05-01-2018, 10:54 AM

سميح خلف

سميح خلف

تاريخ التسجيل: 13-06-2015

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الصراع على البحر الاحمر بقلم سميح خلف

10:54 AM January, 05 2018 سودانيز اون لاين

سميح خلف-فلسطين

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بنيت سياسة الولايات المتحدة الامريكية ومنذ عام 2004م على محورية ولادة شرق اوسط جديد واعادة توزيع القوى الاقليمية بمنطق جغرافي سياسي جديد، فكانت الشرارة الاولى من بو عزيز في تونس لتطلق رؤية كونداليزا رايس بنظريتها الفوضى الخلاقة " اي عدم جدوى البناء مالم يسبقة تدمير المكون السابق " وخلق قوى محلية منفذه من احزاب وقوى مذهبية وقومية وان تشابه السيناريو فيما يسمى الربيع العربي الا ان نوعية التنفيذ ترتبط بالواقع المجتمعي والحزبي والمذهبي لكل دولة مستهدفة ، وتسخير عجلة اعلامية ضخمة ومصلحات الدكتاتورية والطغاة والاقليات والظلم المجتمعي وتوظيف مجلس الامن للتدخل الدولي والاجنبي في تلك الدول ، لسنا هنا بصدد وضع التفاصيل لهذا السيناريو في منطقة الشرق الاوسط بالقدر الذي نؤكد انه استهدف الدول الوطنية في الوطن العربي والتي اتت نتاج المتغيرات الدولية والذاتية بعد الحرب العالمية الثانية ومن ثم انهيار التوازن الدولي بسقوط الاتحاد السوفيتي والكتلة الشرقية .



منذ عام 2011 بدأت فعليا حلقات مسلسل الربيع العربي بعد الاخلال بالتوازن الاقليمي في الشرق العربي بانهيار الدولة الوطنية العراقية وتحطيم جيشها ومؤسساتها واعادة بنائها على اسس مذهبية ، فكانت فكرة كونداليزا رايس تبلورت من نتائج غزو العراق لتعمم في عام 2011م على تونس وليبيا ومصر وسوريا واليمن ومن النتائج المذهلة للربيع العربي ان سعي الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وايطاليا لتغيير الواقع السياسي والاقتصادي في تلك الدول انها ساعدت بشكل مباشر او غير مباشر بعد عملية الفراغ التي انتجتها بصعود وتمدد قوى اقليمية طامعة لنفوذ في المنطقة هذا النفوذ الذي يرتبط بالتاريخ ويرتبط بالتوزيع المذهبي ويرتبط ايضا بالجغرافيا السياسية واهمها الشواطيء والممرات البحرية الاستراتيجية التي تتحكم في عجلة التجارة الدولية والموقع الاستراتيجي عسكريا وامنيا .



ومن المسببات التي تخص الامن القومي لتلك الدول ورغبتها في التمدد هو وجود ما يسمى اسرائيل كقوة اقليمية في المنطقة كركيزة للنفوذ الغربي والامريكي ، لقد صرح الرئيس ترامب متهما اوباما بانه اشاع الفوضى في المنطقة وغذى الارهاب واحدث انهيارات في تلك الدول ، ولكن يبدو ان الرئيس الامريكي الذي يصفه البعض بالارعن بانه ملتزم بادارة نتائج الربيع العربي تحت عنوان "" امريكا اولا " ولكن بحيث لا يبتعد عن الرؤيا الاستراتيجية للدولة الامريكية العميقة .



الدب الروسي الذي فهم العمق الاستراتيجي للربيع العربي وابعاده الذي يمكن ان يصيب عمق اسيا ووسطها واطرافها فهم ان سقوط دمشق هو سقوط موسكو وكذلك ايران التي فهمت اللعبة ايضا ووضعت ثقلها في سوريا والعراق واعتبرتا ان معركة سوريا هي حياة او موت اما القوة الثالثة فهي تركيا التي لعبت دورا مهما في اسقاط القذافي بالامداد والتمويل والمساعدات العسكرية عن طريق ميناء مصراته ، والقوة الرابعة : اسرائيل التي تدخلت في الشأن السوري والعراقي ودعم الاكراد ووجودها في الممرات البحرية ومنابع النيل في اثيوبيا وارتريا وشمال افريقيا تحت مبررات التعاون في محاربة الارهاب .



