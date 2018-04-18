الصراعات المصطنعة الزائفة بقلم Tarig Anter

09:20 PM April, 18 2018 سودانيز اون لاين

Tarig Anter-الخرطوم-السودان

مكتبتى

رابط مختصر



توجد الكثير من الصراعات الثنائية المفبركة بين طرفين كلاهما علي باطل و المقصود بهم الترويج للباطل بصورتين تبدوا من اول وهلة و للعامة انهما متناقضتين و لكن الغرض الحقيقي هو طمس الحقيقة المناقضة و المعادية لكلا طرفي الصراع المصطنع. الامثلة علي ذلك كثيرة و منهم:

1- الصراع الشيعي السني بينما المستهدف هو الاسلام الحقيقي الذي قتله و اختطفه و زوره الترك المنغول بعد 50 عام فقط من ولادته. فالمذهبين السني و الشيعي و تفريعاتهما و كذلك المذاهب الاخري كالصوفية و الاباضية و الخوارج و القرآنيون و البهرة و البهائية بفروعهم هؤلاء كلهم من صناعة الترك المنغول اعداء الاسلام و اعداء الايمان بالله و اعداء الشعوب المختلفة

2- الصراع الاسرائيلي-الفلسطيني او اليهودي-العربي هو ايضا صراع مفبرك بين طرفين كلاهما علي باطل لطمس و نهب حقوق و ارض السريان و باقي شعوب المنطقة

3- الصراع بين الراسمالية و الشيوعية او بين الحرية اللبيرالية و الدكتاتورية الاشتراكية هو ايضا صراع زائف بين الشر و نفسه و المستهدف منه المصالح و الاستقلال الوطني في اي دولة او منطقة في العالم

4- الصراع بين ما يسمي الشرعية اليمنية المدعوم بالسنة و دويلات الخليج في مواجهة المعارضة الحوثية المدعومة بالشيعة و ايران و المستهدف هو الهوية و التاريخ الحقيقيين للعرب و لبني اسرائيل و الاسلام و شريعة موسي و طمس حقيقة الاصل الاجنبي الترك منغولي لليهود

5- الصراع بين الاخوان المسلمين في مواجهة العلمانيين هو كذلك صراع زائف يستهدف تدمير الاستقلال الوطني و محاربة الايمان و ادخال الدول و الشعوب في حظيرة الاستعمار الترك منغولي باشكاله الاسلامية و الصهيونية و الشيوعية

6- الصراع التركي- الكردي و هو تمثيلية بين مجموعتين من الدخلاء تدور احداثها في سوريا و العراق و الاناضول و المستهدف هو انتزاع اراضي و ثروات و السيطرة عي شعوب سوريا و العراق و الاناضول. https://wp.me/p1TBMj-eghttps://wp.me/p1TBMj-eg





Best regards

Tarig M. M. K. Anter, Mr. |Articles |News |مقالات |بيانات