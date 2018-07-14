السلفية و سياحة الوزير السلفية إنتهت في بلدها بقلم محمد المبروك



11:41 PM July, 14 2018 سودانيز اون لاين

محمد الامين على المبروك-

مكتبتى

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•لسببٍ لم تُدرِك كنهه طيور الروابي، الانسان السوداني لو امسك بمقوَّد أي فكرة رائجة بقوم بيها سداري على طول، متحمس دائمآ..

حماسي كعضو نشط في حماس.

الشيوعي السوداني أكثر تعصبآ من لينين ..

الإخواني اكثر تعصبآ من حسن البنا..

القومي العربي اكثر تعصبآ تجاه القضية المركزية من ياسر عرفات.

السلفي أكثر تعصبآ من بن باز ..

وهذا الأخير، السلفي، أية في العصاب.. الراقص الأبرز في حفل عصابنا الجماعي.



•في السعودية، حاضنة السلفية وحليفتها التاريخية بعد، وحتى قبل مشروع التحديث المُعلّن الذي يُبشر به ولي العهد محمد بن سلمان المعروف برؤية 2030، قبله بسنوات بدأت المملكة الحديثة تطرح نفسها كقبلة سياحية للعرب والأجانب..ليست سياحة دينية فحسب بل سياحة عادية تستقطب لها السياح من الخارج بتعديل قوانينها لتسهِيل الحصول على فيزا سياحية تجذب المستهدفين إلى مناطق آثارها القديمة في تيماء وغيرها.

هناك مجهودات من بعثات آثار تعمل لبعث القديم الحضاري في الحجاز ونجد والشرقية.



•وهناك، كأشارة مهمة في هذا السياق، الاهتمام الكبير بالسياحة الثقافية كمهرجان عكاظ جهة الطائف، الجنادرية جهة الرياض، سباق الهجن ومسابقات الإبل المزاين في مناطق متفرقة في المملكة، ومهرجانات رقصة العرضة النجدية التي يدعى لها رؤساء الدول الزائرين كما رأينا الرئيس الامريكي ترامب يرقص حاملآ السيف العربي بجانب الملك سلمان في زيارته الشهيرة.



•يمكنك الإكتفاء بمتابعة برنامج "على خطى العرب" في قناة العربية لترى الجهد الكبير والمُتقن الذي بُذِل في هذا المجال ذو العائد الاقتصادي الكبير .



•يذهب بعض المحللين في شئون الإقليم إلى أن الحرب الإرهابية في مصر تستهدف السياحة في المقام الأول وبالفعل تضرر قطاع السياحة المصري ضررا كبيرآ. وهذا يدلَّك على عظمة اقتصاديات السياحة في منطقة الشرق الأوسط منبع الحضارات الأولى ومهبط الأديان الثلاثة السماوية.



•وهكذا ترى ان وزير سياحتنا، الذي لا يعرف كيف يلبس بدلته في بلادٍ انجبت مبارك زروق يومآ، يتباهى بالغباء في تصريحاته الأخيرة. يصف تراث إنساني تقشعر لرؤيته الإنسانية المتعطشة للمعرفة، يصفه بأنه اصنام..

صنم كلمة مستلفة من سياق ديني تاريخي في جزيرة العرب لا تنطبق على التماثيل ..

التمثال لم يصنع ليُعبَد.

هكذا ترى الوزير المتخلف عن كل هذا، يعرِض خارج الزفة ..

وخارج التاريخ

و .. خارج الوزارة.

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