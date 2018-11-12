الرياضة والتمارين ومرض السكري بقلم د.عادل رضا

02:39 PM November, 12 2018 سودانيز اون لاين

الدكتور عادل رضا-

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ان الاستفادة الصحية من الرياضة لمرضي السكري مفيدة من حيث تخفيض مستوي ضغط الدم والدهون وامور اخرى ولكن لمريض السكر هناك صعوبات معينة أو لنقل تنبيهات مهمة يجب الاطلاع عليها ومنها الانتباه من أي مضاعفات خطيرة قد تحصل على سبيل المثال لا الحصر مريض السكر الذي لديه خدار وتنميل بالأعصاب الطرفية اذا صح التعبير كأحد مضاعفات مرضه لذلك تصبح مسألة رياضة رفع الأثقال الحديدية بالنسبة له غير مناسبة وايضا يجب الانتباه الى مستوي ودرجة الرياضة المتبعة لكي لا يصبح هناك جهد جبار على عضلة القلب مما قد يسبب مشاكل مرضية قلبية لذلك ايضا تقييم الحالة القلبية لمريض السكر أمر مهم ومطلوب قبل ممارسة الرياضة وهناك امثلة اخرى كثيرة لذلك من غير الدخول بتفاصيل كثيرة نستطيع أن نقول أن يجب مراجعة مركز السكر وعياداتها قبل البدء بقرار الرياضة وتمارينها لعمل تقييم لحالة المريض ونوع الرياضة المناسب له.



بالنصائح العامة المهمة بالنسبة لمريض السكر اثناء الرياضة وتمارينها نستطيع أن نقول التالي:



يجب تجنب حالات هبوط السكر قبل ممارسة الرياضة.



يجب قياس السكر قبل وأثناء وبعد الانتهاء من التمارين الرياضية.



ينصح ان يبقي مستوي السكر بين السبعة والعشرة حسب القياس الانجليزي قبل واثناء التمارين الرياضية.



والموضوع فيه تفاصيل أكثر ضمن الحديث الطبي عن مرض السكر ولكن كانت هذه بعض النقاط المهمة عن الرياضة وتمارينها ومرض السكر.



الدكتور عادل رضا

اخصائي الباطنية والغدد الصماء والسكري |Articles |News |مقالات |بيانات