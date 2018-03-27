السيداتُ غارقاتٌ في وحلِ الفسادِ أيضاً! بقلم عثمان محمد حسن

03:45 PM March, 27 2018 سودانيز اون لاين

عثمان محمد حسن-

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· بدأ هجوم الفساد الضاري مع تسلط غول ( التمكين) في يوم 30 يونيو

1989.. و لا يزال في عنفوانه بعد ما يقارب الثلاثة عقود..



· و ظل الفساد يمشي عارياً في كل مكان في السودان و ذقنه و شاربه

يتدليان حتى الركبتين.. تسبقه خبرة كبيرة في ركوب خيول الاجراءات

المكتبية المطهمة بالغموض.. و سرعة الخيول في العدْوِ المدهش لتجاوز

الجميع لبلوغ قمم المال و الأعمال.. دون أن تُوهَن..



· لكن من قال لكم أن الفسادَ مذكَّرٌ؟!



· الفسادُ مؤنثٌ أيضاً!



· هاتفني قريب لي منفعلاً مستنكراً ما يُقال من أن التعاطي مع

الموظفات في المكاتب أفضل من التعاطي مع الموظفين.. مؤكداً أن الموظفات

صرن أسوأ من الموظفين في تطويل الاجراءات و تعقيدها بغية الحصول على

الرِشاوى ( لازمة الدفع) للحصول على المعاملات في المكاتب..



· تم تحديد مساحة قطعة أرض للاستثمار التجاري لقريبي في إحدى المناطق

بالعاصمة.. و تقرر معاينة القطعة لمعرفة خلوها من الموانع أم لا.. و

استنفد قريبي طاقة كبيرة بين تحديد المساحة و معاينة القطعة.. و نفد صبره

إلى أن التقاه أحد السماسرة المنتشرين في المكان و العارفين ببواطن أمور

الأراضي الزراعية و التجارية و السكنية.. فأرشده إلى اعطاء الموظفين

المعنيين ( حقهم).. فالرشوة صارت حقاً مشروعاً في دولتنا الاسلامية

المنكوبة..



· دفع قريبي الرشوة المطلوبة عبر السمسار.. فتحرك ملف معاملته من

مكتب إلى مكتب.. و في كل مكتب يدفع رشوة لموظف أو موظفة تمر معاملته به

أو بها إلى أن بلغت مرحلة ما قبل إحالة الملف إلى لجنة تقييم قطعة

الأرض.. و توقف حماره في تلك العقبة.. و ظلت المعاملة قابعة في درج إحدى

القابضات الموالية للقابضين على لجام الأراضي في السودان ..



· هيئة الموظفة و حركاتها و سكناتها كانت تشي بالتدين الشديد.. أخاف

مظهرها قريبي و لم يكن يدري أن إظهار التديُّن الشديد و ترديد بعض

الكلمات النمطية و الاستشهاد ببعض الآيات الكريمة و شيئ من الأحاديث

الشريفة جزءٌ لا يتجزأ من ( عِدة شغُل) مرتشي و حرامية حكومة البشير..



· كان قريبي متردداً في التعامل مع السيدة الكبيرة وظيفةً، باعتبار

أنها غير قابلة للاختراق عبر مسمار السمسار كما جرى اختراق غيرها من

الموظفين و الموظفات ( المتَعصْلِجين) السابقين و السابقات.. فأخبره

السمسار بأن تلك ( المتكوزنة) أكبر تمساح في البلد.. و دخل عليها وحده ثم

عاد إلى قريبي ليخبره بأنه ساوم الموظفة على ( حقها) و اتفق معها على

مبلغ معين..



· تسلمت السيدة ( حقها) و تسلم السمسار ( حقه) كذلك.. و كان ( حق)

السيدة الموظفة مبلغاً مهولاً أرهق جيب قريبي و أثار غضبه.. فصب جام غضبه

على الهواء مباشرة!



· من قال لكم أن الفسادَ مذكرٌ؟!



· الفسادُ مؤنثٌ أيضاً!

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