وهلمجرا ويرتلون عبادة التوسل بالملائكة والنبيين والأولياء ويجعلونهم أربابا دون الله وهو الشرك والكفر. { وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ- قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَلِيُّنَا مِنْ دُونِهِمْ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ- فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ - سبأ 40-42 }.



قال الحق عن الشيطان إبليس الإنسان حامل الأمانة من اتى وظهر كثير جدا متركب على هيئة وصورة قرين شيخ الطريقة البرهانية الصوفية محمد عثمان عبده البرهانى واملاء لجماعتة حملة الفتنة صحف إبراهيم الخليل وموسى كليم الله للتوراة المقدسة التى حرفوها البرهانية والشيطان الرجيم لشراب الوصل الذى اوصلهم لنار جهنم ...( أَفَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّى - وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَكْدَى - أَعِنْدَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَى - أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى - وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى - أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى - وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى - وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى - ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى - وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى - وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى - وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا - وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى - مِنْ نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى - وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَى - وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى - وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى - وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى - وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَى - وَقَوْمَ نُوحٍ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَى - وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَى - فَغَشَّاهَا مَا غَشَّى - فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَى - هَذَا نَذِيرٌ مِنَ النُّذُرِ الْأُولَى - أَزِفَتِ الْآزِفَةُ - لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ كَاشِفَةٌ - أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ - وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ - وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ - فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا - ختم النجم 33-62).



فهذا بعض قول نظم التـوراة المقدسة الاصلية التى معنا نحن حملة التوراة آل بيت النبوة أولى النعمة المهدية فى لندن والخرطوم السودان وهى ورثتنا نحن آل كورك وهى اتت متوارثة معنا كابرا عن كابر من الحجاز مكتى و كانت من ضمن كنز الكعبة وتوارثها جدودى آل بيت النبوة المحمدية الحنيفية الإسلامية من مكة والمدينة والمغرب ومصر دراو بلدنا وكانت تحلمها جدتى الشيخة الفقيرة حفصة التركية الحسينية الحسنية وكنت وانا صغير فى عمر 10-11 سنة اقرائها لجدى عبدالرحيم كوركنجى (كورك ) فانا رجل كورك الممهد للمهدى وزير يمين للمهدى المنتظر والتوراة المقدسة تعنى فى اللغة العربية التورية من الله عزوجل وسيدنا كليم الله موسى القوى الأمين وهى التعلميات والإرشادات والتورية والبلاغات الإلهية الموسوية الى المهدى المنتظر ولى الله الهادى والمنذر لجميع البشر ومن سيحمل الأمانة لخلافة الله فى الأرض والتوراة الأصلية هى نظم عربى بليغ وجميل جدا ورهيب وعمرها 6500 سنة ، فتخيل المولى تبارك وتعالى بعزة نفسه ومعه سيدنا القوى الأمين موسي عليه الصلاة والسلام فى مطارحة القول النظمية الرهيبة التى لم ترى لها مثيل الى النظم العربى البرزخى وبها الإعجاز اللغوى العربى القرآنى وهى تكشف تنزل القرآن العربى المبين وهى تتماشى مع القرآن العربى والأبيات تتحد مع تنزل القرآن العربى والسيرة النبوية الإسلامية العربية .



