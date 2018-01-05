05-01-2018, 11:02 AM

نور تاور

نور تاور

تاريخ التسجيل: 24-09-2014

مجموع المشاركات: 64 للتواصل معنا FaceBook

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السودان بعد زوال الانقاذ-1 بقلم نور تاور

11:02 AM January, 05 2018 سودانيز اون لاين

نور تاور-

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السودان الان فى يناير 2018 فى حالة انفجار..فقد تخطيشعب السودان خانة التردد و الامل فى الانقاذ الى خانة القطع الجازم بأن هذا النظام قد مات اكلينيكيا ولم يعد يتنفس..فلا يوجد اى مظهر من مظاهر الدولة..و لا يوجد للحكومة شكل واضح ....انما مؤسسات هلامية اميبية متشظية و مؤذية..الحكومة و كما عبر عنها الصحفى القدير زهير السراج فى مقاله الماثل امامنا فى هذه الصفحة فى حالة رعب..

و لكن فيلم الرعب الحقيقى هو الذى ادخلت فيه الانقاذ شعب السودان..

فحينما تنهار علاقاتنا الخارجية الى هذا الدرك, من ايران الى تركيا و من امريكا الى روسيا و من مصر الى ليبيا...الخ فهذا معناه ان رئيسنا الهمام فى حالة صرعى سياسية و لا يعى ما يفعل و ادخلنا فى حرج لم يحدث فى تاريخ السودان..

و حينما تصل الرغيفة الى جنيه ويختفى الدقيق و تصل الروح الحلقوم , فلا وجود لحكومة.. ولا يدخلن احد من انصار النظام ليقل لى ان الانقاذ باقية الى يوم الدين..

فقد وصلنا مرحلة الغثيان من هذه اللغة..

و انما هذه الصفحة بما فيها من حرية مطلقة لاناس لا يكتبون اسمائهم فهم فقط يدخلون للتشويش و الاستهتار و التعبير عن حالة الرعب التى تصيبهم و تصيب حكومتهم...

موازنة 2018 لم تر النور فى وقتها المحدد وهو نوفمير 2017 و انما ظهرت فى ااااخر ديسمبر 2018 على استحياء و دون ان يعلن عنها صراحة..

هذا لانها تعبر عن مهزلة حقيقية تمارسها الانقاذ و جريمة فى حق الشعب..

منها على سبيل المثال أن ميزانية التعليم التى كانت 5% طوال عمر الانقاذ... و تسببت فى الانهيار التام للتعليم والقيم والاخلاق السودانية السمحة, قد تم تخفيضها الى 3% و كسر !

هل سمع احدكم بميزانية التعليم فى أى دولة تصل الى 3 % او حتى 5% ؟!

فالسودان بكل مكوناته اليوم اذا استثنينا المنتسبين الى الانقاذ و الذين (لا) اعتبرهم سودانيين او حتى مخلوقات مثل بقية الخلق..

فالسودان اليوم قد (ركع) بكامل سلطانه و هيلمانه و لم يبق منه سوى حشرجة الروح..

فالحكومة سقطت منذ زمن بعيد ولكنها تنتظر ساعة الصفر على يد الشعب..

و عمر البشير قد فقد عقله من مدة ولكنه لا يجد من يقدمه لمصحة الامراض العقلية..

و الشعب قد اصبح مرجلا يغلى و يعمل لازالة الانقاذ..

و بعد زوال الانقاذ..

سوف يواجه السودان المشاكل الحياتية الحقيقية...و بالشكل الذى سوف نتناوله حسب رأيى..

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