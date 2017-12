21-12-2017, 05:31 AM

بدرالدين حسن علي

السينما في خدمة الكريسماس بقلم بدرالدين حسن علي

بدرالدين حسن علي-تورينتو-كندا

أحتفلت معظم مواقع التواصل الأجتماعي بالكريسماس ،نعم السينما والمسرح في خدمة الكريسماس أو روح الكريسماس



The Spirit of Christmas







حضرت الكريسماس في عدد من الدول الغربية ، وخاصة أيطاليا ، حيث يهتمون به كثيرا ، وتحديدا السينما الأيطالية ، انا أعتقد أن الكريسماس خرج من معطف السينما الأيطالية .









ومُخطئ من يظن أنّ الغالبية العظمى من الناس يقضون رأس السنة في الاحتفال أو السفر أو حتى في تبادل القُبَل بمنتصف الليل، فالبعض يفضلون البقاء بالمنزل بينما يُشاهدون أفلامهم المُفضلة على شاشة التلفزيون أو الحاسوب، فاعلين ذلك وحدهم أو مع الأصدقاء أو حتى برفقة شريك الحياة.



ولأنّ هذه الفترة من العام لها طبيعتها الخاصة، وهي موسم إجازات لدى كل من يحتفلون بالكريسماس، ولأنّنا اعتدنا طوال عمرنا مشاهدة نوعيات أفلام معينة فيها تدور أحداثها، بينما الكريسماس يلعب إمّا دورًا رئيسيًا بالأحداث أو نجده هناك في الخلفية حاضرًا وبقوة .



أعتبارا من اليوم 20 ديسمبر وحتى نهاية الشهر هي أيام الكريسماس ، فالتهنئة القلبية لكل مسيحيي العالم .



السينما أنتجت الكثير جدا من الأفلام التي تدور حول الكريسماس مثل :



Serendipity







فيلم: درامي، رومانسي



الجنسية: أمريكي



إنتاج: 2001



بطولة: جون كوزاك، وكايت بيكنسيل



فيلم رومانسي بامتياز يحكي قصة ساره وجوناثان اللّذين يلتقيان بالكريسماس بأحد المحلات في نيويورك، بينما يُحاولان شراء نفس الزوج من القفازات، فيشعران فجأة بالانجذب لبعضهما البعض، ولأنّ كل منهما في علاقة أخرى يرحلان كل على حِدة.



بعدها يلتقيان مرة أخرى بالصدفة فيقضيان وقتًا أكثر معًا، وفي لحظة تبادل أرقام الهاتف بينهما تطير الورقة المكتوب بها الرقم بفعل الرياح، ولأنّ سارة مؤمنة بتصاريف القدر تعتبر ذلك فآلًا سيئًا وتُقرر فعل شيء مجنون، وهو أن تكتب هي رقمها على كتاب ما وتبيعه بشكل عشوائي في حين يقوم جوناثان بكتابة رقمه على ورقة من فئة الخمسة دولارات ويمنحها لأحدهم، فإذا وصل الكتاب/النقود لأي منهما فهذا يعني أنّهما مُقدران لبعضهما البعض.



يفشل الأمر بالطبع ويمضي كل منهما في حياته، لكن قبل زواج كل منهما من آخر ومع مجيء الكريسماس مرة أخرى تعود ذكرى تلك الليلة لهما، ويشاء القدر أن يصل كل منهما للشيء الذي يمكنه من التواصل مع الآخر، فيُقرران البحث عن بعضهما البعض، لكن تُقابلهما عدة عراقيل فيفقدان الأمل، وتتوالى الأحداث.



