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الصراعات المصطنعة الزائفة بقلم Tarig Anter

18-04-2018, 09:20 PM

Tarig Anter
<aTarig Anter
تاريخ التسجيل: 24-03-2015
مجموع المشاركات: 122

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الصراعات المصطنعة الزائفة بقلم Tarig Anter

    09:20 PM April, 18 2018

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    Tarig Anter-الخرطوم-السودان
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    توجد الكثير من الصراعات الثنائية المفبركة بين طرفين كلاهما علي باطل و المقصود بهم الترويج للباطل بصورتين تبدوا من اول وهلة و للعامة انهما متناقضتين و لكن الغرض الحقيقي هو طمس الحقيقة المناقضة و المعادية لكلا طرفي الصراع المصطنع. الامثلة علي ذلك كثيرة و منهم:
    1- الصراع الشيعي السني بينما المستهدف هو الاسلام الحقيقي الذي قتله و اختطفه و زوره الترك المنغول بعد 50 عام فقط من ولادته. فالمذهبين السني و الشيعي و تفريعاتهما و كذلك المذاهب الاخري كالصوفية و الاباضية و الخوارج و القرآنيون و البهرة و البهائية بفروعهم هؤلاء كلهم من صناعة الترك المنغول اعداء الاسلام و اعداء الايمان بالله و اعداء الشعوب المختلفة
    2- الصراع الاسرائيلي-الفلسطيني او اليهودي-العربي هو ايضا صراع مفبرك بين طرفين كلاهما علي باطل لطمس و نهب حقوق و ارض السريان و باقي شعوب المنطقة
    3- الصراع بين الراسمالية و الشيوعية او بين الحرية اللبيرالية و الدكتاتورية الاشتراكية هو ايضا صراع زائف بين الشر و نفسه و المستهدف منه المصالح و الاستقلال الوطني في اي دولة او منطقة في العالم
    4- الصراع بين ما يسمي الشرعية اليمنية المدعوم بالسنة و دويلات الخليج في مواجهة المعارضة الحوثية المدعومة بالشيعة و ايران و المستهدف هو الهوية و التاريخ الحقيقيين للعرب و لبني اسرائيل و الاسلام و شريعة موسي و طمس حقيقة الاصل الاجنبي الترك منغولي لليهود
    5- الصراع بين الاخوان المسلمين في مواجهة العلمانيين هو كذلك صراع زائف يستهدف تدمير الاستقلال الوطني و محاربة الايمان و ادخال الدول و الشعوب في حظيرة الاستعمار الترك منغولي باشكاله الاسلامية و الصهيونية و الشيوعية
    6- الصراع التركي- الكردي و هو تمثيلية بين مجموعتين من الدخلاء تدور احداثها في سوريا و العراق و الاناضول و المستهدف هو انتزاع اراضي و ثروات و السيطرة عي شعوب سوريا و العراق و الاناضول. https://wp.me/p1TBMj-eghttps://wp.me/p1TBMj-eg


    Best regards
    Tarig M. M. K. Anter, Mr.
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