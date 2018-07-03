السيسي خسر أنصار المهدي والسودانيين اللا منتمين! بقلم عثمان محمد حسن



03:19 PM July, 03 2018 سودانيز اون لاين

عثمان محمد حسن-

مكتبتى

رابط مختصر





* إن سودان نظام ( الانقاذ) المتهالك بيدق في وضع حرج فوق رقعة شطرنج الأمم.. تتلاعب به الدول وفق مخططاتها الهجومية و الدفاعية.. و يظل البيدق في خطر دائم للاندثار.



* عبدالفتاح السيسي أخطر اللاعبين المتلاعبين بالسودان البيدق.. و في ذهنه تتوهج حلايب و تختفي.. ثم تتوهج.. و سد النهضة كابوس لا يفارقه.. و اتفاقية مياه النيل تؤرقه في عنتيبي..



* و يبدو أن استضافة السيسي للإمام الصادق طوال الفترات الماضية لم تكن لله في الله.. و الأنظمة المصرية المتتالية.. لا ( تختزن) المعارصة السودانية ضد الأنظمة الديكتاتورية السودانية إلا لاستغلالها لمصالح مصر القومية في السودان..

* استدعت ظروف ( التطبيع) مع البشير. أن يطلب السيسي من ضيفه الصادق عدم السفر إلى برلين لحضور اجتماع أحزاب ( نداء السودان) المعارضة..

* يقول الانجليز أن طلب/ ( دعوة) ملكة بريطانيا لأحد رعاياها أمر واجب النفاذ:

An invitation from the queen is an order!

* لم يستجب الصادق لاخضاع قرار ه لمشيئة فرعون مصر.. و أصر على حضور و ترؤس الاجتماع في برلين للتدليل على أن قراره بيده..

* و إصرار الصادق على استقلالية مشيئته كانت سببا كافيا لمنعه من دخول القاهرة عقب انتهاء فعاليات المعارضة في برلين.. * و يظل منع الصادق من دخول القاهرة سببا كافيا لوضع المزيد من كوابح ثقة عدد لا يستهان به من السودانيين في نوايا ( الأخوة ) المصريين تجاه السودان..

* للسيسي أجندته الاستراتيجية في حلايب و سد النهضة.. و تتقاطع تلك الأجندة في عدد من النقاط مع أجندات الدول التي تتلاعب بالسودان العملاق الذي يحكمه أقزام..

* لقد أخطأ السيسي الهدف من منعه دخول الصادق القاهرة.. و نجح الصادق في تأكيد أن قراره بيده_ وليس بيد فرعون مصر أو أمراء الخليج..

* و تلك محمدة للإمام الصادق يتباهى بها أنصاره و مريدوه و السودانيون اللا منتمون للأحزاب السياسية.. و لا ينكرها سوى المكابرين من خصومه...!