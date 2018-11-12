الرياضة والتمارين ومرض السكري بقلم د.عادل رضا

ان الاستفادة الصحية من الرياضة لمرضي السكري مفيدة من حيث تخفيض مستوي ضغط الدم والدهون وامور اخرى ولكن لمريض السكر هناك صعوبات معينة أو لنقل تنبيهات مهمة يجب الاطلاع عليها ومنها الانتباه من أي مضاعفات خطيرة قد تحصل على سبيل المثال لا الحصر مريض السكر الذي لديه خدار وتنميل بالأعصاب الطرفية اذا صح التعبير كأحد مضاعفات مرضه لذلك تصبح مسألة رياضة رفع الأثقال الحديدية بالنسبة له غير مناسبة وايضا يجب الانتباه الى مستوي ودرجة الرياضة المتبعة لكي لا يصبح هناك جهد جبار على عضلة القلب مما قد يسبب مشاكل مرضية قلبية لذلك ايضا تقييم الحالة القلبية لمريض السكر أمر مهم ومطلوب قبل ممارسة الرياضة وهناك امثلة اخرى كثيرة لذلك من غير الدخول بتفاصيل كثيرة نستطيع أن نقول أن يجب مراجعة مركز السكر وعياداتها قبل البدء بقرار الرياضة وتمارينها لعمل تقييم لحالة المريض ونوع الرياضة المناسب له.
بالنصائح العامة المهمة بالنسبة لمريض السكر اثناء الرياضة وتمارينها نستطيع أن نقول التالي:
يجب تجنب حالات هبوط السكر قبل ممارسة الرياضة.
يجب قياس السكر قبل وأثناء وبعد الانتهاء من التمارين الرياضية.
ينصح ان يبقي مستوي السكر بين السبعة والعشرة حسب القياس الانجليزي قبل واثناء التمارين الرياضية.
والموضوع فيه تفاصيل أكثر ضمن الحديث الطبي عن مرض السكر ولكن كانت هذه بعض النقاط المهمة عن الرياضة وتمارينها ومرض السكر.
الدكتور عادل رضا اخصائي الباطنية والغدد الصماء والسكري
الامنجي سيب المطاردة والمساسكة والعوارة وثقافة القطيع والفتونة ولعب دور #################### الحي السافل بناناوالله شعرا ما عندكم ليهو رقبة اتلميتو مجموعة من مدعي الثقافة والاخلاق وتجاملوا وتشكروا في بعض جاء الراجل فركشكم يا بالونات عشان كدا الحقد عمى قلوبكم ياخ جاء واحد وشخت خط بمزاجو كدا ودي حاجة بتزعل حبينا جنو وجن عدم الموضوعية فتح بوست جاء المتوعشر الهجا نفسو واطلق عليها الظراط المنتن ودي سابقة في التاريخ مفروض يسجلوهو كاغبى متوعشر في التاريخ ويدخل موسوعة قينيس في اغبى بيت شعر واتفه كلمات وجاء بقية الضباع مجنون كندا الموهوم الراجل كشفوا وبعد دا ابى يتأدب لا وكمان بسب في ابهات الناس يقول امشي كذاب انت والخلفوك وفي النهاية طلع هو الكذاب وابن ستين كذاب هو والخلفوهو وهرب هي الشتيمة بالساهل وسكتوا كلكم هنا لان قلة الادب جاءت من حبيبكم الموهوم مجنون كندا فعادي .امنجي انت وستين امنجي وشوف اتصورت مع الامنجية في السودان بتاع التحيات داك والداعشي والطيور على اشكالها تقع .رجال كبار عجايز وما بتخجلوا كلو كلو
والله فعلا شيء مؤسف حاتم كشف كل المستور خلى اقنعتهم تسقط الواحد تلو الآخر اصلا زي الكذاب العنصري الموهوم كبر من زمان ساقط لكن المدير والمتوعشر الخواض وصلوا القاع او هم اصلا كانوا في القاع من زمان بس احنا الما كنا شايفين لغاية ما حاتم فتح عيونا شكرا حاتم
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