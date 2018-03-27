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السيداتُ غارقاتٌ في وحلِ الفسادِ أيضاً! بقلم عثمان محمد حسن

27-03-2018, 03:45 PM

عثمان محمد حسن
<aعثمان محمد حسن
تاريخ التسجيل: 30-12-2014
مجموع المشاركات: 163

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السيداتُ غارقاتٌ في وحلِ الفسادِ أيضاً! بقلم عثمان محمد حسن

    03:45 PM March, 27 2018

    سودانيز اون لاين
    عثمان محمد حسن-
    مكتبتى
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    · بدأ هجوم الفساد الضاري مع تسلط غول ( التمكين) في يوم 30 يونيو
    1989.. و لا يزال في عنفوانه بعد ما يقارب الثلاثة عقود..

    · و ظل الفساد يمشي عارياً في كل مكان في السودان و ذقنه و شاربه
    يتدليان حتى الركبتين.. تسبقه خبرة كبيرة في ركوب خيول الاجراءات
    المكتبية المطهمة بالغموض.. و سرعة الخيول في العدْوِ المدهش لتجاوز
    الجميع لبلوغ قمم المال و الأعمال.. دون أن تُوهَن..

    · لكن من قال لكم أن الفسادَ مذكَّرٌ؟!

    · الفسادُ مؤنثٌ أيضاً!

    · هاتفني قريب لي منفعلاً مستنكراً ما يُقال من أن التعاطي مع
    الموظفات في المكاتب أفضل من التعاطي مع الموظفين.. مؤكداً أن الموظفات
    صرن أسوأ من الموظفين في تطويل الاجراءات و تعقيدها بغية الحصول على
    الرِشاوى ( لازمة الدفع) للحصول على المعاملات في المكاتب..

    · تم تحديد مساحة قطعة أرض للاستثمار التجاري لقريبي في إحدى المناطق
    بالعاصمة.. و تقرر معاينة القطعة لمعرفة خلوها من الموانع أم لا.. و
    استنفد قريبي طاقة كبيرة بين تحديد المساحة و معاينة القطعة.. و نفد صبره
    إلى أن التقاه أحد السماسرة المنتشرين في المكان و العارفين ببواطن أمور
    الأراضي الزراعية و التجارية و السكنية.. فأرشده إلى اعطاء الموظفين
    المعنيين ( حقهم).. فالرشوة صارت حقاً مشروعاً في دولتنا الاسلامية
    المنكوبة..

    · دفع قريبي الرشوة المطلوبة عبر السمسار.. فتحرك ملف معاملته من
    مكتب إلى مكتب.. و في كل مكتب يدفع رشوة لموظف أو موظفة تمر معاملته به
    أو بها إلى أن بلغت مرحلة ما قبل إحالة الملف إلى لجنة تقييم قطعة
    الأرض.. و توقف حماره في تلك العقبة.. و ظلت المعاملة قابعة في درج إحدى
    القابضات الموالية للقابضين على لجام الأراضي في السودان ..

    · هيئة الموظفة و حركاتها و سكناتها كانت تشي بالتدين الشديد.. أخاف
    مظهرها قريبي و لم يكن يدري أن إظهار التديُّن الشديد و ترديد بعض
    الكلمات النمطية و الاستشهاد ببعض الآيات الكريمة و شيئ من الأحاديث
    الشريفة جزءٌ لا يتجزأ من ( عِدة شغُل) مرتشي و حرامية حكومة البشير..

    · كان قريبي متردداً في التعامل مع السيدة الكبيرة وظيفةً، باعتبار
    أنها غير قابلة للاختراق عبر مسمار السمسار كما جرى اختراق غيرها من
    الموظفين و الموظفات ( المتَعصْلِجين) السابقين و السابقات.. فأخبره
    السمسار بأن تلك ( المتكوزنة) أكبر تمساح في البلد.. و دخل عليها وحده ثم
    عاد إلى قريبي ليخبره بأنه ساوم الموظفة على ( حقها) و اتفق معها على
    مبلغ معين..

    · تسلمت السيدة ( حقها) و تسلم السمسار ( حقه) كذلك.. و كان ( حق)
    السيدة الموظفة مبلغاً مهولاً أرهق جيب قريبي و أثار غضبه.. فصب جام غضبه
    على الهواء مباشرة!

    · من قال لكم أن الفسادَ مذكرٌ؟!

    · الفسادُ مؤنثٌ أيضاً!
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