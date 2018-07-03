السيسي خسر أنصار المهدي والسودانيين اللا منتمين! بقلم عثمان محمد حسن

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 03-07-2018, 04:29 PM الصفحة الرئيسية

اراء حرة و مقالات
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
03-07-2018, 03:19 PM

عثمان محمد حسن
<aعثمان محمد حسن
تاريخ التسجيل: 30-12-2014
مجموع المشاركات: 201

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


السيسي خسر أنصار المهدي والسودانيين اللا منتمين! بقلم عثمان محمد حسن

    03:19 PM July, 03 2018

    سودانيز اون لاين
    عثمان محمد حسن-
    مكتبتى
    رابط مختصر




    * إن سودان نظام ( الانقاذ) المتهالك بيدق في وضع حرج فوق رقعة شطرنج الأمم.. تتلاعب به الدول وفق مخططاتها الهجومية و الدفاعية.. و يظل البيدق في خطر دائم للاندثار.

    * عبدالفتاح السيسي أخطر اللاعبين المتلاعبين بالسودان البيدق.. و في ذهنه تتوهج حلايب و تختفي.. ثم تتوهج.. و سد النهضة كابوس لا يفارقه.. و اتفاقية مياه النيل تؤرقه في عنتيبي..

    * و يبدو أن استضافة السيسي للإمام الصادق طوال الفترات الماضية لم تكن لله في الله.. و الأنظمة المصرية المتتالية.. لا ( تختزن) المعارصة السودانية ضد الأنظمة الديكتاتورية السودانية إلا لاستغلالها لمصالح مصر القومية في السودان..
    * استدعت ظروف ( التطبيع) مع البشير. أن يطلب السيسي من ضيفه الصادق عدم السفر إلى برلين لحضور اجتماع أحزاب ( نداء السودان) المعارضة..
    * يقول الانجليز أن طلب/ ( دعوة) ملكة بريطانيا لأحد رعاياها أمر واجب النفاذ:
    An invitation from the queen is an order!
    * لم يستجب الصادق لاخضاع قرار ه لمشيئة فرعون مصر.. و أصر على حضور و ترؤس الاجتماع في برلين للتدليل على أن قراره بيده..
    * و إصرار الصادق على استقلالية مشيئته كانت سببا كافيا لمنعه من دخول القاهرة عقب انتهاء فعاليات المعارضة في برلين.. * و يظل منع الصادق من دخول القاهرة سببا كافيا لوضع المزيد من كوابح ثقة عدد لا يستهان به من السودانيين في نوايا ( الأخوة ) المصريين تجاه السودان..
    * للسيسي أجندته الاستراتيجية في حلايب و سد النهضة.. و تتقاطع تلك الأجندة في عدد من النقاط مع أجندات الدول التي تتلاعب بالسودان العملاق الذي يحكمه أقزام..
    * لقد أخطأ السيسي الهدف من منعه دخول الصادق القاهرة.. و نجح الصادق في تأكيد أن قراره بيده_ وليس بيد فرعون مصر أو أمراء الخليج..
    * و تلك محمدة للإمام الصادق يتباهى بها أنصاره و مريدوه و السودانيون اللا منتمون للأحزاب السياسية.. و لا ينكرها سوى المكابرين من خصومه...!
                   |Articles |News |مقالات |بيانات


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>

تعليقات قراء سودانيزاونلاين دوت كم على هذا الموضوع:
at FaceBook




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات
فيديوهات سودانيزاونلاين Sudanese Online Videos
صور سودانيزاونلاين SudaneseOnline Images
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
Sudanese Online Wikipedia



فيس بوك جوجل بلس تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست Google News
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
 اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين 		News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de