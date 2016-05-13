السيسى وشلبوكة ومساء الانوار بقلم جاك عطالله

14-05-2016, 10:11 AM

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توكيل صيانة كريازي المعتمدة فى مصر (Re: جاك عطالله)

صيانة كريازي



#صيانة_كريازي



#توكيل_كريازي



صيانه كريازي تقوم بعمل صيانه لجميع الاجهزه المنزليه الخاصه بها واعطاء العميل ضمان علي الصيانه وايضا ضمان علي قطع غيار كريازي وخلال فتره الضمان يكون للعميل الحق في الرجوع الينا اذا واجه مشكله في الجهاز وايضا بعد فتره الضمان يمكنه الرجوع الينا ويقوم بتجديد الضمان وسوف تكون اجهزتكم في امان معنا . وبالتالى نجد ان توكيل كريازي هو الفضل والاشهر .



الخط الساخن لصيانه كريازي 01202020373 - اتصل الان



وتنقسم صيانه كريازي الى عده اقسام:



1- صيانة غسالات كريازي



تنقسم صيانة غسالات كريازي الى ثلاثة أقسام.



صيانة الحلة الداخلية الغسالة كريازي :



تعتبر صيانة كريازي للحله الداخليه للغساله كريازي هى من الاجزاء المهمه فى صيانة كريازي لانه يجب ان تكون مثبته بشكل صحيح حتى لا يحدث تسريب للمياه داخل الغساله كريازي . لذلك يجب الاتصال بالخطوط الساخنه لتوكيل كريازي حتى يصل اليك المهندسين المتخصصون فى صيانة اجهزة كريازي .



صيانة الجسم الخارجي للغسالة كريازي :



لا يوجد صيانة لجسم الغساله كريازي لانها مصنوعة من ماده غير قابله للصداء وبالتانلى لا يحدث بها اى مشاكل.ولذلك اعتمد توكيل كريازي على تصنيع الغساله من هذه الماده للحفاظ على شكل الغساله كريازي . واذا حدث غير ذالك اتصل فورا على الخط الساخن لصيانة كريازي . فى جميع انحاء الجمهورية .



صيانة الكارتة في الغسالة كريازي :



الكارتة هى من الاجزاء المهمه فى غساله كريازي وعند حدوث اى عطل بها تتوقف الغساله كريازي تمام عن العمل لان الكارتة فى غسالات كريازي هى التى تعطى الاوامر لجميع اجزاء الغساله كريازي للعمل بشكل سليم . ولذلك فان الكارتة تحتاج الى متخصصين فى صيانه كريازي . توكيل كريازي يوفر هؤلاء المتخصصون فى صيانه كريازي .



2-صيانه ثلاجات كريازي



قسم صيانة ثلاجات كريازي متخصصون فى توصيل فنيين الصيانة المتميزين و مراكز الصيانة المعتمدة فى صيانه ثلاجات كريازي إليك مباشرة بمجرد الاتصال بنا علي خطوطنا الساخنة .



يتكون قسم صيانة ثلاجات كريازي ثلاث اقسام اساسيه.



صيانة عدم التبريد لثلاجات كريازي :



يحدث عدم التبريد نتيجه لتسريب فى ثلاجات كريازي او نقص فى نسبه الفريون داخل ثلاجات كريازي . وفى مرحله شحن الفريون داخل جهاز ثلاجة كريازي يحتاج الى متخصص فى اعطال ثلاجات كريازي لان الفيرون يتم شحنه بطرق خاصه . لذلك وجب الاتصال بوكلاء كريازي فى جمهورية مصر العربية . حتى يتم ارسال الفنيين المتخصصون فى صيانة ثلاجات كريازي .



صيانة الجسم الخارجى لثلاجات كريازي :



لا يوجد صيانة لجسم الثلاجه كريازي لانها مصنوعة من ماده غير قابله للصداء وبالتالى لا يحدث بها اى مشاكل ولا يحدث لها تاكل .ولذلك اعتمد توكيل كريازي على تصنيع الثلاجة كريازي من هذه الماده للحفاظ على شكل الثلاجة كريازي . واذا حدث غير ذالك اتصل فورا على الخط الساخن لصيانة كريازي . فى جميع انحاء الجمهورية .



انسداد دائرة التبريد :



يعد انسداد دائرة التبريد من أهم و أشهر اعطال الثلاجة كريازي حيث أن معظم المستخدمين من ربات البيوت في البيوت المصرية يقومون بوضع الثلاجة في وضع رأسي تماما في حين ان التلاجة كريازي لابد و أن يتم وضعها بشكل مائل قليلا إلي الخلف . مما يؤدي وضعها رأسيا تماما الي انسداد دائرة الفريون مما يوقف عملية التبريد و منها لابد و أن يقوم فني متخصص في صيانة ثلاجات كريازي بعمل تسليك للدائرة حتي تعود إلي نشاطها و كفائتها الأصلية



3-صيانه تكييفات كريازي



قسم صيانة تكييفات كريازي هو الاهم فى صيانة التكييفات الاسبليت والشباك لأن كل بيت مصري لا يخلو من جهاز تكييف أو إثنان من تكييفات كريازي و بالتالي فإن الشركة تولي إهتماما خاصا بقسم خدمة عملاء كريازي .



صيانه الوحده الداخليه لتكييفات كريازي :



تتكون الاتربه داخل الوحده الداخليه لتكييفات كريازي لذالك تنصح صيانة كريازي بعمل صيانة دوريه لتكييفات كريازي حتى تستمر فى العمل بكفائتها العاليه . وفى حاله حدوث عدم تبريد يجب تنظيف الفلاتر الداخليه وغسلها جيدا قبل تشغيل تكييف كريازي فى الصيف . وتكييفات كريازي يحدث بها اعطال مختلفه فيجب التوجه الى اقرب مركز صيانة معتمده لتكييفات كريازي حتى تقوم بالتعامل مع الوكلاء الحقيقيون لصيانة كريازي .



صيانة الوحده الخارجيه لتكييفات كريازي :



بسبب وجود هذه الوحده خارج المنزل فتكون معرضه للشمس والامطار مما يؤدي الي انخفاض كفائتها و بالتالي عدم التبريد داخل الفراغ . و بالتالي هذا يعد من أشهر اعطال تكييف كريازي و لتفادي ذلك يجب علي كل من يشتري تكييف كريازي ان يستخدم كفر غطاء كريازي



4-صيانة ديب فريزر كريازي



ديب فريزر كريازي الرأسى وديب فريزر كريازي الافقى هما الافضل على الاطلاق . ومتخصصون صيانة كريازي لديهم خبره فى تحديد الاعطال التى يجهلها معظم الفنيين ولذلك نحنو وكلاء كريازي نقوم بتوصيلك لاقرب مركز صيانه كريازي معتمد حتى لا تتعرض للنص من خلال المركز غير المعتمده فقط قم بالاتصال على الخط الساخن لوكلاء كريازي فى جمهورية مصر العربية.



قائمه خاصه بمواقع صيانه كريازي فى مصر



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موقع خدمات الصيانة فى مصر



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