Love Actually







فيلم: رومانسي، كوميدي



الجنسية: بريطاني، أمريكي، فرنسي



إنتاج: 2003



بطولة: آلان ريكمان، كولين فيرث، إيما تومسون، هيو غرانت، ليام نيسون، وكيرا نايتلي



تدور أحداث الفيلم قبل أعياد الميلاد بخمسة أسابيع، وتأخذنا الأحداث وصولًا للكريسماس. إذ يستعرض الفيلم قصص ثمانية أشخاص فنتتبع علاقاتهم وحياتهم بين:



مغني روك تعافى مؤخرًا من الإدمان وعاد إلى الساحة بأغنية جديدة بمساعدة صديقه ومدير أعماله، زوجة حديثة العهد يُحبها صديق زوجها ويُقرر أن يُصارحها بمشاعره، كاتب يكتشف خيانة حبيبته مع شقيقه فيُقرر الانعزال في كوخ برفقة خادمة برتغالية لا تتحدث لغته، مدير شركة كبرى توقعه سكرتيرته في شباكها على الرغم من أنّه متزوج، وهناك كذلك رئيس الوزراء الشاب والأعزب الذي تنجذب له إحدى العاملات بمنزله … ذلك بالإضافة لعدة قصص أخرى.



Noel







فيلم: درامي، رومانسي



الجنسية: أمريكي



إنتاج: 2004



بطولة: بينيلوبي كروز، سوزان سراندون، روبين ويليامز، وبول والكر



تدور أحداث الفيلم في نيويورك بليلة الكريسماس، أبطاله هم 5 من الغرباء يحتاج كل منهم إلى حدوث معجزة ما لتتحسن حياته … بدايةً من “روز” المطلقة التي تتمنى شفاء أمها المصابة بألزهايمر، “نينا” التي تفسخ خطوبتها بسبب غيرة خطيبها المبالغ فيها، مرورًا بــ”جولز” الذي يُقرر قضاء الكريسماس بالمستشفى بسبب ما يحمله له المكان من ذكريات بالإضافة لآخرين، ورغم أنّهم لا يعرفون بعضهم البعض لكن تتقاطع حياتهم بطريقة أو بأخرى. إذ يشاء القدر أن يلتقوا جميعهم في تلك الليلة.



Just Friends







فيلم: كوميدي، رومانسي



الجنسية: أمريكي



إنتاج: 2005



بطولة: رايان رينولدز، إيمي سمارت، آنا فارس، وكريس كلاين .



“كريس” شاب لطيف ومحبوب لكنه يعاني من زيادة الوزن ما يجعل صديقته المقربة التي يقع بغرامها تضعه بمنطقة “الفريندزون”، ينكسر قلب كريس فيُقرر الهروب إلى لوس أنجلوس. وهناك يتحول إلى مدير موسيِقي جذاب تتهافت عليه الفتيات، وفي الكريسماس يعود كريس لبلدته مُصرًا على الفوز بقلب صديقته القديمة من جديد، لكنه يجد نفسه في تنافس مع شاب آخر، لتتوالى الأحداث في إطار كوميدي.



The Family Stone







فيلم: كوميدي، رومانسي



الجنسية: أمريكي



إنتاج: 2005



بطولة: كلير دانيس، دانيال كيتون، ريشيل ماك آدامز، سارة جيسيكا باركر، وديرموت مولروني.



تدور أحداث الفيلم حول “إيفرست” رجل أعمال ناجح يدعو حبيبته “ميرديث” – ذات الشخصية المُحافظة والصارمة – لقضاء الكريسماس بلندن مع أسرته، تذهب ميرديث بالفعل لكنها تعجز عن التأقلم مع أسرة حبيبها؛ بسبب اختلاف طباعها شكلًا وموضوعًا عن طباع الأسرة، فتقوم بدعوة أختها الصغرى “جولي” للقدوم من أجل التخفيف من وطأة الأمر عليها.



المفاجأة أن ينجذب إيفرست لجولي؛ بسبب بساطتها وعفويتها ما يجعل ميريديث تشعر بالغيرة فتُقرر معاودة كسب قلب حبيبها، لكنها تفعل ذلك بالطريقة الخطأ فتتعقد الأمور أكثر.



