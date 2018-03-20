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السودان في زمن النفاق بقلم الطيب محمد جاده

20-03-2018, 11:56 PM

الطيب محمد جاده
<aالطيب محمد جاده
تاريخ التسجيل: 11-03-2017
مجموع المشاركات: 156

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السودان في زمن النفاق بقلم الطيب محمد جاده

    11:56 PM March, 20 2018

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    الطيب محمد جاده-فرنسا باريس
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    إلي كل المنافقين الذين لا يحرك ضميرهم شيء إلى أحزاب الفكة والمنبطحين إلى المعارضة العاجزة الى الحكومة التافه الى التحالفات الكاذبة الى كل اللذين يصفقون لهذه التحبط والفشل كفاكم ضحكا علينا كفاكم متاجرة بدماء الابرياء. ثلاث ارباعكم كذابين لا تقولوا الحقيقة ، ان ما يحدث في السودان هو فشل جماعي للسياسيين السودانيين . الحكومة هي عبارة عن مجموعة حرامية فاشلين عديمي الضمير والذمة وكذابين ، أما المعارضة يتصارعون علي مصالحهم الشخصية ، فأنا لا أستغرب إن كنت أنا في جانب والجميع في جانب آخر لأني أرى الأمور بالمنظار الحقيقي لذلك لا أعير أهتماماً لردود بعض المتخلفين مأجورين النظام وأحزاب الفشل السياسي وإن ارتفعت أصواتهم ، ولا أتعجب في تخبط أصحاب المصالح المشتركة من أجل تدمير الدولة السودانية ، لكن ما يؤرقني هو أن لا تصل كلماتي إلي من يفهمها ، فأنا أخاطب أصحاب المبادئ لا أرباب المصالح محترفي الفشل لأن أصحاب المصالح لا ينظرون الا علي جيوبهم وبطونهم . لا شك أن الحكومة الشمولية المحتكرة للسلطة والثروة القائمة على ثنائية الفساد والاستبداد لعبت دورا بارزا في شراء الذمم . وقد ابتلينا في زمننا هذا بسياسيين من الدرك الأدنى في سلم الارتقاء السياسي ولاجتماعي ، فأنا لا أستغرب أن تخلو برامجهم من كل ما هو في مصلحة المواطن بل نجدهم يتعاملون من أجل مصلحتهم فقط !

    الطيب محمد جاده
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