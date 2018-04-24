24-04-2018, 07:34 PM

هانم داود

هانم داود

تاريخ التسجيل: 24-04-2018

مجموع المشاركات: 1 للتواصل معنا FaceBook

تويتر Twitter

YouTube

Google Plus



مكتبة الفساد من اقوالهم

(مكتبة مفتوحة للتحديث)

للتواصل معنا

FaceBook

تويتر Twitter

YouTube

Google Plus (مكتبة مفتوحة للتحديث) السارق فى الاسلام بقلم هانم داود

07:34 PM April, 24 2018 سودانيز اون لاين

هانم داود-

مكتبتى

رابط مختصر



قال الله تعالى ( وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (38) فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) (المائدة/38-39).

عن أبي الغيث سالم مولى ابن مطيع ، عن أبي هريرة ؟ قال : خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عام خيبر . فلم نغنم ذهبا ولا ورقا ، إلا الأموال ؛ الثياب والمتاع . قال : فأهدى رفاعة بن زيد لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - غلاما أسود ، يقال له مدعم ، فوجه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى وادي القرى . حتى إذا كنا بوادي القرى ، بينما مدعم يحط رحل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، إذ جاءه سهم عائر . فأصابه فقتله فقال الناس : هنيئا له الجنة . فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " كلا ، والذي نفسي بيده ، إن الشملة التي أخذ يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاسم ، لتشتعل عليه نارا ، قال فلما سمع الناس ذلك ، جاء رجل بشراك أو شراكين إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " . فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " شراك أو شراكان من نار.امرأة مخزومية شريفة سرقت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، فأراد أسامة بن زيد أن يشفع فيها فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال : أتشفع في حد من حدود الله ، إنما أهلك الذين من قبلكم كانوا إذا سرق فيهم الغني تركوه وإذا سرق فيهم الوضيع أقاموا عليه الحد وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها ) البخاري (أحاديث الأنبياء/3216)



عن أنس أن رجلا من الأنصار أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - يسأله ، فقال : " أما في بيتك شيء ؟ " ، فقال : بلى حلس نلبس بعضه ، ونبسط بعضه وقعب نشرب فيه من الماء ، قال : " ائتني بهما " فأتاه بهما ، فأخذهما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيده ، وقال : " من يشتري هذين ؟ " . قال رجل : أنا آخذهما بدرهم ، قال : " من يزيد على درهم ؟ " مرتين أو ثلاثا ، قال رجل : أنا آخذهما بدرهمين ، فأعطاهما إياه ، فأخذ الدرهمين ، فأعطاهما الأنصاري ، وقال : " اشتر بأحدهما طعاما ، فانبذه إلى أهلك ، واشتر بالآخر قدوما ، فائتني به ، فأتاه به ، فشد فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عودا بيده ، ثم قال : " اذهب ، فاحتطب ، وبع ، ولا أرينك خمسة عشر يوما " فذهب الرجل يحتطب ويبيع ، فجاءه ، وقد أصاب عشرة دراهم ، فاشترى ببعضها ثوبا وببعضها طعاما ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " هذا خير لك من أن تجيء المسألة نكتة في وجهك يوم القيامة ، إن المسألة لا تصلح إلا لثلاثة : لذي فقر مدقع ، أو لذي غرم مفظع ، أو لذي دم موجع " . رواه أبو داود ، وروى ابن ماجه إلى قوله" يوم القيامة " .

--واه مسلم والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أتدرون ما المفلس؟" قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع فقال:" إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا و ضرب هذا فيعطى هذا من حسناته، وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أُخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار".

//في معركة القادسية حين فتح المسلمون بلاد فارسٍ، بعث القادةُ العسكريون بغنائم هذه البلاد إلى الخليفة عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - فلما نُثِرت بين يديه ورأى ما فيها من غنائم نفيسة التي كان من بينها سوارُ كِسْرى، أُعجِب بأمانة قادتِه وجيشه، فقال: إن قومًا أدَّوا هذا لأُمناء، وكان علي - رضي الله عنه - حاضرًا، فقال يخاطب عمر - رضي الله عنه -: عففتَ فعفَّتِ الرعية، ولو رتعتَ لرتعوا.

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((مَن كانت عنده مَظلِمة لأخيه من عِرْضٍ أو من شيءٍ، فليتحلَّلْه منه اليومَ من قبل ألاَّ يكون دينار ولا درهم))؛ رواه البخاري، والترمذي.