والتوراة يبين فيها الله تعالى مناقبه وهويته وفعله ويعرفنا بنفسه وخلقة وملكوته وتصريفاته فى خلقه ويمدح فيها الله تعالى خير خلق الله تعالى سيدنا النبى صلى الله عليه وسلم وسيدنا الحسين وسيدنا الحسن وسيدنا الإمام علي والسيدة فاطمة الزهراء والسيدة زينب وسيدنا علي زين العباد والصحابة وآل البيت العلماء وعلماء الإسلام وجميع الأنبياء والمرسلين واكثر إنسان مدح وذكرت مناقبة وولايته فى التوراة هو الإمام المهدى المنتظر عبدالله وبها المولى تبارك وتعالى وسيدنا موسى كليم الله تعالى يتحدثون بلسان حال المهدى ويكشفوا به كل الغيوبات لخلافة المهدى المنتظر عجل الله خروجة وخلافته فى الأرض والتوراة هى ملكية سيدنا المهدى المنتظر عبدالله كل المسلمين والعالمين.ومرت اتانا فى بيتنا رجل صالح فى عام 1980 من قبل ان يهلك البرهانى وحامل معه كتاب وقالنا هذا كتاب جدكم إبراهيم وتكلم معنا كثير وقال هو بيعرفنا نحن من أهل البيت المتخفيين ومن دنقلا ومصر دراو بلد بنى الإمام جعفر الصادق ابن رسول الله والكتاب كان فيه نفس القصايد التى مع البرهانية ومكتوب فيها التوراة وصحف إبراهيم وموسى وكنت اتذكر بان المذكور فيها كثيرا هو إسم ( عبدالله ) وهو إسم المهدى المنتظر لأن رسول الله قال فى الحديث المهدى إسمه يواطئ إسمى ، ومعنى الوطء تعنى التحت وهو إسم النبى التحت هو إسم ابيه ( عبدالله ) والبرهانية والشيطون الخنيث اللعين الضبع هو من حرفها ووضع إسم إبراهيم ولد مخمد عثمان عبده ليضلل مريدين البرهانية ويمنيهم ويعدهم بالغرور والخذلة فخذلهم الله تعالى أجمعين وهلك إبراهيم البرهانى بموت الفجئة فى سنة 2003 ولم يحقق اى فتح للمسلمين ولم يصحح ويجدد الدين الإسلامى الحنيف والبرهانية يتنطعون فى الفارغة ويفرحون بقول الكتاب التوراة (شراب الوصل ) ويكذبون لإمعاتهم الضالين بهم الوارث لآل بيت النبوة وعلم اهل البيت بكتاب الله تعالى بنظم كتاب الله التوراة التى كفروا بها وحرفوها بغيا بينهم لشراب الوصل ، فتب عليكم ؟( والذين اتيناهم الكتاب يفرحون بما انزل اليك ومن الاحزاب من ينكر بعضه قل انما امرت ان اعبد الله ولا اشرك به اليه ادعو واليه ماب – الرعد 36 ).



بشرى لعباد الرحمن من الانس والجان

فإن وقت ظهور المهدى العدنان قد حان فهو يطرق عليكم الابواب لان خروجه آن والويل لمن كان للمهدى معارض خوان

واقول للظالمين وقتكم قد انتهى وزوالكم فان وكان ياما كان زلازل مزلزله وتهز الاركان وهزات توقظ النايم الغافل ويفيق السكران بخروجه وظهوره يهلك من الناس الثلثان وينجى الله إتباعه ثلة المؤمنين الهداة المتقين واصحابه هم عباد الرحمن اهل الاحسان...



فانا الحمدلله عبدالله ماهر رجل كورك على ضلع مع النبى صلى الله عليه وسلم من صححت وجددت كل الدين الإسلامى للمسلمين الخاصة والعامة فنحن اهل بيت النبوة ونعرف علم ديننا دون غيرنا ونهدى بعلمنا اللدنى جميع الناس لتتبع صراط الله المستقيم وحده لا شريك له فتب عليكم يا برهانية بهلوانية عجم فوج متسلق مقتحم معنا فى الهوى الفاضى وانتم بالبينه بنى السرية اسيا كلتومة إمراة جدى فانتم يا برهانية باطلين وسرارى نجس منكر وسوف يدق عباد الله أولى البأس الشديد رقابكم كلكم رجال ملاعين على حريم دجالين وسوف يجاسوكم حول الديار وتهربوا جميعكم تولوا مدبرين ،وكذلك تعرفون السودانية لا يحبون المسخرة واللعب والغش بإسم الدين وإنتحال النسب النبوى بالخداع والسرقة وانتم عجم خوارج ملاعين بنى إسرائيل السرارى بنى الساقطة، وسوف يقتلكم البرهانية الذين سيكتشفون حقيقتكم والويل لكم يا اهل الطريقة البرهانية القتلة المجرمين فقال الحق فيكم ( هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم انهم صالوا النار – ص 59 ).



