السيد الوالي.. النداء الأخير قبل الغرق ..!! بقلم عبدالباقي الظافر

04:08 PM April, 23 2018 سودانيز اون لاين

عبدالباقي الظافر-الخرطوم-السودان

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ظل بنطون منطقة كنار جسراً رابطاً للأهل في منطقة كنار المكونة من إحدى عشرة قرية الممتدة من السلمة والقدمبلية إلى الهو في أقصى محلية مروي وذلك منذ العام 2003م حيث قام اتحاد عام أبناء كنار بالسودان بالتصديق ومتابعة تصنيعه بالنقل النهري وذلك بجهود مقدرة ودعم من السيد/ النائب الأول لرئيس الجمهورية والسيد/ حسن أحمد طه وديوان الزكاة الاتحادي والسيد/ عبدالحليم المتعافي والي الخرطوم الأسبق وكوكبة من الخيرين من أبناء المنطقة. وأصبح البنطون رابطاً اجتماعياً قبل أن يكون جسمًا أو ماعونًا يصل بين ضفتي النهر. وظل يلعب دورًا في كل مناحي الحياة برعاية من الاتحاد والذي ظل يتولى صيانته سنويًا.



أخذ البنطون يتدهور وتعتل صحته يومًا بعد يوم حتى أشرف على الهلاك والغرق. ولكن رغم اعتلال صحته وإشرافه على الغرق ظل يلعب الدور الأكبر في حياة الناس فخلق وظائف لعدد من أبناء المنطقة ومن عائده تمت إقامة الجسر الواقي ومنه تدفع مرتبات العاملين في الزراعة والمركز الصحي والمشروع الإسعافي وصيانه المدارس وتوفير الدواء والإسهام في دعم الفقراء والمساكين وأصبح حاله كحال مدفع C.S. Forster مرتكزًا لكل جوانب الحياة .



وكحال كل الأشياء بعد توقف الصيانة أخذ البنطون يهرم ويشيخ وأصبحت حالته تسوء يومًا بعد يوم فالتجأنا إلي كل مسئول وعلت صيحاتنا بأن أدركوا البنطون ولكن لا حياة لمن تنادي.



ولكي لا نظلم كل الناس فقد وفر الأخ الفريق صلاح قوش ماكينة جديدة ولكن الحالة الماسة للصيانة وخاصة الشاسي والذي تآكل بصورة كبيرة حال دون الاستفادة من الماكينة.



لجأ الناس إلى السيد/ رئيس الجمهورية والذي وجه بسرعة صيانة البنطون وذلك قبل أربع سنوات وظللنا نتابع وفعلاً تم البدء في بناء بنطون جديد وفرح الناس ولكن لم تدم الفرحة طويلًا فقد توقف العمل لأن الجهة التي كلفت بذلك لم تف بالتزاماتها فتوقف العمل.



حكومة الولاية واليها ومعتمدها لم يحركا ساكنًا وكنا نظن بأن الوالي وحكومة الولاية سيكونون أحرص على البنطون والذي يوفر على حكومة الولاية الكثير.



الآن نحن على مشارف إنفاذ مشروع كنار الزراعي الكبير والذي هو في أمس الحاجة للبنطون، هذه صرخة نرجو ألا تكون في وادي النسيان.



هاشم هارون أحمد



رئيس اتحاد أبناء قرى كنار



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