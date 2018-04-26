الركام (3) بقلم إسحق فضل الله

> شيخ حامد > حديثك يذهب إلى تساؤلنا عن (لماذا يرتبط الإسلام في أذهان الناس/ حتى المسلمين/ بالتخلف..؟
> تقول إنك تنطح الحائط > وأن ننطح الحقائق أفضل > وأن نجعل عالم الشهادة شاهداً على عالم الغيب أفضل > وحلو جداً أن تنطح الحائط لأن ميلاد الإجابة هنا يصبح هو ما يبقى.. بينما الإجابة الجاهزة تقتلك > فالسؤال.. سؤال لماذا يرتبط الإسلام اليوم بالعجز.. وعدم الإجابة (الذي يصبح هو الإجابة) أشياء ما يشرحها هو فرخ الطائر وفرخ الطائر إن أنت جلست تشهد خروجه من البيضة اختنقت > فالفرخ يقضي ساعة أو نحوها وهو.. الضعيف الهزيل الأعمى.. يطلق صراعاً هائلاً للخروج من البيضة > وأنت إن ذهبت تعينه بأصابعك قتلته > وأهل الحيوان يقولون إن : صراع الفرخ هذا للخروج من البيضة هو شيء يغسل آخر السموم في جسد الفرخ.. وإن الفرخ إن هو خرج للحياة دون الصراع هذا.. وبالتالي دون الاغتسال.. مات > الإسلام الآن .. مثل ذلك (2) > والسودان الآن مثل ذلك > فالسودان الآن .. وبالحساب وبمنطق التاريخ ومنطق نهوض وسقوط الأمم .. يكسر قشرة البيضة للخروج (3) > ونعرف أن صرختك بعد الفقرة هذه تقول ما تقوله حكاية العشق الأبله > ففي التاريخ أن أحد ممن يعشقون بني هاشم/ لكن ببله كثيف/ يقول للناس إن آية القرآن (يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس) تعني ما يخرج من بطون بني هاشم > وأحد الشيوخ يقول له : نسأل الله أن يكون طعامك وشفاؤك في ما يخرج من بطون بني هاشم > ولعلك تقول لنا : نسأل الله أن يكون نهوضك وخروجك من البيضة مثل خروج الفرخ هذا وما يعانيه > لكن > السؤال الدائم عن .. السودان والفقر.. والسؤال الدائم عن ارتباط الإسلام والعجز أشياء بعض ما يشرحها هو (4) > تشاد .. في ليلة الاستقلال .. لما كان رئيسها يلقي خطاب الاستقلال.. التيار الكهربائي ينقطع > والرئيس يكمل الخطاب على ضوء مصباح يدوي > ومهندس الكهرباء/ الفرنسي/ كان يرد على (الاستقلال) بقطع التيار هذا > ليقول للناس : أي استقلال؟! > والحادثة.. المؤلمة الصادمة.. تستخدم الفهم الخاطئ عند الناس لمعنى الاستقلال لتقول هذا > والمعنى هذا هو ذاته ما يقوله العالم الأول للعالم الثالث حتى اليوم > والعالم الثالث يجد في كل يوم أنه يتخلف أكثر > وأنه لا أمل/ لا أمل على الإطلاق/ في اللحاق بالعلوم .. التي من دونها لا حياة > ( السرداب) الذي يسجنوننا فيه.. ونسجن نحن أرواحنا فيه.. هو هذا (5) > سرداب المعاناة إذن > وسرداب ربط الإسلام بالتخلف > وسرداب اعتقادنا أن العالم الأول عنده كل شيء > و.. > وصناعة اليأس.. أشياء هي الآن ما يسود ويقود > لكن ما يدهشك هو أن المصائب تصبح هي ذاتها ما يكسر قشرة البيضة.. ويخرج الناس بها من السرداب > ومصائب > والناس يحسبون تاريخ مصر وتونس والمغرب والسودان وغيرها ويجدون شيئين متناقضين > يجدون حكومات تنطلق بكل دولة.. إلى أسفل.. في خط مستقيم > ومصر التي يعرف الناس تاريخها تصبح هي (فاروق.. الذي يضربه عبد الناصر.. وناصر أسوأ.. ويعقبه السادات والسادات أسوأ.. و يعقبه مبارك ومبارك أسوأ و يعقبه السيسي و.. > وأحسب أنت بقية الدول المسلمة > رؤساء إلى أسفل.. بينما؟! > بينما شعور قوي جداً بالإسلام ينطلق مثل النار في الدول هذه > والشعور بالإسلام هذا هو ما يجعل الجهة الأخرى تصنع الفقر الآن. > تصنع الفقر لأن الفقر يصنع الجوع والجوع يصنع السخط.. والسخط يصنع الانفلات (الانفلات من الدولة ومن الدين ومن المجتمع) > والانفلات يصنع العنوسة عند الشباب ويصنع العطالة .. وهذه وهذه أشياء تصنع الجريمة وتصنع الزنا وتصنع الانفلات > ويدهشك جداً .. وأنت تنظر حولك الآن.. الآن.. الآن أن تجد ابن خلدون قبل مئات السنين يصف ما يجري اليوم > قال العبقري.. عند خراب المجتمعات تكثر الرؤيا وتفسير الأحلام ويكثر الدجل والشعوذة.. ويكثر (الزعار) وهم اللصوص الذين يسلبون في جرأة.. ويكثر من يزعمون الإصلاح بالثورات > و.. > وعام 1918 يأتي الحديث عن (احتلال العواصم المسلمة الأربع.. القدس.. ومكة والمدينة.. واسطنبول) > واحتلال القدس يبدأ يومها > واحتلال اسطنبول عام 1924 أتاتورك يقع > واحتلال القدس يجدد الآن > وحديث الآن عن (تدويل مكة والمدينة) بحجة أنه لكل مسلم في الأرض حق في إدارة الحرمين الشريفين > ومن يقود هذه هو إيران وإسرائيل > قالوا: الانحلال الاجتماعي > يجعل هذا ممكناً > هل نشرح؟!
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