السودان بعد زوال الانقاذ-1 بقلم نور تاور

السودان الان فى يناير 2018 فى حالة انفجار..فقد تخطيشعب السودان خانة التردد و الامل فى الانقاذ الى خانة القطع الجازم بأن هذا النظام قد مات اكلينيكيا ولم يعد يتنفس..فلا يوجد اى مظهر من مظاهر الدولة..و لا يوجد للحكومة شكل واضح ....انما مؤسسات هلامية اميبية متشظية و مؤذية..الحكومة و كما عبر عنها الصحفى القدير زهير السراج فى مقاله الماثل امامنا فى هذه الصفحة فى حالة رعب.. و لكن فيلم الرعب الحقيقى هو الذى ادخلت فيه الانقاذ شعب السودان.. فحينما تنهار علاقاتنا الخارجية الى هذا الدرك, من ايران الى تركيا و من امريكا الى روسيا و من مصر الى ليبيا...الخ فهذا معناه ان رئيسنا الهمام فى حالة صرعى سياسية و لا يعى ما يفعل و ادخلنا فى حرج لم يحدث فى تاريخ السودان.. و حينما تصل الرغيفة الى جنيه ويختفى الدقيق و تصل الروح الحلقوم , فلا وجود لحكومة.. ولا يدخلن احد من انصار النظام ليقل لى ان الانقاذ باقية الى يوم الدين.. فقد وصلنا مرحلة الغثيان من هذه اللغة.. و انما هذه الصفحة بما فيها من حرية مطلقة لاناس لا يكتبون اسمائهم فهم فقط يدخلون للتشويش و الاستهتار و التعبير عن حالة الرعب التى تصيبهم و تصيب حكومتهم... موازنة 2018 لم تر النور فى وقتها المحدد وهو نوفمير 2017 و انما ظهرت فى ااااخر ديسمبر 2018 على استحياء و دون ان يعلن عنها صراحة.. هذا لانها تعبر عن مهزلة حقيقية تمارسها الانقاذ و جريمة فى حق الشعب.. منها على سبيل المثال أن ميزانية التعليم التى كانت 5% طوال عمر الانقاذ... و تسببت فى الانهيار التام للتعليم والقيم والاخلاق السودانية السمحة, قد تم تخفيضها الى 3% و كسر ! هل سمع احدكم بميزانية التعليم فى أى دولة تصل الى 3 % او حتى 5% ؟! فالسودان بكل مكوناته اليوم اذا استثنينا المنتسبين الى الانقاذ و الذين (لا) اعتبرهم سودانيين او حتى مخلوقات مثل بقية الخلق.. فالسودان اليوم قد (ركع) بكامل سلطانه و هيلمانه و لم يبق منه سوى حشرجة الروح.. فالحكومة سقطت منذ زمن بعيد ولكنها تنتظر ساعة الصفر على يد الشعب.. و عمر البشير قد فقد عقله من مدة ولكنه لا يجد من يقدمه لمصحة الامراض العقلية.. و الشعب قد اصبح مرجلا يغلى و يعمل لازالة الانقاذ.. و بعد زوال الانقاذ.. سوف يواجه السودان المشاكل الحياتية الحقيقية...و بالشكل الذى سوف نتناوله حسب رأيى..
أدمننا الكلام.. و الشكوى.. و الصراخ.. دون فائدة تذكر.. لذلك.. و اذا كنت تحب أو تحبين هذا الوطن.. و تستشعر مسئوليتك تجاهه.. فاسأل نفسك.. ماذا قدمت لاقتلاع هذا النظام ؟ و ماذا يمكن ان أقدم لاقتلاع هذا النظام.. و لا تنتظر او تحلم (بجنود لم تروها).. لتأتى و تخلصنا من حكم العسكر... لانها بغير ذات وجود.. فقط تحمل مسئوليتك.. و سوف ننجح جميعا فى خلع نظام الانقاذ المتهالك.. فهو لا يحتاج الى أكثر من تضامن ابناء الشعب السودانى.. و الادراك بأن سطوة الانقاذ وقوتها.. ماهى الا وهم يعشعش فى عقولنا...
استاذة نور بالتاكيد ستذهب انقاذ الدعارة والعهر ان لم يكن اليوم فغدا او حتى بعد عام او اثنين... تغلغلت الانقاذ في مفاصل الدولة وبعد ذهابها يجب قطع هذه المفاصل وبترها ولا عفى الله عما سلف ا لازم علينا محاكمة اي شخص ولغ ولو قليلا في اناء الانقاذ القذر ولو ما تم الشيء دا حترجع بوجه تاني ويكون المجهود بتاعنا ضاع هباء ... لابد من محاسبة كل من تولى منصبا تشريعي اوتنفيذي او حتى الصحفيين وبتاعين الخدمة المدنية وائمة المساجد امثال الكاروري ورزق وعبد الحي وغيرهم ..اما قتل او ساعد على القتل فالاعدام والصلب في مكان عام ..غير كدا ما حتنجح اي ثورة ... والله والله لا املك غير نفسي وساكون في مقدمة الصفوف ولكن يجب ان يكون الصف منظما لكي نستطيع ان نمرق المندسين بسرعة ونخرج من الثورة باقل الخساير ...
لم يساورنى الشك يوما واحدا فى ذهاب الانقاذ.. و بأسوأ اسلوب.. و كتاباتى تؤكد ذلك.. اليوم الشارع السودانى قد أنتظم.. و لم يبق غير ساعة الصفر.. و هى اتية.. ولكن ليس بعد عام أو عامين كما تفضلت.. و لكن قريبا جدا.. ان لم يكن بعد ايام.. مبدأ المحاسبة أوافقك عليه 100% لان الذين ساندوا الانقاذ.. و بأى شكل من الاشكال.. هم المسئولون عما حدث ويحدث للسودان.. فلو كنت خارج السودان.. فما لاعليك الا متابعة الاخبار فى الداخل.. و ها هى بعض مدن السودان قد بدأت الخروج الى الشارع و التظاهر...
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