The Holiday







فيلم: كوميدي، رومانسي



الجنسية: أمريكي



إنتاج: 2006



بطولة: كايت وينسليت، كاميرون دياز، جود لو وجاك بلاك.



قصة الفيلم تدور حول امرأتين، تنفصل كل منهما عن حبيبها بعد أن تكتشف خيانته لها بالقرب من موسم الأعياد، وهو ما يدفع إحداهما لوضع إعلان على الإنترنت برغبتها في إبدال السكن، السيارة وكل شيء مع شخص آخر حتى الانتهاء من الكريسماس.



بالصدفة ترى الأخرى الإعلان ورغم أنّ كل منهما تعيش بعيدة كل البعد عن الثانية، لكنها تقبل واجدةً في هذا الحل تهدئة لها هي أيضًا، وهناك في وطن كل امرأة تجد الأخرى شريك الحياة الذي كانت تبحث عنه بطريقة أقرب إلى الخيال لا إلى الواقع.



Four Christmases







فيلم: كوميدي، رومانسي



الجنسية: إنتاج أمريكي – ألماني مُشترك



إنتاج: 2008



بطولة: ريز ويزرسبون، وفينس فوغان



تدور قصة الفيلم حول حبيبين لكل منهما أب وأم منفصلين وأبناء أخوة “أشقياء”، وبالتالي يتحول موسم الأعياد بالنسبة لهم إلى فترة كارثية إذ يصعب أن تجتمع الأسرة بسلاسة في مكان واحد، ما يُحتم عليهم الذهاب لأربعة أماكن مختلفة لزيارة كل أب/أم على حِدة، في ظل ما تُضفيه تلك الأجواء من توتر ونقاشات مُحتدمة ومعارك لا داعي لها.



كل ذلك يدفع الأبطال لمحاولة التهرب من رؤية الأهل بالإجازات، لكن بسبب مشكلة ما يظهر أثرها الثنائي على التلفاز بنشرة الأخبار، يعرف كل أفراد الأسرة مسارهما فيُطالبونهما بالمرور من أجل الاحتفال معهم بالكريسماس، فيضطرون لفعل ذلك مُحاولين جعل الخسائر في أقل حالاتها.



12 Dates of Christmas







فيلم: رومانسي، فانتازي



الجنسية: أمريكي



إنتاج: 2011



بطولة: بينجامين أيريس، وإيمي سمارت



قصة الفيلم تدور حول كايت التي تتمنى أن يُتيح لها القدر إيجاد الحب الحقيقي، وفي عشية الكريسماس تُقرر أن تُفسد موعدًا غراميًا مُدبرًا لها مع شخص لطيف فقط من أجل الرجوع لحبيبها السابق، وحين تستيقظ تجد أنّ اليوم يُعاد مرة أخرى، وهكذا باستمرار على مدار 12 ليلة ولا سبيل لديها لكسر هذه الدائرة الملعونة، إلّا أن تجد الحب الحقيقي، لتتوالى الأحداث بين محاولاتها للرجوع لحبيبها السابق، ومواعيدها الغرامية مع هذا الشاب الغريب.



Happy Christmas







فيلم: كوميدي، رومانسي



الجنسية: أمريكي



إنتاج: 2014



بطولة: آنا كيندريك، ميلاني ليندسكي، ومارك ويبر



تدور أحداث الفيلم حول زوجين يعيشان حياة هادئة سعيدة مع طفلهم ذي السنتين، ولأسباب معينة تضطر أخت الزوج للذهاب والعيش معه هو وأسرته لفترة، لكنها تقلب حياة الزوجين رأسًا على عقب حين تساعد الزوجة على القيام بعمل ثورة فيما يخص مستقبلها المهني وحياتها الخاصة.



جميع هذه الأفلام يمكن الأستمتاع بها خلال هذه الأيام وهي متوفرة في النت ، بعضها مترجم وبعضها غير مترجم ، ألا أنها تتميز بالبساطة والمرح ، وتستطيع أن تقول السينما في خدمة الكريسماس .