مصر قلب الوطن العربي وجناحيها في افريقيا واسيا والتي تحاول ان تحاصرها عدة قوى اقليمية لا نستثني منها اسرائيل في اثيوبيا وجنوب السودان وجيبوتي كما لها في وسط افريقيا وجنوبها ، وقد يكون النشاط التركي في المنطقة اخطر من النشاط الايراني الذي له وجود الان في الشمال الشرقي من سوريا وشمال العراق ووسط ليبيا " مصراته" واتفاقية عسكرية مع تونس ، واتفاقية دفاع مشترك مع السودان وجزيرة سواكن كقاعدة عسكرية علما بان تلك الجزيرة كانت في عهد الامبراطورية العثمانية قاعدة لقيادة الامبراطورية في البحر الاحمر والدول المحيطة به، والوجود العسكري في الخليج من خلال القاعدة العسكرية التركية في قطر وقريب من مضيق هرمز ومحاولة ان يكون لها موطيء قدم في غزة .



اما ايران التي احتلت الجزر الامراتية في اواخر الستينات من القرن الماضي والتي تتحكم في مضايق هرمز والذي يتحكم في بوابة المحيط الهندي على اسيا وافريقيا من خلال البحر الاحمر ومضيق باب المندب وقناة السويس تمددت ايران الى اليمن للتحكم في المضيقين باب المندب وهرمز وعندما نتحدث عن مضيق باب المندب وخليج عدن يعني ذلك التحكم في بوابة البحر الاحمر وقناة السويس .



البحر الاحمر يبلغ طوله2,250 كم ومساحته438 كيلومتر مربعي حده من الشمال جزيرة سيناءوخليج العقبة وخليج السويس اما الدول الواقعىة علية السعودية والاردن وما يسمى اسرائيل يحتوي البحر الاحمر على 40 جزيرة موزعة على السعودية والسودان ومصر واليمن وارتريا.



تتواجد ثلاث قوة اقليمية الان في البحر الاحمر اسرائيل تركيا ايران ، هذا يحدث من نتائج الربيع العربي وعدم وجود فضاء عربي ، مما يهدد مصر والسعودية بشكل اساسي فكلا من ايران وتركيا تمتلك مثلث نفوذ في الوطن العربي بين اسيا وافريقيا بالتاكيد ان تلك القوى تهدد الامن القومي العربي وتهدد مصر بشكل خاص فهناك عدة جبهات تواجهها مصر على الحدود الليبية والسودانية وسيناء واضيف لها الان القاعدة العسكرية التركية في البحر الاحمر واريد ان اذكر هنا لما قالته هيلاري كلنتون عن مصر "" من افشل مخططاتنا في المنطقة العربية هو تحرك الجيش المصري وسيطرته على مقاليد السلطة في مصر ومن خلال ثورة شعبية مضادة وفكرنا كثيرا ولكن مصر ليست ليبياوليست سوريا وتمتلك جيش قوي ، اما اردوغان فقد هدد مصر بنقل قوى داعش المهزومة في العراق وسوريا الى سيناء ".



صراع على البحر الاحمر بين ايران وتركيا واسرائيل فهل الحلف العربي قادر على ملء الفراغ في البحر الاحمر واليمن والخليج بوابة البحر الاحمر وهل اطماع تركيا تعود لامجاد ونفوذ الامبراطورية العثمانية تلك القوى قريبة من جدة وقريبة من القاهرة ، واين تقع اسرائيل في هذا الصراع ..؟؟! هل تقع من خلال تصورات ولي العهد السعودي بن سلمان والتي تتفق مع رؤية ترامب في محاربة الارهاب وكبح جماح التمدد الايراني ..؟؟ ونعيد اخر كلمات للرئيس ترامب حول ما يحدث في ايران "" ان وقت التغيير في ايران "" اعتقد انها امنيات فل ينظر ترامب لخريطة المنطقة العربية والقوى الدولية الاخرى التي لن تسمح بالتغيير روسيا فرنسا المانيا ، ونذكر بذلك بعد هزيمة المشروع الامريكي في مصر وسوريا والعراق ودولة كردية حديثة ، ويبقى التمدد التركي يحتاج الى اجابات الى اين ولصالح من ...؟؟!!



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