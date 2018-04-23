الطاهر ساتي ينتحر مهنياً بسبب حماقته بقلم يوسف علي النور حسن

06:16 PM April, 23 2018 سودانيز اون لاين

يوسف علي النور حسن-السودان

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ليس من المعروف السبب الذي جعل الطاهر ساتي ينفجر بصورة هستيرية ضد البروفسير غندور الذي شهد له الجميع بالمقدرة المهنية والحنكة السياسية والخلق الرفيع وأخذ الطاهر يسبح عكس تيار الرأي السائد مما يعني أن للرجل موقف شخصي ضعيف ومخزي لا يستطيع البوح به فإعتقد أنه قد وجد الفرصة السانحة للإنتقام من الرجل القامة وهو لا يدري أنه قد إنتقم من نفسه وهذه هي سنة الحياة التي يستحيل أن ينتصر فيها الباطل ضد الحق " يقول الطاهر ساتي في مقاله بالنص " وللأسف لم يصدق غندور مع نفسه والبرلمان والرأي العام، ويعلم تماماً (أنه يكذب).. لقد صرفوا - كل السفراء وأفراد البعثات - المرتبات في موعدها تماماً، ومن بنود وموارد أخرى غير الفصل الأول.."

فخرجت الأنباء المؤكدة تقول " أن رئاسة الجمهورية دعت الى اجتماع عاجل جمعت فيه محافظ بنك السودان المركزي حازم عبد القادر الذي تم استدعاؤه من القاهرة والوزير المناوب بوزارة الخارجية محمد عبدالله إدريس بالقصر الجمهوري لمراجعة متأخرات وزارة الخارجية التي أثارت ضجة مؤخراً وسط الرأي العام بعد بيان وزير الخارجية أمام البرلمان الذي أعقبته إقالته بواسطة رئيس الجمهورية.

وقال المصدر إن الاجتماع الذي امتد لساعات تمت فيه مراجعة الحسابات المشتركة بشأن ميزانية الخارجية، وأضاف أن محافظ بنك السودان اعترف بجود متأخرات لوزارة الخارجية تبلغ (29) مليون دولار وهي تمثل متأخرات سبعة أشهر" وهذا بالضبط ماقاله غندور



لنري الآن ماذا يقول الطاهر ساتي هل محافظ البنك يكذب أم أن الطاهر لا يدري ؟ والإجابة معروفة

لقد برهن ساتي للملأ أنه صحفي فاشل لا يتحري دقة المعلومة ويتلقي المعلومات كما يقول في مقاله من أصدقائه المغتربين لينشرها علي الناس فبما الطاهر إعترف بأن مصادر أخباره ترد من بيوت الأعراس ومن حلقات الأنس بدلاً من المصادر الخاصة بها فقد إنتحر ساتي مهنياً ولا ينبغي الأخذ بما يورد من جهته وينبغي أن يعزف الناس عن قراءة مايكتب لعدم المهنية ولضعف المصداقية

ويبرهن الطاهر أيضاً أنه ليس ملماً بأبجديات التعامل المالي بالدولة التي لا تسمح لأي جهة التحصيل والصرف منه بدون الرجوع الي جهة الإختصاص فالرجل يكتب كلاماً "خارماً بارماً " لا يعتد به ويكون بذلك قد إنتحر مهنياً بدلاً من الإنتصار الشخصي لموضوع يستحي هو أن يكشفه للآخرين

لقد أجرم الطاهر في حق نفسه وإذا كان عاقلاً عليه أن يكتب مقالين يعتزر فيهما لغندور وللقراء لعل ذلك يسترحم عليه الآخرين

ونقول له كما يقول أهلنا بالقري " البشوف القبة يقول تحتها فكي للأسف ياساتي "

يوسف علي النور حسن



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