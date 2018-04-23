منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مرحبا Guest [دخول]
اخر زيارك لك: 23-04-2018, 06:39 PM الصفحة الرئيسية

اراء حرة و مقالات
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »

الطاهر ساتي ينتحر مهنياً بسبب حماقته بقلم يوسف علي النور حسن

23-04-2018, 06:16 PM

يوسف علي النور حسن
<aيوسف علي النور حسن
تاريخ التسجيل: 13-05-2016
مجموع المشاركات: 65

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


الطاهر ساتي ينتحر مهنياً بسبب حماقته بقلم يوسف علي النور حسن

    06:16 PM April, 23 2018

    سودانيز اون لاين
    يوسف علي النور حسن-السودان
    مكتبتى
    رابط مختصر


    ليس من المعروف السبب الذي جعل الطاهر ساتي ينفجر بصورة هستيرية ضد البروفسير غندور الذي شهد له الجميع بالمقدرة المهنية والحنكة السياسية والخلق الرفيع وأخذ الطاهر يسبح عكس تيار الرأي السائد مما يعني أن للرجل موقف شخصي ضعيف ومخزي لا يستطيع البوح به فإعتقد أنه قد وجد الفرصة السانحة للإنتقام من الرجل القامة وهو لا يدري أنه قد إنتقم من نفسه وهذه هي سنة الحياة التي يستحيل أن ينتصر فيها الباطل ضد الحق " يقول الطاهر ساتي في مقاله بالنص " وللأسف لم يصدق غندور مع نفسه والبرلمان والرأي العام، ويعلم تماماً (أنه يكذب).. لقد صرفوا - كل السفراء وأفراد البعثات - المرتبات في موعدها تماماً، ومن بنود وموارد أخرى غير الفصل الأول.."
    فخرجت الأنباء المؤكدة تقول " أن رئاسة الجمهورية دعت الى اجتماع عاجل جمعت فيه محافظ بنك السودان المركزي حازم عبد القادر الذي تم استدعاؤه من القاهرة والوزير المناوب بوزارة الخارجية محمد عبدالله إدريس بالقصر الجمهوري لمراجعة متأخرات وزارة الخارجية التي أثارت ضجة مؤخراً وسط الرأي العام بعد بيان وزير الخارجية أمام البرلمان الذي أعقبته إقالته بواسطة رئيس الجمهورية.
    وقال المصدر إن الاجتماع الذي امتد لساعات تمت فيه مراجعة الحسابات المشتركة بشأن ميزانية الخارجية، وأضاف أن محافظ بنك السودان اعترف بجود متأخرات لوزارة الخارجية تبلغ (29) مليون دولار وهي تمثل متأخرات سبعة أشهر" وهذا بالضبط ماقاله غندور

    لنري الآن ماذا يقول الطاهر ساتي هل محافظ البنك يكذب أم أن الطاهر لا يدري ؟ والإجابة معروفة
    لقد برهن ساتي للملأ أنه صحفي فاشل لا يتحري دقة المعلومة ويتلقي المعلومات كما يقول في مقاله من أصدقائه المغتربين لينشرها علي الناس فبما الطاهر إعترف بأن مصادر أخباره ترد من بيوت الأعراس ومن حلقات الأنس بدلاً من المصادر الخاصة بها فقد إنتحر ساتي مهنياً ولا ينبغي الأخذ بما يورد من جهته وينبغي أن يعزف الناس عن قراءة مايكتب لعدم المهنية ولضعف المصداقية
    ويبرهن الطاهر أيضاً أنه ليس ملماً بأبجديات التعامل المالي بالدولة التي لا تسمح لأي جهة التحصيل والصرف منه بدون الرجوع الي جهة الإختصاص فالرجل يكتب كلاماً "خارماً بارماً " لا يعتد به ويكون بذلك قد إنتحر مهنياً بدلاً من الإنتصار الشخصي لموضوع يستحي هو أن يكشفه للآخرين
    لقد أجرم الطاهر في حق نفسه وإذا كان عاقلاً عليه أن يكتب مقالين يعتزر فيهما لغندور وللقراء لعل ذلك يسترحم عليه الآخرين
    ونقول له كما يقول أهلنا بالقري " البشوف القبة يقول تحتها فكي للأسف ياساتي "
    يوسف علي النور حسن
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>

تعليقات قراء سودانيزاونلاين دوت كم على هذا الموضوع:
at FaceBook




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات
فيديوهات سودانيزاونلاين Sudanese Online Videos
صور سودانيزاونلاين SudaneseOnline Images
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
Sudanese Online Wikipedia



فيس بوك جوجل بلس تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست Google News
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
 اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين 		News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de