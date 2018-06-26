الضحية الأُخرى ..!! بقلم الطاهر ساتي

اتحاد الصحافيين يستضيف بدر الدين السيمت في ندوة عن الأزمة السودانية
منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 27-06-2018, 00:42 AM الصفحة الرئيسية

اراء حرة و مقالات
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
26-06-2018, 02:26 PM

الطاهر ساتي
<aالطاهر ساتي
تاريخ التسجيل: 11-08-2014
مجموع المشاركات: 890

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


الضحية الأُخرى ..!! بقلم الطاهر ساتي

    02:26 PM June, 26 2018

    سودانيز اون لاين
    الطاهر ساتي -الخرطوم-السودان
    مكتبتى
    رابط مختصر




    :: بعد هجومها القبيح على المواطن الذي أدى واجبه (كما يجب)، وبعد تهديدها لهذا المواطن الصالح بالبلاغ، وبعد تشهير وزيرها بشقيق هذا المواطن ، وزارة الصحة بالخرطوم تُقرر ايقاف مدير عام مستشفى بحري لحين انتهاء عمل لجنة تقصي الحقائق في قضية تصوير هذا المواطن لبعض مشاهد الفشل والعجز واللامبالاة بثالث أكبر مرفق صحي في البلاد من حيث تردد المرضى .. ليبقى السؤال، أما كان الأجدى والأرحم بالناس والبلد أن يتم إيقاف مدير المستشفى و التحقيق في قضية الصور(أولاُ)، ثم شتم المواطن والهجوم على شقيقه (لاحقاُ) ..؟؟

    :: لقد إجتهد الوزير مامون حميدة ومدير عام وزارته بابكر محمد علي - طوال الأسبوع الفائت - في التستًر على فضيحة مستشفى بحري وتغطية المسؤولين عنها بستار المحاباة والمحسوبية، و في سبيل تستًرهما كادا أن يحولا قضية عامة إلى (قضية شخصية) مراد بها إغتيال شخصية المواطن و قضيته العامة.. ولكن بفضل الله ثم بوعي الشعب، فشل الوزير ومديره العام في (وأد القضية).. و لسوء تقديرهما لوعي المواطن ، تجاوزت ثورة تصوير أوجه الفشل والكسل والعجز مشافي الخرطوم إلى مشافي السودان ..!!

    :: ويجب أن تتواصل ثورة الوعي بحيث يصبح أي مواطن سوداني رقيباً على خدماته بكل ولايات السودان.. وعلى الناس والصحف وكل وسائل الاعلام أن تشكر وتحتفي بجهد أي مواطن صالح يفضح فشل وعجز وكسل من نسميهم بالمسؤولين بكل مرافق الدولة، وليست المشافي فقط ..ومن المتغيرات الحميدة للغضب الراهن على تردي الخدمات الصحية، سابقاً كان البعض يصب جام غضبه على الأطباء لحد الإعتداء عليهم حين يصطدموا بمشاهد الاهمال والفشل والعجز، ولكن تجاوز غضب الوعي هؤلاء الضحايا إلى حيث المسؤولين عن الاهمال والفشل والعجز (مباشرة)..!!

    :: فالطبيب أيضاً - كما المريض - ضحية.. نعم، لعدم توفر القدوة الراشدة في السلطات الصحية، و لبخل الميزانية وبؤس نظم الإدارات ، صار حال الطبيب في بلادنا - كما حال المريض - قاب قوسين أو أدنى من الجنون غضباً أوالموت حُزناُ.. وليس من العدل أن نرمي الطبيب ما بين مطرقة بيئة عمل طردة وسندان مريض غاضب.. وعلى سبيل المثال،تنشر دول الخليج تقارير الأخطاء الطبية المسؤول عنها الطبيب فقط ، أي ليس الإدارة و الوزارة .. وبفضل الله ثم بسلامة الآداء دائماً ما تصدر قوائم الأخطاء الطبية في دول الخليج وغيرها خالية من الأطباء السودانيين.. وما خلت القوائم من أطباء السودان إلا لأنهم وجدوا بيئة العمل المهيأة بالاحترام قبل الاجهزة المعدات والراتب و حسن الإدارة..!!

    :: وقبل كل هذا، وجدوا إحترام وتقدير حكومات لاترمي طبيبها مكتوفا من الأيدي في براثن التجار (غير المسؤولين)، ثم تطالبه بانقاذ حياة المرضى بيد أن حياته - هو ذاته - بحاجة لمن ينقذها من مستنقعات هؤلاء التجار (غير المسؤولين).. فالأصل في طبيبنا - بالداخل أو بالخارج - هو الصدق والإخلاص والأمانة، وهذا ما يجب أن نحتفي به ونعض عليه بالنواجذ .. ولو وجد طبيبنا بالداخل من الاحترام الحكومي - بيئة العمل والأجهزة والمعدات والراتب - ربع ما يجده طبيبنا الخارج، لما وجد المواطن مشهداً قبيحاً يستدعي التصوير والنشر، ولما صدرت صحف الخرطوم - على مدار العام - بمآسي المرضى و أسرهم ..!!


    fb
                   |Articles |News |مقالات |بيانات


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>

تعليقات قراء سودانيزاونلاين دوت كم على هذا الموضوع:
at FaceBook




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات
فيديوهات سودانيزاونلاين Sudanese Online Videos
صور سودانيزاونلاين SudaneseOnline Images
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
Sudanese Online Wikipedia



فيس بوك جوجل بلس تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست Google News
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
 اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين 		News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de