فقال عليه الصلاة والسلام ( لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده ) البخاري (الحدود/6285)

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((دعوةُ المظلومِ مستجابةٌ، وإن كان فاجرًا ففجوره على نفسه))؛ رواه أحمد بإسناد حسن،

وعن أبي عبدالله الأسدي قال: سمعت أنس بن مالك - رضي الله عنه - يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((دعوة المظلوم وإن كان كافرًا ليس دونها حجاب))؛ رواه أحمد،





حدثنا عبد الوارث قال : حدثنا قاسم ، قال : حدثنا محمد بن إسماعيل ، أبو إسماعيل ، قال : حدثنا أبو الوليد الطيالسي ، قال : حدثنا عكرمة بن عمار قال : حدثني أبو زميل ، قال : حدثني ابن عباس ، قال : حدثني عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال : لما كان يوم خيبر ، قالوا لمن قتل : فلان شهيد ، فلان شهيد ، حتى ذكروا رجلا ، فقالوا : فلان شهيد ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " كلا " ، إني رأيته في النار في عباءة غلها ، أو بردة غلها ، وقال : يا ابن الخطاب ! اذهب ، فناد في الناس ، لا يدخل الجنة إلا المؤمنون ، قال : فذهبت ، فناديت في الناس .

رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «إذا تشهد احدكم فليستعيذ بالله من أربع يقول «اللهم أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال»

هانم داود .

................................................................................

الغيبه والنميمه

للنساء فى كل مكان والرجال على المقاهى وفى أى مكان احذر..إحذرى

ياريت أحبائى قراءه الموضوع بتركيز وأعلم أن الكثير يعلم عن الموضوع الكثير حين يقرأه ولكن قم بالحديث عن الموضوع لأحبتك حتى لا يقع بعضهم فيما يغضب الله،وأن المستمع للنمام حتى ولم يقل شيئا فهو شريكه فى النميمه

قال تعالى : { وَلا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتاً فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ } الحجرات

**الغيبه والنميمه من كبائر الذنوب عن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال : هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم))

عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :ِ (إنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ رِضْوَانِ اللَّهِ لَا يُلْقِي لَهَا بَالًا يَرْفَعُهُ اللَّهُ بِهَا دَرَجَاتٍ وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ لَا يُلْقِي لَهَا بَالًا يَهْوِي بِهَا فِي جَهَنَّمَ) .



قال رسول الله صلى الله عليه وسلم- أنه رأى شخصين يعذبان في قبورهما أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة،

قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: لا يدخل الجنة نمام،

قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم عن الغيبة: -ذكرك أخاك بما يكره. هذه هي الغيبة، ذكرك أخاك بما يكره، وهكذا ذكر الأخت في الله بما تكره. من الرجال والنساء، قيل: يا رسول الله إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته.

يقول الله -جل وعلا-: وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ*هَمَّازٍ مَّشَّاء بِنَمِيمٍ (10-11) سورة القلم.



قال صلى الله عليه وسلم منها حينما قال: ((إياكم وسوء ذات البين، فإنها الحالقة))وهم المتآخين فى الذم على الناس،يلموا بعض ويقعدوا يذموا ويغتابوا الناس

قال تعالى (ويل لكل همزة لمزة ) الذي يأكل لحوم الناس ويغتابهم ، يلمزهم بلسانه ويعيبهم و " اللمزة " : الطعان عليهم " أى أن الهمزة " الذي يعيبك في الغيب أى أن الهمزه عيّاب طعّان في أعراض النَّاس، و " اللمزة " لُمَزَةٌ : عيَّاب للنَّاس في وجوههم ، طعّان في أعراضهم الذي يعيبك في الوجه الذي يهمز الناس بيده ويضربهم .

عن سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة

قال صلى الله عليه وسلم : ((مثل الجليس الصالح والجليس السوء كمثل صاحب المسك وكير الحداد ، لا يعدمك من صاحب المسك ، إما أن تشتريه أو تجد ريحه ، وكير الحداد يحرق بيتك أو ثوبك أو تجد منه ريحاً خبيثة .

ونتبع قول النبي صلى الله عليه وسلم : (( من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرض أو مال فليتحلله اليوم قبل أن تؤخذ منه يوم لا دينار ولا درهم ، فإن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته ، وإن لم يكن له أخذ من سيئاته فجعلت عليه

قال رسول الله من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة

اعلم أنك لست حر فى أن تذم فى خلق الله وللشخص الذى تذمه له حقه منك لا يتنازل عنه،

هانم داود

|Articles |News |مقالات |بيانات