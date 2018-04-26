الركام (3) بقلم إسحق فضل الله

06:00 PM April, 26 2018 سودانيز اون لاين

أسحاق احمد فضل الله-الخرطوم-السودان

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> شيخ حامد

> حديثك يذهب إلى تساؤلنا عن (لماذا يرتبط الإسلام في أذهان الناس/ حتى المسلمين/ بالتخلف..؟



> تقول إنك تنطح الحائط

> وأن ننطح الحقائق أفضل

> وأن نجعل عالم الشهادة شاهداً على عالم الغيب أفضل

> وحلو جداً أن تنطح الحائط لأن ميلاد الإجابة هنا يصبح هو ما يبقى.. بينما الإجابة الجاهزة تقتلك

> فالسؤال.. سؤال لماذا يرتبط الإسلام اليوم بالعجز.. وعدم الإجابة (الذي يصبح هو الإجابة) أشياء ما يشرحها هو فرخ الطائر وفرخ الطائر إن أنت جلست تشهد خروجه من البيضة اختنقت

> فالفرخ يقضي ساعة أو نحوها وهو.. الضعيف الهزيل الأعمى.. يطلق صراعاً هائلاً للخروج من البيضة

> وأنت إن ذهبت تعينه بأصابعك قتلته

> وأهل الحيوان يقولون إن

: صراع الفرخ هذا للخروج من البيضة هو شيء يغسل آخر السموم في جسد الفرخ.. وإن الفرخ إن هو خرج للحياة دون الصراع هذا.. وبالتالي دون الاغتسال.. مات

> الإسلام الآن .. مثل ذلك

(2)

> والسودان الآن مثل ذلك

> فالسودان الآن .. وبالحساب وبمنطق التاريخ ومنطق نهوض وسقوط الأمم .. يكسر قشرة البيضة للخروج

(3)

> ونعرف أن صرختك بعد الفقرة هذه تقول ما تقوله حكاية العشق الأبله

> ففي التاريخ أن أحد ممن يعشقون بني هاشم/ لكن ببله كثيف/ يقول للناس إن آية القرآن (يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس) تعني ما يخرج من بطون بني هاشم

> وأحد الشيوخ يقول له

: نسأل الله أن يكون طعامك وشفاؤك في ما يخرج من بطون بني هاشم

> ولعلك تقول لنا

: نسأل الله أن يكون نهوضك وخروجك من البيضة مثل خروج الفرخ هذا وما يعانيه

> لكن

> السؤال الدائم عن .. السودان والفقر.. والسؤال الدائم عن ارتباط الإسلام والعجز أشياء بعض ما يشرحها هو

(4)

> تشاد .. في ليلة الاستقلال .. لما كان رئيسها يلقي خطاب الاستقلال.. التيار الكهربائي ينقطع

> والرئيس يكمل الخطاب على ضوء مصباح يدوي

> ومهندس الكهرباء/ الفرنسي/ كان يرد على (الاستقلال) بقطع التيار هذا

> ليقول للناس

: أي استقلال؟!

> والحادثة.. المؤلمة الصادمة.. تستخدم الفهم الخاطئ عند الناس لمعنى الاستقلال لتقول هذا

> والمعنى هذا هو ذاته ما يقوله العالم الأول للعالم الثالث حتى اليوم

> والعالم الثالث يجد في كل يوم أنه يتخلف أكثر

> وأنه لا أمل/ لا أمل على الإطلاق/ في اللحاق بالعلوم .. التي من دونها لا حياة

> ( السرداب) الذي يسجنوننا فيه.. ونسجن نحن أرواحنا فيه.. هو هذا

(5)

> سرداب المعاناة إذن

> وسرداب ربط الإسلام بالتخلف

> وسرداب اعتقادنا أن العالم الأول عنده كل شيء

> و..

> وصناعة اليأس.. أشياء هي الآن ما يسود ويقود

> لكن ما يدهشك هو أن المصائب تصبح هي ذاتها ما يكسر قشرة البيضة.. ويخرج الناس بها من السرداب

> ومصائب

> والناس يحسبون تاريخ مصر وتونس والمغرب والسودان وغيرها ويجدون شيئين متناقضين

> يجدون حكومات تنطلق بكل دولة.. إلى أسفل.. في خط مستقيم

> ومصر التي يعرف الناس تاريخها تصبح هي (فاروق.. الذي يضربه عبد الناصر.. وناصر أسوأ.. ويعقبه السادات والسادات أسوأ.. و يعقبه مبارك ومبارك أسوأ و يعقبه السيسي و..

> وأحسب أنت بقية الدول المسلمة

> رؤساء إلى أسفل.. بينما؟!

> بينما شعور قوي جداً بالإسلام ينطلق مثل النار في الدول هذه

> والشعور بالإسلام هذا هو ما يجعل الجهة الأخرى تصنع الفقر الآن.

> تصنع الفقر لأن الفقر يصنع الجوع والجوع يصنع السخط.. والسخط يصنع الانفلات (الانفلات من الدولة ومن الدين ومن المجتمع)

> والانفلات يصنع العنوسة عند الشباب ويصنع العطالة .. وهذه وهذه أشياء تصنع الجريمة وتصنع الزنا وتصنع الانفلات

> ويدهشك جداً .. وأنت تنظر حولك الآن.. الآن.. الآن أن تجد ابن خلدون قبل مئات السنين يصف ما يجري اليوم

> قال العبقري.. عند خراب المجتمعات تكثر الرؤيا وتفسير الأحلام ويكثر الدجل والشعوذة.. ويكثر (الزعار) وهم اللصوص الذين يسلبون في جرأة.. ويكثر من يزعمون الإصلاح بالثورات

> و..

> وعام 1918 يأتي الحديث عن (احتلال العواصم المسلمة الأربع.. القدس.. ومكة والمدينة.. واسطنبول)

> واحتلال القدس يبدأ يومها

> واحتلال اسطنبول عام 1924 أتاتورك يقع

> واحتلال القدس يجدد الآن

> وحديث الآن عن (تدويل مكة والمدينة) بحجة أنه لكل مسلم في الأرض حق في إدارة الحرمين الشريفين

> ومن يقود هذه هو إيران وإسرائيل

> قالوا: الانحلال الاجتماعي

> يجعل هذا ممكناً

> هل نشرح؟!









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