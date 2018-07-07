الشهادة السودانية مبروك النجاح والرسوب !! بقلم حيدر احمد خيرالله

01:54 PM July, 07 2018 سودانيز اون لاين

حيدر احمد خيرالله -الخرطوم-السودان

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سلام يا .. وطن











*ان نتيجة الشهادة السودانية التي اعلنت اول امس من خلال المؤتمر الصحفي الذي اعلنت عبره وزيرة التريبة و التعليم النتيجة المثيرة للجدل فلقد وضعت النتيجة حدا للامتحانات المكشوفة و المعادة و لا زلنا ننتظر العقوبة التي سينالها زعماء الجريمة المنكرة و التي نرجو ان لا تسقط (بالطناش) !! فبداية نزف التهنئة للناجحين و هم يخطون خطوة مهمة في مسيرة حياتهم ليدخلوا جامعاتهم ثم ينضافوا رصيد لهذا البلد ، و نهنئ ايضا الذين لم يحالفهم الحظ لانهم سيستعدون لمعالجة اخطاء الماضي و الاستعداد القويم ليكونوا هم ايضا رصيداً صقلته التجارب التي جعلت منه ناجحا متفوقا عارفا بطعم الفشل ، في كل هذا النجاح و الرسوب يظل الفشل الاكبر هو فشل وزارة التربية و التعليم التي لم تستطع ان تحمي امتحاناتها من ان تنكشف ، و قبلها لم تستطع وزارة التريبة ان تحمي الشهادة السودانية من سمعة البيع و الشراء من بعض الطلاب العرب ، و لقد مرت الشهادة السودانية بفضائح لم تعرفها من قبل هذا العهد الكظيم .



* و حقيقة نتوقف كل عام امام معطيات نتيجة الشهادة السودانية و نحن ننعي ما يحدث في العملية التعليمة كلها و عدم عدالة توزيع المعلم الكفء و البيئة المدرسية التي ترعي المتفوق ، و المحزن ان الخرطوم التي استحوذت على المراكز المتقدمة في النتيجة و هذا ليس لقيمة زائدة عند الطالب في الخرطوم عنه في الولايات الاخري لكن لان ولاية الخرطوم وجدت المعلم المؤهل و المدرب و بيئة دراسية معروضة في السوق هي و المعلم ، فتحول التعليم الي سلعة يشتريها من يملك المال و من يملكون المال معلومون و ستظهر نتائج هذه الكارثة في القريب العاجل عندما يتخرج الطبيب من الجامعات المرموقة و يتم تعيينه في وزارة الصحة فهل يمكن لهذا الطبيب الذي دفع في العام الواحد اكثر 200 الف جنيه هل يمكن ان يذهب ليعمل طبيب في مستشفي الابيض او دنقلا ليتقاضى مرتب في حدود الفين جنية ؟!



* ان اليوم الذي تبرز فيه نتائج خلل العملية التعليمة و دجل و شعوذة ثورة التعليم العالي التي جعلتنا لا نحتفي بأوائل الخرطوم بقدر حفاوتنا بالابنة فاتن فتح الرحمن هارون من مدرسة المنارة كوستي و التي حصلت علي 96.1 أو الابنة اشجان النعمان احمد محمد نور و التي حصلت من ارقو علي نسبة 92.7 و حسن محمد حسن خيرالله علي 87 و عديد الاسماء التي برزت من الولايات البعيدة و التي تفتقر للكثير من مقومات التفوق و لكنها تفوقت رغم انف سياسات وزارة التريبة البائسة ، مبروك النجاح و نأمل ان تجد العملية التعليمية عدالة في التوزيع و التدريب و ساعتها ستأتي كل الولايات غازية و هذا زعم غير مكذوب و سلام يااااااا وطن ..



سلام يا



في وطني المحزون ،اتينا ندق الباب فوجدنا الباب موصد فتسورنا الحوائط لندلف لباحة الدار سمعنا صوت استغاثة عندما ادركناها وجدنا الدماء تسيل و حفنة دولارات مبعثرة و اعتداء لا يشبه اهل السودان صاح صاحبي وطني .. ثم مات ..وسلام يا,,



الجريدة السبت 7\7\2014 م



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