أنا فى أنا وإنى أنا المهدى *** * * * * * * **رحيقى مختوم بمسك الحقيقة



صبرت لحكم الله بل أنا شاكر**********وما الصبر إلا عن عظيم المصيبة



سعيت إلى مولاى مرفوع هامة*** * * * * **ومازلت للدنيا شعاع الهداية



تواكبت الأقطاب يوم إجابتى******* ** * تزاحمت الأملاك تخدم روضتى



وأعرف أقدار الرجال جميعهم***************ولكنهم ضلوا ابتداء مكانتى



شرابى عذب سلسبيل مذاقه****************وعلمى كنز فى قلوب أحبتى



وبعض شرابى أغرق الكل فى الهوى*******ومنهجى القرآن والله وجهتى



فما فاز فى الأكوان إلا مسالمى***********وما خاب إلا من أراد عدواتى



لقيت من المولى رضاه وقربه*** * * * **ونشرت عليكم بردتى وعباءتى



وإنى فيكم فاشهدونى وعاينوا** ** ****جمالى موصول وسرى بصحبتى



آلا فخذوا عنى الآحاد معنعناً* * * * * **أصح روايات الحديث روايتى



حرام على قوم أكون إمامهم** * * * * *****ولاية قوم جاحدين لنعمتى



ويعرف عنى من هدى الله قلبه* * * * **ويعزف عن حبى طريد الهداية



سلام على قوم بنا قد تواصلوا*** * ** **فحبلى موصول وجدى قدوتى



هنيئاً لمن أم الحمى وبى احتمى********هنيئاً لمن يسقى براح عقيدتى



هنيئاً لمن أضحى صريعاً بحينا*** ** ***فهدايتى طبٌ وعلمى إغاثتى



فذاتى شمس لو تجلت لأحرقت** ** * **ولكن بفضل الله أضحت مضيئة



حفظت علومى من الكتاب المكنون *** * *وجهرى به لإكمال مهمتى



عصارة مافى الكون لكن لحكمة********خفيت عن الأبصار بل وبالبصيرة



نصحت لوجه الله أبغى رضاءه** * * * **وحب ذوى القربى وبرأت ذمتى



وإن علومى باسقات وطلعها *** * * * ***نضيد ورزق للعباد ورحمتى



ولوشربوا هدايتى أراحوا قلوبهم**** * ***من العنت الأدنى ومن كل شقوة



ورثت عن المحبوب بعضاً وجملة** ***وأستعذب البلوى وصبرى مطيتى



وأنفخ فى روح التقى فينتقى*** * * * * **جواهر علم الأولين بنفحتى



واسمع علمى للتقى فيهتدى** * * * ***إلى باب عز الله من بعد ضلالةِ



يعاهدنى المثبوت فى اللوح مسعداً*******يعاندنى الأشقى ولو بالإشارة



وأغرس فى العلم حمداً لربنا*** * * ***وفك رموز القرآن خصاصتى



وأشهد أن الله ربى وإننى*************لاحترف التوحيد فى حال نشوتى



فمحوى صحو والملائك تابعى*** * * ***وفردى جمعٌ والنبيون صحبتى



وتحت لواء الحمد يجمع شملنا*** * * **ويوم يقوم الناس ليوم مبايعتى



ولى كتب الأبرار أشهد ما بها*** * ** ***وإنى عبدٌ والعباد رعيتى



أنا بيمين الله أطوار خلقتى***********من الحمأ المسنون حتى النهاية



وافترش التأييد حقاً وإننى* * * * ** **لألتحف الرضوان والنور حلتى



هذا بيان للخلائق كلها*** * * * * * ***سهام ولاية المهدية ملء كنانتى



وجدى محمود المقام وشافعى********وأن بنى الزهراء أهلى وعصبتي



وإن مقامى لايماط لثامه*** * * * ** ***وجل كلامى عن عقول ذكية



وإنى حق والحقيقة أودعت******** * ***غيابة جب يوسفى بفطنة



وجئ بها مصراً وبيعت رخيصة**** ***وذا عجب أن يزهدوا فى البشارة



وأكرم مثواها بدار رحيبة********* ***ومرتع خيرٍ جد أهل العناية



ولما رأها ذو الجهالة أينعت*************رماها ببهتان وإنكار نعمة



وماعرف الإنكار غير من ادعى* * ****بأن لها فى الجهل مثقال ذرة



جنايتها تعظيم آل محمد****** * * ** **وأن رسول الله ذو أحدية



وهم أخو جهل وهمت عفيفة** * * * ***ويحفظها البرهان من كل ذلة



ويشهد رب البيت طهراُ وعفة** * * ***وناطق مهد قال برءاة لساحتى



وقطعت مفاتين الجمال أصابعاً* * * * **ويشهدوا حال جمال اليوسفية



خزائن أرض الله ملك يمينها**********تقرب من شاءت وبعداً لشامت



وترفع من جادت عليه بعطفها***********ويسجد كل سجدة الأبدية



وآية ملكى أننى ماخطبتها***************وأن رسول الله شاهد عقدتى



مرادى عند الله يلقى إجابة***************لأن مراد الله عندى سلوتى



وإن كتاب الله لفظاً وغاية*************بصدرى مكنون وتبيان حكمتى



ومن عبث بخس الحقيقة أهلها**********لأنى عبدٌ فى مقام العبودة...





















|Articles |News |مقالات |بيانات