31-12-2017, 09:28 PM

مصعب المشـرّف

مصعب المشـرّف

تاريخ التسجيل: 26-10-2013

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السكوت على نعت الرئيس البشير بالعبد بقلم مصعب المشرّف

09:28 PM December, 31 2017 سودانيز اون لاين

مصعب المشـرّف-

مكتبتى

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عشية إستقلال البلاد .... وبعد أن تجرأ مواطن سعودي إسمه (محمد نجيب) وغيره من مواطنين سعوديين بالتهجم على الرئيس السوداني عمر البشير بإطلاق نعوت وأوصاف عنصرية تجاهه موثقة عبر وسائل التواصل الإجتماعي ... فقد بلغ السيل الزبى .... وأصبح السكوت على مثل هذه التهجمات الصادرة من جانب أشخاص غير مسئولين غير وارد تماماً.



سكوت السفارة السودانية في الرياض عن ملاحقة هذا الشخص (محمد نجيب) وأمثاله قضائياً داخل أراضي المملكة العربية السعودية ، سيغري غيره على إرتكاب المزيد من المهانات علناً.



ثم والقبول بحلول (عفا الله عما سلف) .... و (السوداني الطيب) ... و (السوداني الكـذا) والرضا في نهاية المطاف بتقبيل اللحى والرؤوس ، وتناول الطعام والشراب لم يعد يجدي.....



مهما كان درجة إختلاف البعض السوداني مع الرئيس عمر البشير شخصياً أو لمصلحة البلاد .... فإننا يجب أن لا نفرح و نشمـت ونتشـفى نسكت على إهانته بهذه المجانية والبساطة . فهو (شاء من شاء وأبى من أبى) رئيس البلاد وسيظل رمزاً لها ولسيادتها طالما ظل يجلس على كرسي الرئاسة ... ومن ثم فإن الإساءة إليه من طرف أجنبي هو إساءة للسودان وشعبه أجمع .........



حتى لو كان عمر البشير مواطناً عاديا . فليس من المروءة والكرامة والغيرة الوطنية أن نضحك ونشمت نحن أبناء شعبه على توجيه مثل هذه النعوت لشخصه .... فهي وبشكل مباشر تمسنا أيضاً ، وتطالنا بحكم الجنسية والإنتماء لوطن وتراب واحد.



وكما نقول في مأثورنا : (علينا أن لا نلخبط الكيمان) .....

ومن ثم ينبغي علينا التفرقة ما بين أن يتعرض الرئيس البشير لهجوم وإنتقاد بعض أو معظم مواطنيه وبوصف ذلك حق من حقوقهم ... وبين أن يتهجم عليه شخص أجنبي قولاً أو فعـلاً .. وليته كان قد إنتقد سياساته .. ولكنه نعته بنعت أهاننا به نحن جميعا من ملايين شعبه الأحياء والأموات ومن هم في رحم الغيب من مواليد مستقبلا.



أهيب بالسفارة السودانية بالرياض . المسارعة برفع دعوى قضائية ضد هذا المواطن السعودي المدعو (محمد نجيب) بسبب السب العلني للرئيس السوداني عمر البشير ووصفه بالعبد . علما بأن هناك قانون سعودي واضح يجرم إطلاق النعوت العنصرية على الغير . ويحكم على مرتكبي هذه الجريمة بالسجن والغرامة .. ونحن نثق في عدالة القضاء السعودي وتطبيقه للشرع والقانون في بلاد الحرمين الشريفين.



وعوضاً عن التأسي بقول المتنبيء (لا تشتري العبد إلا والعصى معه) . ليتك أيها المسلم (محمد نجيب) إستدركت (في أرض الحرمين الشريفين) بمقولة سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه (متى إستعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟) ..... وليتك حفظت قول الله عز وجل في الآية (13) من سورة الحجرات ؛ (يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير) .



حقاً لا تعرف حقيقة مكنونات الغير تجاهــك إلا عند المشاجرة .



لقد تعودنا من السفارات السودانية أن تتعلل بعدم وجود ميزانية لرفع ومتابعة دعاوى قانونية عندما يتعلق الأمر بالدفاع عن كرامة السودان بالسب والشتم العلني على صفحات الصحف ووسائل الإعلام.... فهل تضرب السفارة السودانية في الرياض طناشاً أيضا هذه المرة ؟ أم تسارع إلى إتخاذ خطوات عملية صارمة بفتح دعاوى قانونية حتى لو تطلب ذلك طلب مبالغ خاصة إضافية من خزينة الدولة في الخرطوم ، تخصص لسداد أتعاب المحامين والرسوم.

أرجو من السفارة السودانية في المملكة العربية السعودية أن تتحرك ولو لمرة واحدة في الإتجاه الصحيح بما يحفظ كرامة السودان وشعبه.



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